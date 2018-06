Oblékání v čase nečasu: jak na to

Vezmu to od podlahy, respektive od chodidel: boty nevybírám podle toho, jak se scvrkává rtuť teploměru, dokud nenapadne sníh, nosím, mráz nemráz, pořád to samé. Na asfalt silniční obuv, do terénu krosovou. Jakmile napadne sníh, beru krosovou obuv už i na ten, pod sněhem schovaný, asfalt. Goretexová úprava mi přijde vhodná do opravdového mokra, tedy do deště nad nulou, mokré trávy nebo hlubokého sněhu. I tak se ale vlhku zcela nevyhnu, noha se v takové botě lehce potí.

Ponožky vybírám v zimě zásadně ty, co jsou nad kotníky, a navzdory trendu návratu k přírodním materiálům jedině funkční. Zimní verze ponožek jsou velmi vhodné, mají zesílené části tam, kde nejvíc hrozí promrznutí.

Ponožky Obuv s GORE-TEXEM

V zimě se, myslím, více než kdy jindy vyplatí nosit kvalitní funkční oblečení. Technologicky vytuněný materiál opravdu není to samé, co špendlíkem perforovaný igelit značky Lodidas. Zde není místo pro kompromisy a je skutečně dobré sáhnout po kvalitě.

U oblečení se řídím pravidlem obléci se, jako by bylo o deset stupňů tepleji. Když vyjdu ven, musím pociťovat chlad. Zahřátí přichází asi po osmi minutách běhu. Počet a druh vrstev záleží na konkrétní teplotě. Můj seznam má čtyři kolonky.

Deset až patnáct stupňů

Tanga odkládám do přihrádky "jaro" a sahám po "bombrckách" z umělého

materiálu, které dobře schnou. Volím dlouhé elasťáky pro rychlejší tempový běh i tříčtvrteční kalhoty, na tělo tričko s dlouhým rukávem, na to ještě jedno s krátkým, na hlavu kšiltovku. Pokud však prší nebo je ostrý fičák, obléknu se podle varianty, která následuje, tedy "okolo nuly".



3/4 kalhoty Tričko s dlouhým rukávem Tričko s krátkým rukávem. Kšiltovka

Okolo nuly

Vytahuji těžší kalibr. Kalhotky z merina (měla jsem o nich předsudky, že koušou jako ovce do chleba, ale byl to omyl, dnes jsou mé oblíbené), dlouhé elasťáky, teplejší tričko s dlouhým rukávem a na něj kvalitní tenkou softshellku s windstopperem (je-li na zádech prodloužená a se stojáčkem u krku, je to ideál). Není to žádný Priessnitzův zábal, tahle sestava neprofoukne, odpudí vodu, ale přesto jde pot ven.

Na hlavu tubu, z níž udělám podle povětrnostních podmínek čelenku nebo čepici. Do hry se dostávají i rukavice, zatím jen tenké.

Dlouhé elasťáky Tričko s dlouhým rukávem Tenká softshellka s windstopperem Čepice

Minus pět až minus deset stupňů

I ovcím je už zima, a tak tenké elasťáky měním za silnější. Pokud jsou zrovna ve špíně, vypomůžu si šortkami z léta, kterými zateplím své pozadí jako třetí vrstvou přes tenké elasťáky. Nemusí to vypadat sexy, důležité je, že jsem v teple. Pod softshellku nyní přidávám vrstvu navíc, nebo si na ni přihodím vestičku.

Na krk dávám tubu, která chrání krk a případně se dá přetáhnout přes ústa nebo část obličeje, na hlavu čepici. Teplé rukavice jsou nyní nutností, nejlépe opět s windstopperem.

Silné elasťáky Vesta Tunel Teplé rukavice

Ještě chladněji

Nestává se to velmi často, ale vyběhnout se občas poštěstí i v takovém mrazu. Samozřejmostí jsou funkční kalhotky a teplé elasťáky, případně pod ně ještě nacpu jedny krátké nebo tříčtvrteční. Na tělo dávám pod softshellku dvě trička s dlouhým rukávem nebo si na ni obleču ještě tenkou šusťákovku.

Tubu na krk, na hlavu kuklu, kterou používám pod lyžařskou helmu, a na to opět čepici. Teplé rukavice podpořím tím, že má jedno tričko s dlouhým rukávem díru na palec.