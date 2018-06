Proč zhubnout? Tady jsou fakta, která vás donutí rozpohybovat svá kila

Pár kilo nad ideální hmotností není ještě žádná tragédie ani zdraví ohrožující faktor. I nějaký ten malý špíček by nás ale měl upozornit na možná rizika. Doktor Marinov se řídí filozofií, že je vždy lepší shazovat dnes dvě kila nadváhy než za pár let dvacet kilo obezity. Dnes se však zaměříme na stav, kdy člověk do kategorie obezity spadl.

Obezita je nevyléčitelná nemoc

Co je to obezita? Laicky řečeno to nejsou jen kila tuku v našem těle, ale kila tuku, která obalují naše orgány, působí celkovou neúměrnou zátěž kardiovaskulárního systému a celého organismu a zkracují střední délku života. Je to regulérní onemocnění, a tak bychom ji měli brát – je chorobou, kterou je třeba léčit, ideálně pod dohledem odborníka.

Diagnostikovat ji ale můžeme snadno sami. Stačí vypočítat svůj index tělesné hmotnosti (BMI): tělesnou hmotnost v kilogramech vydělte druhou mocninou tělesné výšky v metrech.

Vyjde-li vám číslo mezi 25 a 30, máte nadváhu a stačí možná jen shodit pár kil. Číslo nad 30 už znamená možné dopady na zdraví a nad 35 je namístě mluvit o obezitě a domluvit si konzultaci s odborníkem. Číslo nad 40 už značí závažného obezitologického pacienta. Pokud jste případ „30 a více“, určitě není od věci se obrátit na lékaře, který posoudí, zda se kila navíc už stačila významně dotknout vašeho zdraví.

„Jedinou účinnou léčbou obezity je její prevence,“ říká kategoricky doktor Marinov. Neznamená to však, že s ní nelze bojovat v případě, kdy se vám kila z jakýchkoli důvodů vymkla z rukou. Musíte ale počítat s tím, že čím více kil nad „normál“ máte, tím hůře jdou dolů a tím také více ovlivňují vaše zdraví. Bude to chtít notnou dávku motivace a vůle, ale vyhnutí se následkům obezity (nebo jejich zmírnění) určitě stojí za to. Stejně jako lepší postava, kterou nám snažení přinese.

Co všechno obezita způsobuje?

Doktor Marinov potvrzuje, že obezita působí mnohem více potíží, než si možná myslíme. Kromě komplexních kardiovaskulárních potíží a poruch metabolismu, které rozebereme dále, to může být třeba spánková apnoe. Vzniká tak, že tuk tlačí na dýchací ústrojí a způsobuje krátké zástavy dechu. „V těle se hromadí oxid uhličitý, který způsobuje výraznou spavost a únavu během dne. Při dlouhodobém působení může dojít k pravostrannému srdečnímu selhání, plíce se nemohou dostatečně rozepnout a je ztíženo dýchání,“ upřesňuje Marinov.

Obezita ale způsobuje i neurologické problémy, zvýšený nitrolební tlak bez zjevné příčiny, který má podobné příznaky jako nádor na mozku: závratě, zvracení, ale i poruchy vidění, které mohou vést k nevratnému poškození zraku. Cirhózu nebo stearózu jater si můžete přivodit i tehdy, saháte-li po alkoholu jen svátečně. Stačí mít pár desítek kil navíc, kvůli kterým se vaše orgány jako játra či ledviny doslova kontaminují tukem.

V neposlední řadě vede obezita k endokrinologickým problémům, k inzulinové rezistenci a následnému diabetu II. typu, ale třeba i syndromu polycystických ovárií, který může vést přes nepravidelný menstruační cyklus až k neplodnosti. Kapitolu samu pro sebe představuje psychologický přesah obezity: poruchy sebevědomí, sociální izolace spojená s problematickým sebeuplatněním, to jsou základní stavební kameny deprese.

