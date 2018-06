Ostrava: už jen do neděle startovné i s tričkem

Běžci jsou známí svou nezdolnou vůlí. Proto pro vás výtvarnice Mariana Francová připravila na tričko téma „Kdo věří, dokáže...“, které najdete ve startovním setu. Podmínkou ovšem je, zaplatit registraci na závod do 18. března. Po tomto datu již nestihneme tričko vyrobit, ale registrovat se můžete dále. Proto by byla velká škoda tuto příležitost promeškat. Registrujte se proto nyní a získejte do svého civilního šatníku originální kousek, který o vás něco řekne.

Samotný závod doporučujeme jak těm, kteří běhají teprve chvíli, neboť převýšení tratě je nepatrné a délku sedmi kilometrů zdolá i méně trénovaný běžec (více najdete v propozicích). Tak si na své přijdou i ti, kteří už mají naběháno více. Po zimních objemových a pomalých trénincích ve vás bouchnou při startu saze a vystřelíte vstříc nové sezóně rychlostních tréninků a závodů. Otestujete, jak jste na tom.



Jako každý rok se na vás bude těšit medaile, tým nadšených pořadatelů a domácí občerstvení.

Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Craft, Mattoni, Garmin, Herbalife a B. Braun