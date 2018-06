TEST: Oakley Radar Pace jsou brýle, s nimiž si můžete popovídat

„Hey, Radar...“ Začátek tohoto testování byl velmi netradiční. Nezačínal totiž obutím, oblečením ani nasazením žádného kusu vybavení. Zahájil ho rozhovor se slunečními brýlemi. Jak už asi tušíte, tyto brýle budou o něco chytřejší, než ty, které na sport běžně nosíte. Jsou nadupané nejnovějšími technologiemi.

Chytré brýle

O zajímavých vychytávkách ze světa inteligentní optiky už jsme psali, nebo je dokonce testovali. Jen v letošním roce to byly například brýle Uvex s LCD zorníky, které bleskurychle reagovaly na intenzitu okolního světla, nebo projektor Varia Vision od Garminu, který zobrazoval data z vašich hodinek přímo na skla brýlí. Obě zařízení však ve srovnání s novinkou od firmy Oakley působí jako dětské hračky.

Klasický sportovní vzhled

Když však pomineme technologickou vyspělost, brýle na první pohled vypadají jako klasické oakleyky. Nic nenapovídá tomu, že by v sobě skrývaly něco speciálního. Kromě nenápadného vzhledu překvapí i nízká hmotnost, nosí se tedy příjemně a na obličeji výborně sedí.

Kvalitní optika

Chybět nesmí ani zorníky Prizm, které jsou navržené tak, aby vytáhly kontrast a umožnily vám mít dokonalý přehled o prostředí, jímž běžíte nebo jedete na kole. Osobně dávám u brýlí přednost spíše fotochromatickým sklům, ale Prizm se jim velmi blíží i přesto, že intenzita zatmavení je u Oakley neměnná.

Chytré vnitřnosti

Teprve při bližším zkoumání objevíte po stranách dva micro usb porty, do kterých se dají připojit sluchátka. Jsou velmi důležitá. Můžete jimi samozřejmě poslouchat hudbu, ale především se vám skrze sluchátka dostane odpovědí na všechny vaše otázky.



Oakley Radar Pace jde totiž zcela jinou cestou než například Garmin se svým Varia Vision. Zorníky zůstávají čisté a žádné informace se na nich nezobrazují. Místo toho komunikujete s brýlemi hlasem. Radar Pace obsahuje mikroprocesor od Intelu a po spojení s vaším chytrým telefonem se stává parťákem i trenérem.

Sporttester, nebo brýle?

Oakley radar Pace chytré sportovní brýle snímače: barometr, gyroskop, akcelerometr, vlhkoměr zorníky: Prizm, čirý konektivita: ANT+, BT výdrž baterie: až 6 hodin mobilní aplikace: Android (4.4+), iOS (9+) cena: 12 000,- klady: reagují v reálném čase na změny v tréninku

podávají všechny dostupné informace o průběhu fyzické aktivity

nízká hmotnost a komfortní používání

civilní vzhled

vynikající optika zápory: aby brýle fungovaly, musíte je mít spojené s chytrým telefonem

vysoká pořizovací cena

V brýlích samotných je implementována celá řada snímačů jako barometr, vlhkoměr, gyroskop nebo akcelerometr. Díky tomu mají Radar Pace přehled o nadmořské výšce, vaší kadenci nebo povětrnostních podmínkách. Spojením s telefonem navíc získáte také údaje z GPS (rychlost a vzdálenost) a nechybí ani možnost spojení s dalšími ANT+ a BT smart senzory, z nichž nejdůležitější budou wattmetr pro cyklisty a snímač srdečního tepu pro běžce.

Do sluchátek si můžete pouštět hudbu z vašeho telefonu, ale v tomto případě musíte počítat s nižší výdrží baterie. Standardně vydrží Radar Pace až šest hodin, při zapnuté hudbě by podle výrobce měla být výdrž o dvě hodiny nižší.

Popovídejte si s Radarem

Oakley Radar Pace dokáže získávat všechny dostupné informace o průběhu tréninku a v reálném čase je vyhodnocovat. Veškerá komunikace probíhá skrze rozhovor: stačí se zeptat „Hey, Radar. What is my heart rate?“ a Radar poslušně prozradí aktuální hodnotu vašeho tepu.

Na začátku používání tohoto chytrého doplňku si nastavíte všechny své tělesné parametry a tréninkové cíle. Výsledkem je váš osobní tréninkový plán, procesor v brýlích přesně ví, jaký trénink vás zrovna čeká a jestli ho dodržujete. Pokud omylem zrychlíte tempo plánovaného regeneračního běhu, ze sluchátek se během okamžiku ozve, abyste zpomalili, protože běžíte zbytečně rychle.

Celý proces komunikace funguje podobně jako například u Siri (iPhone) nebo Google Assistant. Oakley Radar Pace si bez zaváhání poradí i s komplikovanějším rozhovorem, kladené otázky nemusí být příliš jednoduché. Pokud jste se před chvílí zeptali na průměrnou rychlost, bude o chvíli později stačit otázka „A co teď?“. Radar Pace vyhodnotí, že máte na mysli stále průměrnou rychlost.



Na češtinu bohužel můžeme zapomenout, ale kromě angličtiny si pro komunikaci můžete vybrat ještě italštinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu.

Mobilní aplikace

Přesuňme se na chvíli k mobilní aplikaci, která je pro funkci brýlí klíčová. Aplikace s jednoduchým názvem Radar Pace vám bude fungovat na telefonech s Androidem (verze 4.4 a novější) i iOS (verze 9.0 a novější, ale zároveň musíte mít alespoň iPhone 5S). Odříznutí starších iphonů je velká škoda, protože požadovaný iOS běží bez potíží i na starších přístrojích a na krabičce brýlí je uvedená kompatibilita až do 4S. Je ale logické, že se Oakley snaží předejít případným problémům, které hrozí u letitého hardwaru.



Samotná aplikace je velmi přehledná a intuitivní. V podrobných grafech si můžete prohlédnout vypracovaný tréninkový plán a nastavit všechny myslitelné parametry, podle nichž bude Radar váš trénink vést.

Aby hodinky fungovaly, jak mají, musíte však mít neustále s sebou s Radarem spárovaný mobil.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Oakley Radar Pace velmi unikátní přístroj, který posouvá segment chytrých brýlí zase o kousek dál. Nejenže je schopný řídit váš trénink a v reálném čase reagovat na každou odchylku, brýle navíc vypadají naprosto normálně.

Cena přístroje je podle očekávání velmi vysoká, ale na druhou stranu nešplhá do závratných výšek. V českých obchodech se Oakley Radar Pace objeví v těchto dnech a výsledná cena by se měla pohybovat okolo dvanácti tisíc korun. To rozhodně není málo, ale když si uvědomíme, že obyčejné „hloupé“ oakleye se zorníkem Prizm a náhradním čirým sklem mohou stát klidně šest tisíc, není cenový nárůst zas tak velký.

Zdolat budete muset kromě ceny též ostych povídat si na veřejnosti se svými brýlemi. Na to si ale zvyknete velmi rychle.