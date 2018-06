Běh a otužování? Poradíme vám jak na to

Osobní zkušenost Když jsem začal chodit do školy, měl jsem každou zimu angínu, během první a páté třídy jsem měl dokonce dvakrát zápal plic. Po tom druhém jsem začal běhat. Angíny zmizely, zápal plic už se nedostavil. Je to prosté: chce-li být člověk otužilý, musí tělo utužovat po všech stránkách. Ve zdravém těle zdravý duch. Na místě je však rozvaha. S otužováním nezačínejte tak, že vlezete do zimního rybníka. Pokud to máte v plánu, vezměte si k sobě někoho, kdo vás z té studené vody včas vytáhne a dá vám masáž srdce. K tomu se váže jedna moje vzpomínka z vojny. Mazáci mě chtěli zkrotit, proto mě přivázali k železné pelesti postele, odnesli do sprch a tam mi začali dávat skotské střiky. Po pár vteřinách mi došel dech, lapal jsem po vzduchu jako kapr ve vaně a myslel si, že je to moje smrt. Když tedy otužovat, tak pravidelným během venku, za každého počasí a v odpovídajícím oblečení.