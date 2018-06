OBRAZEM: Na Borech se závodilo. „Drama“ na startu a návštěva olympionika

Musíme poděkovat také plzeňským hercům v čele s Antonínem Procházkou za „netradiční“ odstartování pětikilometrové trasy. Pojetí bylo opravdu neobvyklé a připomenulo, že se blíží divadelní léto v Plzni. Ulitý start jedné z hereček měl dramatickou dohru, kdy ji startér Procházka máchající pistolí omylem trefil. Překvapen byl téměř každý, ale dotyčná se po chvilce zvedla a spolu s ostatními závod odeběhla. Plzeň žije prostě nejen sportem, ale i divadlem.

Závod na deset kilometrů měl startéra z řad našich olympioniků a byl jim triatlonista a třetí z OH v Sydney Jan Řehula. Ten se o pár minut opozdil, proto se musel start o chvilku posunout. Za to se všem samozřejmě omlouváme, ale věříme, že za setkání s ním to stálo.



Ještě bychom rádi poděkovali nejen firmám Craft, Mattoni, BMW Česká republika, BBraun a Garmin, tedy našim partnerům, ale i těm, kteří nám se závodem pomáhali s organizací.



