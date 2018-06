(Od)frk: Prezident začíná běhat

Základem připravovaných změn v životosprávě prezidenta bude totiž pravidelný běh. Mnohaleté vědecké výzkumy ukazují, že běhání přináší výsledky i u opravdu těžkých vah (a mezi ně naši politologové prezidenta jednoznačně počítají). Navíc je to nejenom nejosvědčenější, ale současně i nejlevnější prostředek k redukci nadváhy, což vezme vítr z plachet všem Zemanovým kritikům.

Prezident neprezident, vše musí jít postupně. Ani Miloš Zeman si proto hned nestřihne maraton v pražských ulicích, ale začne pěkně od začátku - tedy střídáním rychlejší chůze a velmi pomalého klusu. Indiánská chůze mu jistě nebude činit žádné větší obtíže. Kdyby si však přeci jenom s něčím nevěděl rady, vrátí se zpět do historie a bude hledat pomoc u komančů.

Běhání nejde dohromady s cigaretami. Zainteresované kapacity samozřejmě vědí, že těžké závislosti na tabáku se nelze zbavit mávnutím kouzelného proutku, proto i nikotin v krevním oběhu prezidenta bude běžeckými endorfiny nahrazován postupně. Základním omezením je na základě doporučení BIS zákaz popelníků a cigaretových krabiček na Hradě, povoleny jsou pouze kusovky na čerstvém vzduchu.

BIS totiž dobře ví, že přímo na Pražském hradě ani v jeho bezprostředním okolí žádná trafika s tabákovými výrobky být nesmí. Prezident si tak pro kusovku musí vždy doběhnout, což vzhledem k okolnostem znamená skoro půl kilometru ve velmi slušném tempu. V důsledku se tím podaří do tréninkové přípravy pana prezidenta - i když je zatím běžeckým začátečníkem - zapracovat intervalový trénink, který by jinak určitě odmítl podstoupit. Nebo snad znáte někoho, kdo se dobrovolně hrne do čtyřiceti rychlých čtyřstovek denně?

Pokud jde o následný rozvoj rychlosti: z rozhodnutí ÚOHS vznikne v nejkratší možné době na hradním nádvoří běžecká dráha, která umožní Miloši Zemanovi zvládnout v přestávkách mezi jednotlivými státními návštěvami běžeckou abecedu, rovinky a sprinty. Sportovně oblečení a obutí turisté se budou moci k hlavě státu přidat. Cizincům, kteří se tomu všemu budou divit, v informační kanceláři vysvětlí, že po koloběžkách Václava Havla je to vlastně pokračování tradice hradního sportování.

Po pravidelné tréninkové přípravě dosáhne prezident nižší hmotnosti a vyšší výkonnosti, což jej může motivovat i k účasti na běžeckých závodech. Mohly by to být běhy do vrchu, třeba na Sněžku, protože některé důležité predispozice k nim bezesporu má Miloš Zeman už dnes.

Především sílu. Tu načerpal dlouhodobým objímáním stromů (navíc na Vysočině, což zní horsky). A pak vůli po vítězství. Kéž by takovou potřebu všechny převálcovat měli i naši reprezentační běžci!

Jenom síla a bojovnost však úspěch v závodě nepřinášejí. My běžci dobře víme, jak důležitou roli hraje správný běžecký styl, umožňující efektivní využití veškeré naší energie. K tomu, aby svojí energií při běhu zbytečně neplýtval a dokázal udržet přímou linii, bude ale muset pan prezident odstranit některé stávající nedostatky. Jde především o časté kývavé pohyby ramen, úklony hlavy do stran a obracení očí v sloup.

Nevyhnutelnou podmínkou proměny prezidenta Zemana v pravidelného běžce je podle rozhodnutí odborníků také dodržování správného pitného a stravovacího režimu. Jitrnice, klobásy a jiné vepřové lahůdky musí nahradit luštěninami a cereáliemi. Denně pak vypije šest skleniček iontového nápoje a dva proteinové drinky, což je pro něj adekvátní množství.

A co na všechna navrhovaná opatření říká sám pan prezident? "Něco tak idiotského rozhodně dodržovat nebudu. Tvrdit, že pohyb a zdravá strava jsou důležité, může jen naprostý idiot. Uvedu vám jeden konkrétní příklad. Podívejte se na Jaromíra Jágra, jak se po krátkodobé dietě, založené na údajně zdravé stravě, rychle vrátil ke svým oblíbeným kalorickým jídlům. Takže pane kancléři, skočte mi pro třicet deka tlačenky a připravte popelníček, jo?"