V horku se vyhněte velkým dávkám tekutin. Pocucávejte třeba nealko pivo

Nečekejte na žízeň

Pitný režim je nutné dodržovat během celého roku, nicméně v létě to platí dvojnásob: v horku se mnohem více potíme a vylučujeme tak z těla nezbytné minerály, jejichž hladinu je třeba udržovat pro správnou funkci organismu. Teplé a slunečné počasí přímo vybízí ke sportovním aktivitám na čerstvém vzduchu i ty, kteří třeba pravidelně nesportují. Zatímco vášnivý běžec či cyklista má láhev se svým množstvím vody vždy nachystanou, sváteční sportovec často zapomene nebo spoléhá, že po cestě bude nějaká ta hospoda. Pravidlem každého by přitom mělo být mít při ruce stále láhev s pitím – a je jedno, chystáme-li se běžet 20 kilometrů, vyrazit na cyklovýlet nebo si třeba zapinkat volejbal s partou přátel.

Výživový poradce Tomáš Kříž, který se specializuje na stravovací a pitný režim při sportu, opakuje známou pravdu, že především v létě je třeba vypít dva až tři litry tekutin denně, ovšem pozvolna po malých dávkách. „Začít by se mělo hned ráno u snídaně – káva a černý čaj vás odvodní, tudíž je do pitného režimu nepočítejte. Pravidelné „douškování“ doplní tělu potřebné tekutiny mnohem efektivněji než pití až na žízeň.“ Žízeň je totiž už varovný signál, kterým nám tělo hlásí, že něco není v pořádku – a my pak máme tendenci příjem tekutin nahnat něčím, co podle našich zmatených chuťových buněk zažene žízeň nejlépe: sladkými limonádami nebo třeba pivem. To alkoholické ovšem vůbec není „na žízeň“: alkohol omezuje činnost antidiuretického hormonu a podporuje odvodňování. „Nealkoholické pivo naopak tekutiny doplní a pomůže i srovnat hladinu minerálních látek v těle, proto si ho bez obav vychutnejte klidně i po běžeckém závodě,“ dodává Tomáš Kříž.

Polévka je grunt – i před letním závodem

Když přijde krize Pokud se vám při závodu začne motat hlava, jste malátní nebo na vás jdou mdloby, rozhodně se to nesnažte „rozběhat“. Zastavte se, rozdýchejte se a napijte se. Pokud se vám udělá lépe, můžete zkusit pokračovat dál, ideálně v doprovodu dalšího běžce. Na nejbližší občerstvovací stanici doplňte ztracené minerály isotonickým nápojem, minerálkou nebo trochou soli. Pokud se vám ani tehdy neudělá lépe, určitě se nezdráhejte požádat o pomoc organizátory, zdravotníka, nebo i kohokoli z běžců. Na trati nikdy nejsme sami a nikdy neběžíme jen pro sebe. Vždy je lepší závod jen dojít nebo vzdát, než se ho snažit za každou cenu doběhnout, nebo co hůř, přidat tempo, abychom to už měli za sebou – tím si akorát zahráváme se svým zdravím.

Na delší závod bychom se měli ale dobře připravit i předem. Ranní přepití do zásoby je nesmysl, který dokáže závod jen znepříjemnit. Nikomu se přeci nechce přerušovat ho nedobrovolnými přestávkami na čůrání. I sami pořadatelé závodů upozorňují, že bychom na pravidelné pití měli dbát už tři čtyři dny před závodem. Bezprostředně před startem bychom to neměli přehánět a rozhodně není od věci pravidelně „usrkávat“ na občerstvovacích stanicích.

