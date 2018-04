Vítěz ostravského závodu trhl rekord, stejně jako počasí

V Ostravě jsme zvyknutí na standard: přátelské běžce, družné hovory a úsměvy mezi kapkami zmrzlého deště. Dnes však úsměvy působením slunce roztály ještě o něco více. Do Ostravy jsme vlivem nemocí i plánovaných vdavků dorazili v omezeném počtu a zatímco jeden z nás v Praze říkal své „ANO“, my ostatní se sháněli, kdo jej zaskočí při rozcvičce. Po výzvě do mikrofonu se přihlásila energická sympaťanda Markéta s ďolíčky ve tvářích a dokázala své krajany k rozcvičce strhnout a rozproudit opravdu skvěle. Někteří její energii sice nestačili a postávali, ale zase bylo na co koukat. Závod odstartoval v jedenáct a to jsme zase koukali my organizátoři.



Loňskou trať jsme museli narychlo prodloužit asi o 200 metrů (na 7,6 kilometru) kvůli překážce v podobě spadlého stromu. Proto jsme vítěze v cíli očekávali malinko za loňským nejlepším časem. Je pravda, že cesty byly dnes tvrdší (a tudíž rychlejší), ale i tak nám vyrazilo dech, když se první muž přihnal o dvě minuty dříve (Tomáš Maceček, 25:49), v cíli se jen lehce prodýchl a utřel jedinou krůpěj potu z horního rtu. I tak ho podezříváme, že to byla narafičená kapka z Mattonky, které se napil. Poté zavládl v cílové rovince klid. Teprve po více než třech minutách se přihnal hlouček tří mužů i s první ženou - nám již z rozcvičky známou Markétou Baginskou (29:25). O štvané lani nemůže být řeč, uhnaně vypadala spíše mužská skupinka.

Craft RUNGO razovitý běh 8. dubna 2016



7,6 km

Ostrava, Bělský les



výsledky



Jako překvapení nakonec přišla zápletka s posledním běžcem. Jak jsme již na Craft RUNGO závodech uvyklí, trpělivě jsme společně s doběhlými závodníky čekali na posledního na trati, jenže ten se vypařil. Zaměstnanci z časomíry tvrdili, že na trati je Dominik Smatana s číslem 11 a RUNGO člověk David, který měl za úkol běžet poslední a odznačovat trať tvrdil, že se blíží k cíli a na trati už nikdo není. „Kam se poděl Dominik ročník 1940?“ strachovali jsme se.

Těsně před cílem svižný turista, který našeho Davida doprovázel, rozepnul vycházkovou bundu a vytáhl z ní startovní číslo 11: „Však jsem říkal, že jsem takovej spíš turista, ale chtěl jsem si projít trať,“ rozesmál nás.

Závod se vyvedl skvěle, Dominik Smatana, kterému je krásných 78 let, sklidil v cíli největší aplaus.

