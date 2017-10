Sedm otázek, které nesnáší žádný běžec

1. Vyhrál jsi?

Pokud se někomu nerozvážně rozhodnete vyprávět o svých běžeckých závodech, zaděláváte si na pěkně nepříjemné otázky. Jednou z nich je i pro nás nepochopitelný dotaz: Vyhrál jsi? V těchto případech doporučujeme strohou odpověď: Nevyhrál.

Odpusťte si informace o tom, že vám na vítěze chyběla jen hodinka nebo to, že být na 499. místě je pro vás úspěch. Nepokoušejte se ani vysvětlovat, že většina lidí míří na závod kvůli nezaměnitelné atmosféře nebo zkrátka dobrému pocitu. Stejně by vám to nikdo nevěřil.

2. Ty jsi zaplatil tolik peněz, jen abys mohl běžet závod?

Když už se dotyčný dokáže vyrovnat s faktem, že jste závod nevyhráli, vzápětí přichází další rána. Nejenže na fotce s medailí vypadáte, jako byste si ji před chvílí vyzvedli v samotném srdci pekla, vy jste za to dokonce i zaplatili! Pokud je vám váš běžecký život milý, v žádném případě neprozrazujte částku, za kterou jste startovné koupili. Vyhnete se tak nepříjemným dotazům na své duševní zdraví.

3. Nenudíš se při běhání?

Ne! Nudil bych se, leda kdybych seděl celý den doma stejně jako ty! Chce se vám zařvat z plna hrdla na nešťastníka, který netuší, jakou bouři ve vaší hlavě vzedmul touhle na první pohled přátelskou otázkou. Proč si pořád dokola někdo myslí, že nás běhání musí k smrti nudit? Většina těchto domněnek vychází z vlastních zkušeností. Před lety se totiž tito jedinci pokusili oběhnout třikrát dokola místní sídliště. Nekřičte proto na nebožáky kvůli jejich otázce, kterou jste za život slyšeli už nesčetněkrát. Mějte na paměti, že okusili ten hrůzný zážitek, když během jednoho tréninku museli třikrát pozdravit souseda venčícího psa kolem bloku.

4. Kde na to bereš čas?

Kde bereme na běhání čas, je pro mnohé velkou záhadou. Naši známí mají totiž náročnou práci. Navíc se musí starat o rodinu, psa a velký dům. Zkrátka takové ty běžné problémy, co my jako běžeci žijící bohémským životem bez závazků a povinností nikdy nedokážeme pochopit.

V těchto případech je nezbytné ovládnout svůj hněv, který u některých dosahuje ničivé síly hurikánů. Pokuste se vžít do role superhrdinů, kteří denně zachraňují svět nepochopeni svým okolím. Ani vy za žádnou cenu nikomu neprozrazujte své superschopnosti, mezi které patří zvládnout trénink, zaměstnání, úklid a výchovu dětí.

5. Nemohl bys dnes vynechat trénink?

Jasně, že mohl! A ty bys pro dnešek mohl vynechat jídlo, spánek nebo dýchání. A nedívej se na mě, jako bych si začal se zadáváním fyziologicky nemožných úkolů já.

6. Ještě pořád běháš, Forreste?

Existuje celá řada elitních běžců, jejichž jmény by vám mohli říkat a vy byste svou přezdívku nosili s patřičnou hrdostí. Naneštěstí vaši blízcí znají pouze jednoho běžce, Forresta Gumpa. Namísto toho, aby svou nevědomost šikovně skryli, říkají vám Forreste pokaždé, když zmíníte běh, a co hůř, opravdu mylně se domnívají, že je to vtipné.

Bohužel, vám osobně to legrační nepřipadlo, ani když vám tak před pěti lety řekli poprvé. Musíme vám však ušetřit zklamání z hledání nových přátel. Tento zvrácený humor je totiž vlastní většině neběžců.

7. Nebojíš se, že ti z běhání narostou velká stehna?

Nemá cenu si nic nalhávat. Tohle je ryze ženská obava a také důvod, proč s běháním pro jistotu ani nezačínat. Přeci jen riziko, že po prvním tréninku stehna nakynou do rozměrů, o které se většina kulturistů snaží v průměru 10 let, je příliš velké. Obdiv si tak bezesporu zaslouží ti, kteří běhají už několik roků i přes nebezpečí, že za chvíli kvůli enormním stehnům neprojdou dveřmi a po zbytek života si budou muset ve vlaku rezervovat hned dvě sedadla.