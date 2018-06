Vybíráte boty nebo nevíte jak začít? Ptejte se v běžecké poradně

„Sháním širší boty.“ „Mám jít den před maratonem běhat?“ „Slézají mi nehty na nohou...“ Potřebujete poradit a nevíte, na koho se obrátit? Vít Kněžínek, náš redaktor (jeho články najdete zde), odborník a vášnivý běžec na velmi dobré úrovni, je tu pro vás.

Poradna funguje ode dneška a bude tu samozřejmě i nadále. Vítek bude odpovídat dle svých možností, a pokud máte nějaký dotaz už nyní, můžete jej napsat SEM.

Spolupráci rozjíždíme se speciálkami Triexpert, poradna je však naprosto nezávislá. Vítek je specialista, který co doporučí, za to dá ruku do ohně. Během let nasbíral spoustu zkušeností. Jedná denně s běžci, rukou mu projde obrovské množství produktů a většinu z nich sám vyzkouší. Běhá, trénuje, závodí a tak ví, co my běžci potřebujeme.

Věříme, že tuto službu běžeckého portálu www.rungo.cz (kde ji též naleznete) uvítá mnoho z vás a bude pro vás přínosem.

Vaše redakce