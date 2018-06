Kouřil jsem a měl 114 kilo, dnes mám o 36 kilo méně a běhám maratony 2

První minuta pomalého běhu

Je červenec 2013, vážím 94 Kg. Dvacet kilometrů na kole ujedu pod hodinu, a i když se cítím jako maratonec, přeci jenom si na internetu najdu plán, jak se začít běhat. Je pro úplné začátečníky a vydá na devět týdnů. První týden mě čeká sedm minut rychlé chůze a minuta velmi pomalého běhu, to vše třikrát zopakovat. Trvá přesně 15 sekund „běhu“, než se začínám modlit, ať už to proboha skončí. Při druhém „kolečku“ počítám vteřiny pro kontrolu i sám, protože začínám mít pocit, že mám rozbité stopky. Při třetím cítím něco, co považuji za blížící se smrt, ale nakonec plán dodržím.

Do druhého dne jsem naštěstí dokázal na prožitá traumata zapomenout a koupil si běžecké boty. Někde jsem četl, že mají být o půl čísla větší. Tak jsem si vybral a přes internet koupil NB za asi 1 200 korun. Začal jsem „běhochodit“ pravidelně. Výsledek běžeckého plánu měl být, že v devátém týdnu poběžím už půl hodiny v kuse. Moc jsem tomu nevěřil, ale v sedmém týdnu jsem se špatně podíval na stopky a zjistil, že běžím déle, než jsem měl. Nakonec jsem běžel dál a tu půlhodinu v kuse jsem uběhl už tehdy. Byl srpen 2013 a ze mě se právě stal běžec.



V září 2013 vážím 85 kilogramů, kolegyni odesílám smsku „84 bazénů a 5 kilometrů běhu“. Ještě v září jsem si zaběhl poprvé 10 kilometrů (za 1:19). Poslední dva kilometry jsem se smál. Ne kvůli endorfinům, ale protože jsem si vzpomněl na větu pronesenou před panem Voříškem: „Podívejte, já chápu, že úplně bez pohybu to nepůjde, ale ...“

Přestávám kouřit

Je prosinec 2013, vážím 82 kil a přestávám kouřit. Myslím, že celá řada mých známých mě začíná pomalu považovat za cvoka. Není týden, kdy bych nenapsal nějakou pochvalnou zprávu na běhání. Nakonec těmto facebookovým statusům říkám „Reklama na běhání“ a s velkou chutí sleduji, kolik lidí se mi podaří k běhání strhnout.

Jsem už děsně zkušený běžec, takže neváhám poskytnout radu s nákupem bot, které pro sebe stále kupuji přes internet. Všechny svaly protáhnu po doběhu dohromady za asi 20 sekund a už jsem dokonce slyšel, že běžec běžce zdraví. Nu ano, jsem odborník. Běhám ale čtyřikrát týdně a velmi mě to baví.

V lednu běžím poprvé 15 kilometrů a podobný pokus poté dlouho neopakuji. Večer s dětskou radostí zapisuji už pouze uběhnuté kilometry a sním, že jednou uběhnu půlmaraton.

Vzhledem k tomu, že v mojí aplikaci Nike plus zatím není funkce „kouče“, střihnu si ho jen tak bez tréninku a přípravy. Je 25. duben 2014, vážím 85 kil (zanechání kouření si vybralo svojí daň, ale stále nekouřím), mám narozeniny. Vstávám v pět ráno, abych ještě před odchodem do práce uběhl svojí první půlku. Zkušeně ráno nesnídám a dám si lžíci medu. Ještě zkušeněji hledám už v průběhu běhu na internetu v mobilu, jestli ten půlmaraton vlastně měří 21,5 kilometrů, nebo 22,5 nebo kolik přesně. Že je to přes 20 kilometrů, vím. Nakonec jsem pro jistotu uběhl 22 kiláků (2:30). Týden jsem skoro nechodil.

Je srpen 2014 – svou dovolenou trávím jízdou na kole k Baltskému moři a zpět.

V listopadu 2014 vážím už opět 82 kilogramů a považuji se nekuřáka a běžce. Půlku už jsem si soukromě zaběhl ještě třikrát, pokaždé hodně přes dvě hodiny, ale čas moc neřeším. Běh miluji a v mém okolí není nikdo, kdo by to nevěděl. Objevuji kouzlo nákupu běžeckých bot v obchodě místo na internetu a dokonce začínám tušit, kde jsou v mém okolí prodejny se sportovním vybavením a jak mají otevřeno.

Po Praze se v podstatě pořád pohybuji pěšky. Půlmaraton mi začal být krátký, tak jsem se přihlásil na pražský maraton v květnu 2015. Vždyť v aplikaci Nike se konečně objevila funkce „kouče“, která mi připravila půlroční trénink! Pravda, při prohlížení plánu dopředu mi začíná být trochu špatně. Můj měsíční náběh činí v té době asi 60 až 90 kilometrů. V rámci jednoho tréninkového týdne jsem zahlédl i hodnotu 70 kilometrů za týden. Rozpis taky obsahoval dvacetikilometrový běh a den nato osmikilometrový. Další úkoly, které pro mě byly sci-fi.

