Osm běžeckých zlozvyků, kterých byste se měli co nejrychleji zbavit

1 Příliš rychle, příliš mnoho

Je to zlozvyk, se kterým válčí snad každý nadšený běžec. Je jedno, jestli s během začínáte, nebo se vracíte po nemoci či zranění. Rychlé vlétnutí do tréninku ve vysoké intenzitě a velkém objemu je to nejhorší, co můžete svému tělu udělat. Riziko zranění kvůli přetížení je v tomto případě velmi vysoké, proto byste si měli po dlouhé tréninkové odmlce naplánovat návrat s rozvahou. Začínejte na nižších rychlostech a objemech a intenzitu zvyšujte pozvolna týden po týdnu.

2 Nedostatečné doplnění energie a tekutin

Většinu běžeckých tréninků a závodů je možné zvládnout bez kapky vody nebo doplnění energie. Vaše tělo vám to však zpětně pořádně spočítá. Při pravidelném tréninku je zanedbávání hydratace a doplňování energie nejsnazší a nejrychlejší cesta k tomu, aby vaše výkonnost klesala, místo aby rostla.

Po několika týdnech takového režimu totiž dojde k vyčerpání zásob svalového glykogenu a nedostatek tekutin se obzvlášť v letních měsících podepíše na vašich ledvinách. S výživou to není nutné přehánět a při dvouhodinovém běhu není nutné pít litry tekutin. Bohatě postačí dodržování pitného režimu v průběhu celého dne, zavodnění před tréninkem. Energii můžete doplnit sportovními doplňky nebo pestrou stravou s důrazem na snadno stravitelné sacharidy.

3 Jednostranné zatěžování

Nikoho asi nepřekvapí, že běhání je jednostranný pohyb, který výrazněji zatěžuje pouze svaly dolních končetin. Možná jste ale nevěděli, že nejdůležitějšími běžeckými svaly jsou ty v oblasti středu těla. Pevný střed dokáže výrazně zvýšit vaši výkonnost při běhu po rovině i v sebězích a díky lepší stabilizaci těla při běhu se zásadním způsobem snižuje riziko zranění. O tom, jak správně posilovat břicho, se dočtete zde.

4 Příliš rychlý start závodu

Start Pražského půlmaratonu, první tóny Vltavy a všichni vyběhnou, jako kdyby před sebou neměli 21 kilometrů, ale pouze dva. Velkou část z těchto běžců pak budete potkávat o hodinu později, jak sotva pletou nohama. Přepálený začátek je častým zlozvykem, který se týká začátečníků i zkušenější běžců. Snažte se krotit své nadšení a do každého závodu vyrazte v kontrolovaném tempu, které odpovídá vašemu cíli. Uvidíte, že se vám v druhé polovině tratě poběží výrazně lépe a místo zpomalování budete ještě zrychlovat.

5 Řešení zdravotních problémů na internetu

Dlouhé fronty a nízká důvěra k doktorům často vedou k tomu, že běžci hledají pomoc v internetových poradnách a diskuzích. U drobných bolístek, které se dají vyřešit správným ošetřením nebo pravidelným protahováním, to není problém. Ten nastává v okamžiku, kdy se po internetu snažíte vyřešit problém, který je vážnější a který se bez odborného zásahu zpravidla neobejde. Pokud vás zranění či nemoc trápí takovým způsobem, že nepomáhá poctivý odpočinek, pak je nejvyšší čas navštívit buď lékaře, nebo sportovního fyzioterapeuta, který s vámi probere nejlepší možný postup, abyste mohli co nejdříve znovu vyběhnout.

6 Vynechání protahování

Všichni to vědí, ale stejně to nikdo nedělá. Pravidelné protahování by mělo být nedílnou součástí každého tréninku, ale stejně je procento rekreačních sportovců, kteří to dodržují, zoufale nízké. Dá se jím však vyřešit spoustu problémů se svaly i klouby. O tom, jak se správně protahovat v rámci běžeckého tréninku, se dočtete v našem článku.

7 Nedostatečná regenerace

Běžecký trénink sám o sobě představuje pro organismus velkou zátěž. Pokud k tomu navíc přidáte stres ze školy nebo z práce, nedostatek spánku a nepravidelný denní režim, dostanete spolehlivý recept na to, jak své tělo absolutně utahat. Chcete-li podávat kvalitní sportovní výkony, je regenerace nejdůležitější částí tréninku, kterou zkrátka nesmíte zanedbávat. Kvalitní spánek, rozumná životospráva, sauna, masáž, protahování, pěnové válce. To vše je dobré nakombinovat takovým způsobem, abyste ráno vstávali z postele plní energie a chuti do dalšího tréninku.

8 Závislost na elektronice

Sporttestery a aplikace na mobilních telefonem jsou skvělým nástrojem pro snadné a rychlé zaznamenávání a analyzování tréninku. Pokud se však dostanete do situace, kdy zrušíte naplánovaný trénink kvůli tomu, že hodinky nejsou nabité, je někde něco špatně. Zamyslete se nad tím, kolik času trávíte nad grafy rychlostí a tepových frekvencí a jestli vás používání sporttesteru více nestresuje, než že by vám pomáhalo. Pokud bude odpověď kladná, doporučil bych čas od času vyběhnout jen tak, bez jakéhokoliv měřicího zařízení, abyste si znovu vyzkoušeli, jaké to je, když běžíte jen tak na pocit a nestresuje vás žádné číslo na displeji.