Obezita „jen“ zhoršuje zdravotní problémy

Hlavním strašákem obézních je metabolický syndrom. Je to řada rizikových faktorů, které vedou k předčasnému zhoršení zdravotního stavu a které máme často tendenci od sebe oddělovat. Jde přitom o smrtící koktejl příznaků, které není radno brát na lehkou váhu. „Významně metabolicky aktivnější je tuková tkáň, která je uložená mimo podkoží, v oblasti břicha, ve svalech a tukem obalených orgánech. Ta způsobuje komplexní metabolické změny, které působí ve vzájemné vazbě a mohou vyústit v metabolický syndrom,“ vysvětluje Zlatko Marinov.

Kritéria metabolického syndromu Pokud splňujete první kritérium a pak alespoň dvě další, trpíte metabolickým syndromem obvod pasu u žen nad 80 cm, u mužů nad 94 cm + 2 z následujících:

krevní tlak nad 130/85 mmHg

glykémie nalačno nad 5,6 mmol/l, nebo specifická léčba

triacylglycerol nad 1,7 mmol/l

HDL-cholesterol pod 1,25 mmol/l u žen a pod 1,03 mmol/l u mužů

Za základní problém metabolického syndromu je považována inzulinová rezistence, která vede k dalším potížím – rozvoji diabetu II. typu a komplikacím oběhového systému (jako je ateroskleróza, infarkt myokardu či mrtvice). Hlavní problém syndromu tkví v tom, že se jedinec necítí nemocný, nemá vůli se léčit a k léčbě se dostává pozdě, když už je syndrom rozvinut nebo způsobí jeden z vážných následků. „Obezita a metabolický syndrom se staly v posledních letech hlavním nepřítelem preventivní kardiologie a druhým největším nepřítelem preventivní onkologie hned po kouření,“ upozorňuje doktor Marinov.

Právě metabolický syndrom vede k výraznému zhoršení stavu, který by se při normální váze projevil třeba jen mírnou odchylkou v měření. „Samotná obezita není spouštěčem vysokého krevního tlaku. Hypertenze je esenciální, nemá příčinu v obezitě, ale obezita tento daný stav výrazně zhoršuje,“ upozorňuje lékař. V případě již daného kardiovaskulárního rizika (daného více faktory - hypertenzí, kouřením, pitím alkoholu, věkem, sníženou fyzickou aktivitou) pak nastává další zhoršení stavu. „Metabolický syndrom tato klasická rizika významně modifikuje a při souběhu vede k dvojnásobnému navýšení výskytu kardiovaskulárních komplikací,“ upřesňuje odborník.

Obezita a klouby: tlustý a líný si klouby neničí

Mnohonásobné zatížení pohybového aparátu vede k nestabilitě, zhoršené pohyblivosti. „Kdo má nadváhu a nehýbe se, ten si vlastně tolik neubližuje,“ podotýká Marinov. Problém začne tehdy, kdy se začneme intenzivně hýbat.

I proto je dobré na začátku zvolit přirozený pohyb s mírnou zátěží. „I v případě ortopedie platí, že nadváha zhoršuje stav. Pokud tedy máme ortopedický nález jako špatné postavení kloubů, kostí, plochou nohu a podobně, nadváha tento stav dále zhoršuje,“ vysvětluje lékař. Zároveň vyvrací mýtus, že zátěž v podobě kil navíc „obrušuje“ chrupavku v kloubech. „Tato mechanistická teorie v živých organismech nefunguje. Obezita sama není příčinou artrózy, ale samozřejmě výrazně zhoršuje stav, pokud ji už máte,“ říká odborník.

Pokud ortopedické problémy máte a snažíte se bojovat s obezitou pohybem, je namístě poradit se s odborníkem jak sportovat, aby nedošlo k nevratnému poškození pohybového aparátu, a to i v důsledku druhotného úrazu. Doktor Marinov například zmiňuje příklad, kdy se obézním doslova zakazuje jezdit na kole. Kola jsou adaptovaná na hmotnost do 120 kilogramů a pod těžším cyklistou se mohou rozpadnout. Zátěží na klouby je u člověka nad 90 kilogramů i běh. I proto je pro „hubnoucí tlouštíky“ výhodnější začít s chůzí, která je pro klouby menší zátěží.