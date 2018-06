Opalovací krémy (nejen) pro sportovce: chrání kůži a poradí si s potem

Ochrana před sluncem: kvalitní krémy jsou základ

Díky osvětě by už dnes jen málokdo šel s kůží na trh bez opalovacího krému. Tím spíše s kůží na sport. Právě při něm se často soustředíme na jiné věci, ať už je to technika běhu, přírodní krásy kolem, nebo dobrý pocit ze samotné aktivity, a zapomínáme na to nejdůležitější – na své zdraví. Onen fakt potvrzují i průzkumy: při běžné aktivitě ve městě, ale právě i při sportu se mažeme mnohem méně než na dovolené, kam si krém nepřibalíme opravdu jen tehdy, když zapomeneme. Na pláži se mažeme pravidelně v průběhu dne, ale když jdeme běhat nebo třeba na kolo, namažeme se doma a vyrazíme bez krému. Přitom jde o aktivity, při kterých nastavujeme sluníčku ke spálení velmi náchylné partie po dlouhou dobu, často bez možnosti schování se ve stínu.

Krém s sebou by měl být samozřejmostí při delším výběhu, před závodem, při celodenní túře o při cyklovýletě. Dobrá rada zkušených zní: Nebrat si nevyzkoušený krém. U těch lacinějších může být problém v tom, že číslo na obalu nemusí úplně odpovídat skutečné ochraně, ale problémem mohou být i alergie na některé složky krému, které se na pokožce podrážděné potem mohou projevit ve větší míře. Citlivé pokožky by tedy měly sahat po osvědčených značkách a hypoalergenních krémech z lékárny a vybírat krémy se spíše minerálním filtrem, případně vyzkoušeným filtrem chemickým. (Shrnutí výhod a nevýhod obou typů filtrů a návod, jak se vyznat v ochranných číslech, jsme vydali zde.) Pokud nám příroda nadělila světlou pokožku nebo pokud jsme si letos ještě nestihli vytvořit pigmentový „základ“, je určitě dobré začít s vyšším faktorem. Doporučuje to i Hana Duchová, primářka Kožního oddělení Sanatoria Europa v Teplicích: „Vždy je třeba začít vyšším stupněm ochrany, například padesát, a po třech až pěti dnech získání pigmentu snížit ochranný faktor na třicet. Vždy je ale nezbytné mazat se pravidelně.“

Sportovec na slunci

Na otázku, zda se opalovací krémy pro sportovce vůbec něčím liší od těch ostatních, odpovídá doktorka Duchková jednoznačně: „Určitě ano. Zcela zásadní je především výdrž preparátů, označených slovem sport. U sportovců totiž platí, že zvýšeným pocením se preparát rychleji vydlučuje – podobně jako ve vodě, kde po pobytu delším než půl hodiny ztrácí voděodolnost.“



Doporučuje proto pravidelné a opakované „přemazávání“, a to i tehdy, když používáme krém s vysokým stupněm ochrany. Dbát bychom ale měli i na složení přípravku – dlouho držící krémy pomohou naši pokožku při aktivitě ochránit déle než ty s jemnou strukturou. Podle Hany Duchkové je pak neméně důležité i složení krému, které opalování zabraňuje dvěma způsoby: chemickou přeměnou (chemické filtry) a fyzikální ochranou proti záření (minerální filtry). „Doporučuji zejména dvousložkové krémy a masti, které mají chemickou ochranu označenou SPF – Sun Protection Factor. SPF je vlastně chemická přeměna ultrafialového záření na teplo, volba hodnoty se řídí fototypem, který je u středoevropských typů označený na stupnici fototypů číslem tři. Naznačuje, že se kůže brzy opálí a vytvoří pigmentaci, na rozdíl od stupně jedna, což je fototyp, kteří mají albíni, jimž se pigmentace vyhýbá. Druhou složkou ochrany sportovních krémů je fyzikální ochrana proti slunci v podobě mikro krystalů, které odrážejí sluneční paprsky,“ vysvětluje Hana Duchková a dodává, že pokud sáhneme po kvalitním, dermatologicky testovaném krému bez parfemace a parabenů, nemusíme se obávat alergické reakce. „Po aplikaci dvousložkového krému je kůže bílá a kosmetický dojem není velký, ovšem ochrana je vysoká,“ dodává lékařka.

Kvalitní ochranný krém ale není všechno. Především na horách bychom měli ochraně před sluncem přikládat větší důležitost. „V nadmořských výškách nad tisíc metrů se sluneční expozice stupňuje o 30 procent a sluneční paprsky zde pronikají k pokožce i ve stínu,“ varuje lékařka. Doporučuje tedy nezapomínat na mazání a případně i obléknout sportovní oblečení s UVB protektivním faktorem. Ideální doba ke sportování na slunci je do jedenácté hodiny dopoledne a po třetí odpolední hodině, kdy už slunce tolik „neupaluje“. Na kole nebo horské túře je to, pravda, složitě splnitelné omezení, ale pro kondiční výběh je lepší zvolit ranní nebo naopak večerní hodiny.

