Od nevidim do nevidim , jak jsem málem neběžela a vyhrála

Manžel ví, jak moc ráda tyto akce mám, děti vždy ochotně pohlídá.Snažím se , aby to rodinu nijak neomezovalo, a pokud je v rámci závodu i dětský závod, některé z dětí se rádo zúčastní.

A jak to tedy v tu sobotu bylo? Ráno mě mimino budí asi v 5,30. Noc nebyla zrovna z těch nejlepších, nejen nejmladší nechtěla moc spát, tak i čtyřletá dcerka za mnou přišla v noci do postele, ač to obyčejně nedělá. Po těžkém opuštění postele zjišťuji proč. Má nateklou tvář a bolí jí zoubek. Nezbývá než jet na pohotovost do Kolína, kde jak zjišťuji na netu, jsou až od osmi. Nechám manžela ještě dospat a v půl osmé musí vstávat. Před odjezdem ještě šestiletá dcera hlásí bolest hlavy a nevolnost, tak jí necháváme doma v klidu u televize a vyrážíme s miminem a čtyřletou dcerou do 35 km vzdáleného Kolína. Nahoře jsou ještě dva bráchové (15 a 13 let), kdyby něco potřebovala , může je vzbudit. Nemají dnes žádné fotbalové zápasy, tak je necháváme spát. Na pohotovosti je v ordinaci jeden člověk, přicházíme tedy hned na řadu. Zoubek vyvrtán a rychle zpět domů. Manžel jede dost rychle, tak ho prosím , ať tolik neriskuje, že závod už stejně nestihnu.

Přijíždíme domů, šestiletá dcera hlásí, že se poblinkala .Uklízím toto nadělení, hodiny ukazují 9,45 (závod startuje v 11,00). To bych teoreticky stihnout mohla. Rychle nakojím mimino, dávám ho na zahradu do kočárku a uspávám. Podařilo se během deseti minut, zbývá hodina do startu. Manžel se ptá, jestli jedu , hlásím jedu. Rychle na sebe házím běžecké oblečení, do tašky něco na převlečení , uvědomuji si, že jsem vlastně vůbec nesnídala, tak ještě popadnu Brumíka a v 10,15 vyrážím do Stříbrné Skalice. Jedu svižně, ale ne riskantně, přeci jenom mám pět dětí. Není to z Kostelce daleko , asi 15 km. Po cestě stlačím Brumíka a vypiji asi půl litru vody. Volám Honzovi, že mám zpoždění a kamarád Pavel mě registruje.

Dvacet minut před startem jsem ve Skalici, rychle připínám startovní číslo, trochu se jdu s Pavlem proběhnout a je tu start. Začátek po asfaltu, běží se volnějším tempem, asi po kilometru uhýbáme do lesa, kde se terén začíná zvedat a my trochu zrychlujeme. Startovní pole se pomalu rozpadá, netuším kolik žen je přede mnou, běžím ve skupince asi pěti chlapů, mezi nimi kamarád Pavel, který má hodinky a sleduje tempo. Terén je těžký , stále mírně stoupáme, ale běží se mi skvěle, až se tomu sama divím. Kopec je opravdu nekonečný, ale my držíme tempo kolem 5 minut na kilometr. V půlce trati (asi na 6 km) je občerstvení (voda) , což přichází velmi vhod.Terén je stále velmi vlnitý, ale spíš pořád do kopce. Naše skupinka se zúžila na tři běžce, tedy mě, Pavla a Mirka (jak jsme zjistili v cíli). Blížíme se na desátý kilometr, kde začíná opravdu těžký seběh. Energie mám stále dost, ale jsem ráda, že cíl je na dosah. Blížíme se pomalu ke Skalici, vybíháme z lesa na asfaltku a nějaký pán mi hlásí, první žena se blíží do cíle. Co? To jako já? Nechce se mi tomu věřit, ale je to pravda. Běžím opravdu na prvním místě, v cíli mi připravili dokonce cílovou pásku k protnutí, je to krásný pocit.

Ano, musím dodat, že nás bylo myslím 42 závodníků, tedy žádný velký závod, nevím ani kolik z toho bylo žen, ale bylo to nádherný. I kdybych nevyhrála,tak bych byla moc ráda, že jsem se tohoto krásného závodu zúčastnila. Byl to nultý ročník, perfektně zorganizovaný, odnesla jsem si krásné ceny pro vítěze a výtěžek ze závodu putoval dětskému domovu v Sázavě. Honza Říha, ač nevidomý, tak neskutečně akční člověk, běžec a horolezec, celou tuto akci zorganizoval společně se svojí sousedkou , také běžkyní, Radkou Brothers. Oběma nezbývá než moc poděkovat. A těším se na další ročníky!!!