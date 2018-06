(Od)frk: Vše nové v novém roce!

Mnoho běžců každoročně opakuje stejnou chybu: na přelomu roku si dají předsevzetí o novém přístupu k tréninku a k závodům, ale ve skutečnosti pak vše zůstane ve starých kolejích. Nějak nechtějí pochopit, že úspěšné běhání v novém roce vyžaduje opravdu nová řešení.

Tak především se musíme ihned přestěhovat, a to nejenom do jiného města, ale pokud možno do regionu ležícího na opačném konci republiky. Nové trasy a poznávání neznámého okolí totiž výrazně napomohou zvýšení naší výkonnosti.

Nejde jen o to, že notoricky známé okruhy nás již nudily, a tím pádem zpomalovaly, ale i o kilometry naběhané navíc. V prvních týdnech budeme v novém prostředí bloudit, což původně plánované objemy navýší (Miloš Škorpil by o tom mohl vyprávět, ten zabloudí všude).

Nový přístup samozřejmě znamená i nové partnery. Tréninkové získáme hned, u těch životních to půjde z byrokratických důvodů trochu pomaleji. Časové zpoždění, způsobené vyřizováním podkladů pro rozvodové řízení, však poté snadno doženeme.

Nové běžecké oblečení a obutí, které je za daných okolností taktéž naprosto nevyhnutelné, něco stojí. Naše nové zaměstnání proto vybírejme pečlivě, abychom si k němu nemuseli zařizovat ještě brigádu nebo "vedlejšák". K běhání ponovu budeme totiž potřebovat dostatek peněz i volného času.

Popravdě řečeno, trochu času nám, ať chceme, či ne, vezme psychologický kurz. Na něj zkrátka jít musíme. Nový trenér, jehož vyměníme za toho dosavadního, může mít totiž naprosto jiné metody, což by nás bez psychologické přípravy mohlo značně rozhodit.

Potřebný impuls dostane naše běhání v novém roce zařazením nových doplňkových sportů. Jestliže jsme až do loňska kompenzovali běhání cyklistikou, plaváním a in-line bruslením, nově by to mohlo být třeba judo, box, lukostřelba nebo paragliding.

Nejhorší ze všeho je stereotyp. Nový rok si proto přímo říká o celkovou změnu našeho běhání a o stanovení nového cíle. Například ti, kdo doposud běhali za účelem zhubnutí, by měli rychle začít se závodní přípravou. Profesionální vytrvalci, chtějí-li začít běhat nově, vymění naopak silniční či krosové závody za jogging v parku.

A na závěr změna nejdůležitější: všichni běžci, kteří až do loňska zbytečně ztráceli čas na jiných běžeckých webech, budou v novém roce sledovat pouze Rungo.cz!