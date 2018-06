Váš důvod k pohybu. Podívejte se na nejúžasnější fotografie v soutěži

Ať už by vyhrála kterákoliv fotografie ze soutěžní galerie, nepřekvapilo by mě to. Všechny byly nádherné a v redakci nás doslova ohromily. Nejvíce hlasů od vás nakonec získala koláž od Veroniky Haboňové, která dokumentuje její radost k pohybu za jakéhokoliv počasí. Skoro se začínám těšit, až i já vyrazím v zimě na svůj běžecký souboj s nepříznivým počasím.

Druhou nejlepší fotografií se stal magický záběr tekoucí vody při nádherném světle krátce po úsvitu od Jiřího Presla, který dokazuje, že občas se prostě vyplatí si přivstat. A pomyslnou bronzovou medaili získal Vít Průša za svůj úžasný záběr horského plesa, kam se nedostanete jinak než po svých.

Tím to ale nekončí, díky adidasu, partnerovi soutěže, odměňujeme 20 autorů těch nejlepších fotografií, které jste vybrali. Velice jim gratulujeme a budeme je postupně kontaktovat na e-mail, který uvedli u soutěžní fotografie. A kdo nevyhrál, může se alespoň kochat nejlepšími fotografiemi v naší galerii, která je nyní srovnaná od té nejlépe hodnocené.