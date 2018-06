Vyzkoušel jsem běžecké vybavení z Lidlu: začátečník si může vybrat

Jejich sporttester mě totiž poměrem cena/výkon zaujal, proto jsem si řekl, že pokud to bude s oblečením podobné, nemohu být zklamaný. Nevýhodou Lidlu je ovšem to, že běžecké oblečení si tam nemůžete koupit tehdy, když ho potřebujete, ale jen v týdnech, kdy ho zrovna nabízejí. To sice bývá opakovaně i několikrát do roka, ale pokud byste chtěli komplet výbavu, je potřeba začít nakupovat teď, abyste mohli vyběhnout za rok.

Mně to celý rok skutečně trvalo. Běžecké elasťáky, ponožky, funkční triko s dlouhým rukávem, funkční triko s krátkým rukávem, běžeckou ledvinku, rukavice a tenkou nepromokavou bundu jsem sbíral postupně. Jednotlivé dílky běžeckého puzzle jsem na sobě mohl poskládat a v kompletním Lidlu konečně vyběhnout teprve nedávno.

Položky vybavení jsem prověřoval postupně tak, jak jsem je v Lidlu nakupoval. S každou součástí jsem naběhal minimálně sto kilometrů, s některými částmi výbavy i výrazně více (obě trička, ponožky, rukavice). Jedinou výjimkou byla běžecká ledvinka, kterou jsem zhruba po 30 kilometrech definitivně odložil.

Dobrý odrazový můstek, ale cena se někde projeví

Některé věci jsou vzhledem k velmi nízké ceně fajn, jiné se moc nepovedly. Cena se většinou někde projevit musí. Na druhou stranu, pokaždé když se běžecká výbava v Lidlu znovu objeví, je většinou alespoň trochu jiná než ta předchozí, postupně se vyvíjí. Například letošní běžecké rukavice vypadaly o mnoho lépe než můj původní rok starý model (i klíč by se už do kapsičky vešel).

Pokud vám na nějakém kusu oblečení opravdu záleží a víte, že ho budete nosit často, doporučuji si nákup dobře rozmyslet. Zvlášť při výletech do nepředvídatelného podzimního počasí. Pokud zatím nevíte, co přesně chtít a jak často dané oblečení vlastně budete nosit, může být výbava z Lidlu dobrý odrazový můstek.

Co jsme vyzkoušeli

Dohromady jsem za ce celou soupravu utratil 1100 Kč. Asi nejhorší částí výbavy je běžecká ledvinka (cena 79 korun). Když jsem se rozhodoval, jestli svých 80 korun utratím za norimberské klobásky, nebo za běžeckou ledvinku, asi jsem měl tenkrát sáhnout vedle. Ledvinka je dělaná v jediné univerzální XXXXXL velikosti a kvůli tomu má pásek tak dlouhý, že by dokázal obejmout i dva běžce vedle sebe. Pokud si ji chcete nasadit sami, musíte pásek různě poskládat, překládat a dotáhnout a za pomoci obrovské přezky pak konečně trochu drží na těle.

Ledvinka je sice malá, ale zato nepohodlná.

Uvnitř je místo přesně na mobil s 3,7palcovým displejem, větší telefony se už nevejdou. Kromě hlavní kapsy je zde i "organizér" ze dvou kapsiček a ID karta, do které můžete vyplnit klíčové osobní údaje pro případ nouze. S mobilním telefonem uvnitř ledvinka při běhání trochu plandá (hlavně spodní část) a postupně sklouzává dolů. Jedinou výhodou oproti kapse na oblečení tak zůstává o něco lepší odolnost proti propocení.

Běžecké funkční triko s dlouhým rukávem (cena 299 korun) je nejzajímavější speciálními zónami, na nichž je materiál trika různě nakrabacený, vyztužený nebo alespoň jinak barevný. Vypadá to trochu jak kostým nějakého superhrdiny, ale po funkční stránce jsem v tom žádné extra výhody nenašel. Střih není úplně dokonalý. Ač běžně nemám problém s oblečením velikosti L, toto triko mi na těle dost plandá a rukávy přitom sotva dosahují k zápěstí.

