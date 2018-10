Chcete se stravovat zdravě? Naučte se číst obaly výrobků

V rámci Evropské unie platí podmínky, které ukládají výrobcům uvádět povinné údaje na obalech výrobků. Za samozřejmost se považuje informovat nejen o všech použitých surovinách, ale také jejich seřazení sestupně od těch, které byly použity v největším množství. Podle předpisů musí být v seznamu surovin navíc zvýrazněny alergeny, které výrobek obsahuje. To může usnadnit orientaci při nákupu například celiakům nebo lidem trpících intolerancí laktózy.

Na obalech potravin najdete také informace o výživových hodnotách ve 100 gramech případně mililitrech výrobku, které mají formu přehledné tabulky. Díky tomu můžete při výběru jídla zohlednit obsah základních živin, tedy tuků, sacharidů a bílkovin. Aby měl však zákazník lepší povědomí o tom, jestli je výrobek pro jeho zdraví skutečně ten pravý, najdeme v této tabulce kromě základních živin i další údaje.

Sacharidy jsou cukry i vláknina

Patří mezi ně například obsah cukrů ve výrobku, který však může některé zákazníky zmást. Mnozí se totiž domnívají, že cukry a sacharidy znamenají v podstatě totéž, není tak důvod je na obalech rozlišovat. To by však bylo chybou.

Sacharidy jsou totiž souhrnným označením pro jednoduché a složité (komplexní) sacharidy. Právě jednoduché sacharidy jsou na obalech výrobků označovány jako cukry a jsou tedy jakousi podmnožinou sacharidů. Na rozdíl od komplexních jsou lehce stravitelné a rychle se vstřebávají ze zažívacího traktu.

Čím se řídit při výběru potravin? Vybírejte spíše potraviny s nízkým podílem cukrů na celkovém obsahu sacharidů.





Vhodnější jsou výrobky s vyšším obsahem vlákniny.





Dejte přednost produktům s nižším podílem nasycených mastných kyselin.





Pokud trpíte nesnášenlivostí některých potravin, věnujte pozornost také alergenům, které jsou na obalech vždy vyznačeny tučně.



Potraviny, které mají vysoký podíl cukrů na celkovém množství sacharidů, tak mohou sloužit jako rychlý zdroj energie například během sportovního výkonu. Jejich nadměrná konzumace spolu s nedostatkem pohybu však může vést k nechtěnému nabírání na váze.

Kromě obsahu sacharidů a podílu cukrů nás tabulka informuje také o množství vlákniny, které výrobek obsahuje. Leckoho možná překvapí, že i vláknina je sacharidem, který nemá sice téměř žádnou výživovou hodnotu, ale i přesto je pro naše tělo nepostradatelný, protože pozitivně ovlivňuje zažívání. Obecně se proto považují za zdravější potraviny bohaté na vlákninu s nízkým podílem cukrů.

Tuky nemusí jen škodit, vybírat však musíte ty správné

Dalším údajem, kterému byste měli věnovat pozornost, je obsah tuků. Podobně jako sacharidy mohou také tuky našemu tělu prospívat, ale i škodit. Záleží tak především na nás, z jakých pokrmů sestavíme svůj jídelníček.

Informace o obsahu tuků a sacharidů ve 100 gramech najdete v přehledné tabulce.

Ve výběru vhodných potravin nám opět mohou pomoci etikety, na kterých najdeme kromě informace o celkovém obsahu tuků také údaj, kolik z nich je nasycených. Ty na rozdíl od nenasycených zvyšují v našem těle hladinu LDL cholesterolu, který se usazuje a ucpává cévy. Z tohoto důvodu je vhodnější konzumace potravin, které obsahují převážně tuky nenasycené, které hladinu cholesterolu naopak snižují.

A co éčka

Na obalech výrobků řada zákazníků zkoumá také přítomnost éček. To, že výrobek obsahuje nějaké to éčko, však nutně ještě nemusí znamenat, že nám škodí. „Éčka jsou složky přidávané do potravin kvůli lepší barvě, trvanlivosti a chuti. Řadíme mezi ně třeba i vitaminy nebo rostlinná barviva typu beta karoten, která našemu zdraví neškodí a paradoxně nám mohou i prospívat,“ říká výživový odborník Pavel Suchánek.

Jak tedy rozeznat neškodná éčka od těch, které nám příliš nesvědčí? Žádný univerzální a spolehlivý návod bohužel neexistuje. Nákup vám může do jisté míry usnadnit některá z mobilních aplikací, díky které budete mít informace o konkrétních látkách vždy po ruce. Pokud však nechcete ztrácet čas zdlouhavým vyhledáváním, vyhněte se zkrátka těm výrobkům, jejichž složení připomíná spíše chemický koktejl.



Je logo zárukou zdravé potraviny?

Na řadě výrobků najdeme nejrůznější loga, z nichž zřejmě nejznámější je národní značka kvality Klasa. Ta má spotřebiteli zaručit kvalitu potravin a usnadnit jim orientaci na českém trhu. To však nutně ještě nemusí znamenat, že výrobky označené touto značkou jsou našemu zdraví prospěšné. Totéž platí také u log Regionální potravina nebo Český výrobek, které vypovídají především o původu výrobků.

Naopak značka Vím, co jím nám výběr zdraví prospěšných potravin do jisté míry usnadnit může. U výrobků, které se jí pyšní, je totiž sledován obsah škodlivých živin, jejichž nadměrná konzumace způsobuje civilizační choroby, jako je obezita či diabetes. Dalším logem, které je do jisté míry zárukou nejen kvalitní, ale i zdravé potraviny, je označení BIO. Jedná se o produkty ekologického zemědělství, při jejichž produkci se minimalizuje negativní dopad na životní prostředí. To sice ještě neznamená, že biopotraviny obsahují více vitaminů a dalších prospěšných látek, avšak rozhodně jim nelze upřít menší zatížení pesticidy.