„Na krátké trati do deseti kilometrů postačí pít normálně a v polovině závodu využít občerstvovací stanice k lehkému doplnění tekutin. U závodů na delší vzdálenosti je už třeba pitný režim vyladit podle svých osobních potřeb – pokud vás chytají křeče či víte, že se nadměrně potíte, a tím pádem vyplavujete nadměrné množství minerálních látek z těla, doporučuji den dva před závodem zařadit vodu bohatou na minerální látky, jako je mattonka, Magnesia nebo Vincentka, případně využít pestrou nabídku isotonických nápojů: navýší hladinu minerálních látek v těle, které při vyšším fyzickém výkonu využijete,“ říká Tomáš Kříž a dodává, že ani v letních dnech by se rozhodně nevyhýbal domácím vývarům z masa a zeleniny. Taková polévka je totiž skvělým zdrojem minerálních látek.

U občerstvovacích stanic do sebe ale určitě neklopte jeden kelímek za druhým a nehltejte – stačí dva tři doušky a zbytek klidně raději nalít za krk nebo na hlavu v případě, že se potřebujete více osvěžit. Dobře poslouží i osvěžující houbičky nebo proběhnutí rozprašovačem s vodou, který je na některých závodech nainstalován přímo na trati. „Nepřiměřené množství vypitých tekutin před a během závodu může vyvolat křeče a další potíže způsobené nadměrným vyplavováním minerálů z těla. Proto pijte průběžně a nečekejte na žízeň,“ dodává Tomáš Kříž a varuje i před přepitím po závodě. Rozhodně neplatí, že když už to máte všechno za sebou, můžete do sebe obrátit naráz půllitr vody: vypitím velkého množství vody po závodě zbytečně zatěžujeme ledviny. Lepší je pít v klidu po doušcích, aby tělo mělo více času si vodu „natáhnout“ a doplnit z ní potřebné živiny. Pokud mu dáme čas, vyrovná si všechny optimální hladiny samo velmi efektivně i bez naší horlivé „pomoci“.

Hlavně přirozeně

Dodržovat pitný režim je v létě (a především při sportu) důležité, nicméně měli bychom to dělat co možná nejpřirozeněji: „Vybírejte takové nápoje, které vašemu tělu něco dají a nebudou jej zatěžovat toxiny a látkami, které musí složitě metabolizovat a odbourávat je. Pijte tedy neslazené a neperlivé tekutiny, z čajů volte zelené, bílé, roiboos, bylinné… vše v přírodní čisté formě bez dochucovadel a příchutí,“´radí odborník. Především při sportu bychom se měli také absolutně vyhýbat alkoholu. Pokud máme chuť na kávu, měli bychom její odvodňovací účinky vyvážit vypitím sklenky vody.

Při dodržování pitného režimu nikdy nečekejte na signál žízně – to už je pozdě. Své dva až tři litry vypijte pozvolna v průběhu celého dne. Pijte pravidelně třeba i v kanceláři s klimatizací, která může tvořit dojem chladu a svěžesti, takže na pití zapomenete. Na stole mějte vždy sklenici vody po ruce, abyste kvůli samé práci nezapomněli na doplnění tekutin – ty by vám mohly chybět třeba při večerním kondičním proběhnutí. Láhev noste s sebou i při sportu, nebo si delší trasu naplánujte kolem stánků s nápoji či jiným zdrojem pitné vody. Pokud máte pocit, že jste to dneska zanedbali, rozhodně to nedohoníte večerním vypitím láhve vody. Raději počkejte a polepšete se druhý den.

Dobrým způsobem, jak se osvěžit, je i šťavnaté ovoce a zelenina. Jsou zdrojem vitamínů, minerálů a dalších prospěšných látek, ovšem vodu v nich obsaženou do pitného režimu nepočítáme. Tomáš Kříž radí zeleninu trochu posolit nebo pokapat olivovým olejem – tak z ní dostanete maximální množství živin. Varuje ale naopak před melounem, který mnozí z nás považují za ztělesněnou vláhu v zelené slupce: „S jeho konzumací to nepřehánějte – paradoxně vaše tělo spíše odvodní, než aby podíl vody v těle navýšil.“ Již zmíněná vývarová polévka doplní minerály i tekutiny mnohem efektivněji – ani v létě se jí proto nevyhýbejme.