Všude výztuhy, speciální zóny, barvičky. Na těle se ovšem trochu krabatí.

Ale samotný materiál není úplně špatný. Pot se v něm nezdržuje příliš dlouho, čímž pomáhá zabránit prochladnutí. A to je vlastně u první vrstvy to nejdůležitější.

Funkční triko s krátkým rukávem (cena 149 korun) naopak na svou funkci podalo demisi. Materiál je sice na dotek velmi příjemný a triko skvěle padne, jenže jakmile se začnete potit, nasákne skoro stejně jako bavlna a pak už jen lepí a chladí.

Běžecké triko vypadá skvěle, škoda že moc nefunguje.

Proto se hodí spíše na jiné sporty, jako jsou například šachy. Pokud mám ostatní trička zrovna špinavá, beru si ho na běhání maximálně jako druhou vrstvu (vzhledově vypadá opravdu fajn), ale raději jen na kratší výběhy.

Elasťáky (cena 199 korun) jsou jiná káva. Výborně mi sedí, materiál je příjemný a celkově se v nich cítím pohodlně. Skvěle chrání proti větru a dá se s nimi bez problémů běhat i v teplotách pod nulou.

Elasťáky sedí dobře a s rozcvičkou nemají problém.

U kotníků mají zip pro pohodlnější oblékání a v pase nechybí šňůrka na utažení. Na zadku mají malou kapsičku na klíče a jiné drobnosti, která ovšem bývá po doběhnutí totálně promočená.

Poměrně často se v Lidlu objevují ponožky (cena 69 korun). Ty, které jsem si letos vybral já, jsou plné vyztužených zón a jsou z příjemného materiálu. Běžel jsem v nich například závod We Run Prague a cítil jsem se v nich dobře. Nikde se nekrabatí, neslézají z chodidla a zatím v nich není ani náznak díry. Ale když v nich vyrazím do přírody, kde občas proběhnu louží či potokem, voda v nich vydrží mnohem déle než v mém camelbaku na zádech. Na druhou stranu jsou poměrně teplé a (v případě sucha) velmi vhodné do chladného počasí.

Do mokra je určena tenká běžecká nepromokavá bunda (cena 299 korun), která se dá složit do své vlastní kapsy, čímž vytvoří malý lehký balíček na cesty. Nápis "water repelent" přesně vystihuje její funkci, nepropustí nic dovnitř ani ven.

Na fotce to sice nevypadá, ale pod bundou se cítím jako v sauně.

Připadám si v ní jak v igelitu. Při pohybu se okamžitě začínám potit a jelikož tělesná termoregulace nemá šanci správně pracovat, je to čím dál horší. Nikde ani náznak odvětrávání. Nejlépe tak poslouží jako nouzová záloha, kterou obléknete až v případě nečekané přeháňky a pak ji zase co nejrychleji sundáte.

Poslední součástí výbavy jsou běžecké rukavice (cena 89 korun), se kterými běhám už téměř rok. Vzhledově nejsou nijak zvlášť pěkné, ale svou funkci plní dobře. Přestože jsou tenké, poměrně dobře izolují i v mrazu, a pokud je propotím, rychle zase uschnou. Na levé dlani je malá kapsa na klíč, do které se ovšem žádný běžný klíč nemá šanci vejít. Na pravém palci a ukazováčku jsou dva malé čtverečky z reflexního materiálu, takže na protijedoucí auta stačí zamávat a jste vidět.

Sem se opravdu nevejde ani jeden klíč.

Perfektní vlastností rukavic je, že lze s nimi ovládat dotykový displej mobilních telefonů, a to jak přes reflexní čtverečky, tak přes běžný materiál na ostatních prstech (testováno na Blackberry Playbook a Nokia Lumia 900).

Jaké jsou vaše zkušenosti s oblečením ze supermarketů? Sdělte je kolegům běžcům v diskuzi.

