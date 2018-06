Jedenáct kilometrů poslepu. Běh nevidomého horolezce Jana Říhy

Jan Říha (narozen 9.9.1976) Narodil se s vadou zraku. Po ukončení základní školy, kde se aktivně věnoval lyžování, plavání, atletice, se vyučil na odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež. Nyní je zaměstnancem Kanceláře Prezidenta republiky, kde pracuje jako vnitřní kurýr. Je předsedou horolezeckého oddílu MATAHARI a snaží se propagovat sport mezi handicapovanými a zdravým lidem zase ukázat, že to s jejich pomocí jde. Také vytvořil svůj projekt “Schody do nebe," ve kterém chce vylézt Seven Summits (www.7summits.com) - nejvyšší vrcholy všech sedmi kontinentů. Dříve vystoupil na vrcholy Elbrus (5.642 metrů nad mořem) v Evropě a Kilimanjaro (5.895 metrů nad mořem) v Africe. Třetím ze sedmi vrcholů projektu “Schody do nebe” se stal latinskoamerický vrchol Aconcaguy (6.962 metrů nad mořem), na který vystoupal 11. prosince 2013.