Omega-3 mastné kyseliny (nejen) ve vánočním kaprovi

Omega-3 kuchařské okénko Sardinková omega-3 nálož podle Petry Bártové 1 konzerva sardinek

100 g taveného sýra

50 g másla

1 polévková lžíce bazalkového pesta

1 menší cibule

2 polévkové lžíce chia semínek Postup: Ze sardinek vyndáme páteře, rozdrtíme je vidličkou a utřeme společně s taveným sýrem a máslem. Pak přidáme bazalkové pesto a chia semínka, která pomazánku krásně zahustí. Recept je pro 3 – 4 osoby, které si tak doplní celou denní potřebu omega-3 nenasycených mastných kyselin. Tuňák á la Favignana podle Báry Topinkové Tenhle jednoduchý recept mě naučili sicilští rybáři na ostrově Favignana. Je to jeden z nejklasičtějších postupů přípravy této skvělé ryby v Itálii. Dva steaky á 150 g z čerstvého tuňáka (nemáte-li čerstvého, sežeňte si ho, mražený vám nikdy tak dobře chutnat nebude) naložíme alespoň na hodinu do hlubokého talíře do třetiny naplněného sojovou omáčkou. Naložené maso poté posypeme hrubou mořkou solí a trochou černého pepře a opečeme na rozpáleném olivovém oleji z obou stran. Čerstvý tuňák je skvělý i téměř syrový, takže ho zbytečně nekarbonizujte. Minuta na každé straně by měla stačit. Servírujte s bílým chlebem nebo rýží, doplněný salsou verde nebo česnekovým aioli.