Test: sportovní opalovací krémy na stupních vítězů

Na vlastní kůži jsme pro vás při běhu a jízdě na kole otestovali tři krémy, které mají v názvu kouzelné slovíčko sport. Poskládat je na pomyslné stupně vítězů nebylo jednoduché především na prvních dvou příčkách, protože každý z krémů se hodí pro jinou příležitost. Nakonec tedy zvítězila všestrannost.







1. Lancaster Sun Sport Wet Skin, SPF 20, cena cca 400 Kč

Krém se vyrábí ve variantách od SPF 15 do 50, takže záleží na vás, jakou intenzitu faktoru zvolíte. „Dvacítka“ se osvědčila na již lehce opálenou pokožku, na níž ani po pětačtyřicetiminutovém běhu na slunci nezanechala takřka žádné stopy opálení (oproti části paže pod tričkem). Krém má velmi příjemnou a rychle se vstřebávající konzistenci, takže o něm už po pár vteřinách od nanesení ani nevíte. Už název krému napovídá, že by měl dobře vycházet s vlhkou pokožkou a neztrácet na účincích během pocení. Očekávání v tomto směru splňuje na sto procent, jelikož po celém výběhu mám paži, namazanou tímto krémem, naprosto nezpocenou. Na rozdíl od krému Garnier na druhé paži netvoří žádné bílé usazeniny v loketní jamce. Vůně krému je nevýrazná, ale příjemná – tvoří ji jen přirozená vůně samotných přísad. Zejména dámy-běžkyně, toužící po zdravě bronzové pokožce, pak ocení, že je krém lehce tónovaný a způsobuje postupnou pigmentaci. Výrobce slibuje širokospektrální UV ochranu proti UVA a UVB paprskům, ale i proti infračervenému záření a složení obohacené o přírodní antioxidanty a hydratační složky. Nemáme důvod mu nevěřit, protože jde o jeden z mála krémů, po kterých je pokožka hladká, ale ne ulepená.

2. Galius Sun, SPF 50, cena cca 240 Kč

Krém na obličej, který se už na svém obalu hrdě hlásí ke sportovcům a sportovkyním, seženete ve specializovaných obchodech pro cyklisty. Vyrábí se i s SPF 30 a v obou verzích i jako krém na celé tělo. Slibuje širokospektrální ochranu před UVA i UVB zářením a neobsahuje parabeny. Podle výrobce zabraňuje jeho složení mísení s potem a jeho stékání po obličeji a do očí. Používá ho i silniční sprinter Mark Cavendish, o kterém se říká, že je nejrychlejší cyklista na světě, z čehož soudíme, že se potí nemálo a podobná vychytávka mu přijde vhod. Krém testuji při pětačtyřicetiminutovém výběhu a při čtyřicetikilometrové vyjížďce s partou silničních cyklistek během nejteplejšího dne tohoto června. Konzistencí možná překvapí, a to zejména při nanášení, kdy máte trochu pocit, že se mažete sádrou. Není ale nijak mastný a bílé fleky lze rychle rozetřít. Na obličeji pocitově tvoří film, který vytváří obavy, že se pod ním vaše kůže udusí. Nepříjemný pocit ale rychle mizí a pak už si jen pochvalujete jeho funkčnost. Nejenže se po namazání ani trochu neopálíte, ale navíc se vám skoro vůbec nepotí obličej (natož aby nějaká ta kapka stekla do oka). Skvělá vychytávka na citlivé partie obličeje, ale i na uši, zátylek nebo pověstné cyklistické předloktí.

3. Garnier Ambre Solaire UV Sport, SPF 30, cena cca 250 Kč

Výrobce krému garantuje ochranu před škodlivými účinky UVA a UVB záření, odpovídající evropským nařízením, patentovaný dvousložkový filtrační systém, rychlou absorpci a hydrataci pokožky. Nanášení krému ve spreji je pohodlné, krém se velmi snadno roztírá a dobře vstřebává. Hezky voní, což může být pro někoho problém – parfemace je docela silná, připomíná deodorant a při běhu ji opravdu hodně cítíte. Před spálením chrání velmi dobře, po pětačtyřicetiminutovém výběhu se žádný bronz neobjevil. Jeho nevýhodou oproti předchozím dvěma krémům je ale určitá nestálost, která se projevuje mísením s potem a (i když nepříliš silným) pocitem „vaření se ve vlastní šťávě“. Krém se usazuje v místech, které jsou k pocení náchylnější, například v loketní jamce, k tomu u předchozích krémů nedocházelo. Velmi citlivým pokožkám může způsobit podráždění. Zvolila bych ho tedy spíš na méně potivé aktivity.