Dál to šlo zhruba takhle:

Prosinec 2014: objevuji běžecké rukavice

Leden 2015: objevuji běžeckou bundu a rašelinové obklady

Únor 2015: objevuji iontové nápoje a tejpy

Březen 2015: objevuji běžeckou čelenku a kompresní ponožky

Duben 2015: objevuji běžeckou ledvinku na nošení jedné láhve a energetické gely (ty později zase opouštím a nahrazuji je ovocem, které mi osobně vyhovuje mnohem více)

Maraton

Je 3. května 2015 těsně před devátou ráno, vážím 85 kilogramů (nechápu, jak se mi to povedlo, ale bylo to tak) a stojím v posledním sektoru startu pražského maratonu s cílem uběhnout ho pod pět hodin. Držím se kolem vodiče na pět hodin. Zkušeně mi až týden po pražském maratonu dojde, že to byl Miloš Škorpil, asi nejznámější propagátor běhu.

Rozeznívají se první tóny Vltavy, posunujeme se ke startu, vybíháme. Někde v davu vodiče na pět hodin ztrácím, ale běžím svým tempem. Aplikace Nike zešílela a měří nesmysly. Kvůli tomu absolutně netuším, jaký mám čas, jaké mám tempo na kilometr a co víc, vůbec netuším, kde je ten vodič. Asi 15 kilometrů podléhám panice, že běžím děsně pomalu, pořád se snažím dohnat vodiče na pět hodin a nechápu, kam se poděl. Když zahlédnu v jedné zatáčce proti běžet vodiče na 4:30, dojde mi, že jsem toho svého někde musel předběhnout. Od té chvíle se uvolním a běh si užívám. Na půlce musím dlouho volat na svého tátu, který se rozhodl, že mě vyfotí, aby začal dávat pozor a fotil, protože mě tam tak brzy nečekal. Tak brzy? V té době Keňané dobíhali do cíle, ale to mi bylo jedno.

Na 35. kilometru jde do tuhého. Začínám chápat, co znamená věta: „Maraton se běhá hlavou.“ Kolem je spousta lidi, kteří už přešli do chůze, a já z tréninku vím, že jakmile to udělám také, už se nerozeběhnu.

Na 37. kilometru už maratonská kondice mě a mých kolegů skomírá tak očividně, že nám dobrovolníci z občerstvovací stanice přijdou s vodou 200 metrů naproti.

Kilometry s čísly 39 a 40 byly nejhorší kilometry v mém životě. Na čtyřicátém prvním kilometru však získávám novou sílu. Už vím, že pod pět hodin to dám, i kdybych to měl jen dojít. To ale samozřejmě nechci. Když vedle sebe zahlédnu zvracející holku, která si poté utírá pusu a běží dál, dochází mi, že některé výkonnostní skupiny maraton neběhají ani tak hlavou, ale především srdcem. Na jedenačtyřicátém kilometru maraton nevzdáte. Buď doběhnete, nebo omdlíte.

Je 3. května 2015 kolem druhé odpoledne. Na dvaačtyřicátém kilometru mě předbíhá vodič na pět hodin a začíná sprintovat do cíle. Zmocňuje se mě panika. To mi jako chce říct, že to nestíhá, a proto sprintuje? To jsem ten poslední kilometr od chvíle, kdy jsem si spočítal, že už to stihnu, běžel tak dlouho? Půl roku tréninku a nakonec to bude přes pět hodin? Tak to ani omylem. Začínám sprintovat taky...

Je 3. května 2015 po třetí odpoledne. Jsem po sprše, převléknutý, namazaný všemi myslitelnými mastmi proti bolesti. Vyzvedávám si medaili s vyrytým časem 4:52:38 a svým jménem. Vlastně mi to pořád nějak nedochází. S medailí na krku se vyrážím najíst.

Chystám se na ultra

Léto a podzim 2015. Vážím opět 82 kil a běhám. Každou sobotu si jen tak pro radost dávám půlmaraton. Z času přes dvě hodiny se posunuji k časům kolem 1:45. Někdy na začátku listopadu vidím, že mám naběháno 2 600 kilometrů, a říkám si, že bych rád tuhle vzdálenost do konce roku zaokrouhlil. Rovněž se blíží Nový rok, na který jsem byl zvyklý běžet nějaké svoje osobní maximum. Rozhodl jsem se, že si tedy zaběhnu 50 kilometrů. V mém vybavení se objevuje běžecká ledvinka pro nošení dvou lahví.

Běhám celou zimu, v rámci přípravy jsem si zaběhl maraton za 4:09. Cíl pro padesátku je pět hodin. Můj měsíční náběh se pohybuje od 180 do 250 kilometrů. Těsně před koncem roku činí součet kilometrů za celou dobu mého běhání tři tisíce (z toho dva tisíce v roce 2015).

Je 1. ledna 2016. Vážím 78 Kg. Mrzne, všude je led, ale já vybíhám. Běžím sám, kolem řeky, kde to dobře znám, a směju se. Vzpomínám totiž na větu pronesenou před panem Voříškem: „Podívejte se, já chápu, že úplně bez pohybu to nepůjde, ale rozhodně po mě nechtějte, abych pro ten pohyb musel něco udělat. Převlékat se, speciálně si vyčlenit čas a tak. To za chvíli přestanu a budeme tam, kde jsme byli.“

Je 1. ledna 2016 odpoledne. Po pěti hodinách běhu finišuji svoji první ultra vzdálenost v životě. Okamžitě padá rozhodnutí, že dá-li zdraví, rozhodně nebude poslední.

