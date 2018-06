SOUTĚŽ: Redakce se „vytunila“ na běžecké rande. Zkus to i ty a vyhraj

Marek Odstrčilík Na běžecké rande doporučuji rozhodně kšiltovku, zabraňuje křenění před slunkem a pokud se jedná o vaše „poprvé“, tak zamaskuje kouty nebo rozměrově prostornější nos. Čevená bunda adidas z řady Terrex zase jasně dotyčné řekne: vím co chci. Přežvýknutí několika lístků bazalky dodá vašemu dechu neotřelý odér. Na rande vždycky s květinou. Za každou cenu. Problém kam s ní pomůže vyřešit jedlost pugétu. Takže doporučuji například bazalku. Navíc dotyčnou pravděpodobně ohromíte tím, že myslíte na zdravou stravu. A to za každé situace. Moje rada zní: ladit, ladit, ladit. Ženy to mají rády. Nemusíte běhat jako Jirka Homoláč, ale musíte u toho prostě skvěle vypadat. Odvážnost v barvách je také pro ni jasným signálem, že jste veselý chlapík. A to mají též rády. Kraťasy Craft mají volný střih a nepůsobí tak atleticky. Na nohy Nike z Flash řady, protože nikdy nevíte zda se nebudete vracet za tmy. No a kompresky? Ty jsou in, takže nemusíte ani vědět k čemu slouží. Teda do chvíle, než se vaše běžkyně zeptá.