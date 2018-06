(Od)frk: Vše co jste chtěli vědět o běhání, ale báli jste se zeptat

Chtěla bych vyzkoušet boty fivefingers, ale slyšela jsem, že jsou nebezpečné. Je to pravda? A vyplatí se vlastně jejich pořízení, když jsou tak drahé?

Pokud jde o případné běhání ve fivefingers, mějte vždy všech pět pohromadě. Běžec v pětiprsťácích zpočátku vypadá jako by měl plovací blány, při častém používání se to však stane skutečností. Tyto přirostlé ploutve mohou být sice výhodou pro duatlon (běh plus plavání), ale pro triatlon už ne, protože cyklistické nášlapy se na ploutve nevyrábějí.

Jestli se vám nelíbí, že fivefingers stojí víc než normální běžecké boty, můžete je snadno nahradit ponožkami. Musí to být ponožky nízké, dosahující pouze pod kotník, prstové a silné (nejlépe vlněné). Budete-li postupně prodlužovat dobu, kterou v nich při běhu strávíte, a mezitím je ani jednou nevyperete, začnou díky vzniklé kompaktní vrstvě plnit funkci ochrany chodidla stejně, jako je tomu u fivefingers.

Poctivě trénuji, ale v závodech se mi stále nedaří podle mých představ. Co mám udělat, abych byl příště na bedně?

Záleží hlavně na vašich finančních možnostech. Podle toho, zda jsou omezené, či nikoliv, si kupte v den závodu bednu jablek, nebo bednu whisky, a po doběhu si na ni stoupněte.

Chystám se poprvé překonat maratonskou vzdálenost. Na internetu jsem se dočetl, že pokud jde o maraton, nejlepší je NEGATIVNÍ SPLIT. Jednak nevím, proč mám běžet zrovna v chorvatském přístavu, ale především nechci, aby byly mé prvomaratonské dojmy negativní. Můžete mi nějak poradit?

Kvůli tomu, abyste úspěšně zvládl svůj první maraton, na Jadran skutečně nemusíte. Běžte si ho, kde chcete. A s tím splitem je to ve výsledku podobné jako s testem na HIV: bude-li negativní, je to pro vás pozitivní.

Absolvovala jsem již několik ultravytrvaleckých závodů, včetně horských, ale pokaždé jsem si po nich musela dát několikatýdenní pauzu kvůli černým nehtům. Co s tím?

Kupte si AntiBlack, což je nově vyvinutý běžecký lak na nehty se speciálním balzámem. Na každých padesát kilometrů plánovaného ultraběhu připadají dvě vrstvy, aby barva laku spolehlivě zakryla černý podklad (poběžíte-li závod v nových botách, aplikujte raději vrstvy tři). Balzám zaručuje velmi dlouhou trvanlivost, takže až budou vaše nehty balzamovány příště, vy už tady nebudete.

Jsem běžec-začátečník. Běhat jsem začal proto, že běh prý umožňuje dokonalé vyčištění hlavy. Trápím se, mám toho plnou hlavu, ale zatím mi ji běhání nevyčistilo. Jak bych měl tedy postupovat?

Záleží na tom, čeho se nemůžete zbavit. Začněte tím, že opakovaně nanesete šampon proti vším. Kdyby to nepomohlo, kupte si litr vodky. Pokud bude čistá, zapomenete na problémy. Bude-li pančovaná, zapomenete na všechno.