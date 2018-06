Při triatlonu umírá třikrát více lidí než během maratonu, může za to edém

Proč při triatlonu umírá tolik lidí?

Podle statistik umírá při triatlonových závodech dvakrát až třikrát více lidí než při maratonu. V průměru připadají na každých 200 tisíc závodníků tři mrtví. Je triatlon smrtící sport? Vědci se tomu snaží přijít na kloub a v nové studii v časopisu BMJ Open Sport & Exercise Medicine zmiňují příčiny.

Asi nikoho nepřekvapí, že největším úskalím triatlonu je plavání. Více než 72 procent úmrtí nastává právě ve vodě a příčinou je podle studie plicní edém, při kterém se do plic dostává tekutina (nikoliv vdechnutá tekutina, ale krevní tekutina). Může nastat, pokud se člověk velmi rychle ponoří do vody (a nejhůře do studené vody). Tělo se v takovém případě snaží zachovat teplotu tím, že většinu krve z končetin nahromadí do trupu těla. Taková událost vyvolává v těle velkou změnu tlaku, která může znamenat tvorbu a hromadění krevní tekutiny z krve přímo v plicích. To má za následek potíže s dýcháním a malér (obzvlášť při závodě) je na světě.

Autoři studie dále uvádějí, že u velkého množství úmrtí hrálo roli také zvětšené srdce, které je v případě plicního edému jedním z rizikových faktorů, a apelují na účastníky triatlonových závodů, aby nezanedbávali preventivní lékařská vyšetření.

Fitbit Adventures

Fitbit připravil novou zajímavou funkci ve své mobilní aplikaci, která má pomoci uživatelům s motivací k pohybu. Jmenuje se Fitbit Adventures a umožní vám si virtuálně proběhnout například maraton v New Yorku nebo poznat krásy Yosemitského národního parku. Každé z těchto dobrodružství si můžete rozdělit podle výkonnosti do vícedenních cílů nebo je můžete zkusit zvládnout najednou.

Jak se budete s aplikací pohybovat, absolvujete virtuální trasu, na které budete sbírat „poklady“, a navštěvovat významné body, které vás odmění úžasnými fotografiemi a dalšími virtuálními interaktivními odměnami, které se budou vázat k místu, které virtuálně procházíte.

Aby vás Fitbit udržel motivované, bude postupně výrobce přidávat další zajímavé lokality, která budete moci s aplikací navštívit a pohybem odemknout.

Garmin Forerunner 35

Po luxusní variantě svého nadupaného sporttesteru Fenix 3 Chronos přináší Garmin také něco pro běžce, kteří do sporttesteru nechtějí investovat moc peněz. Nový Forerunner 35 navazuje na řadu nejlevnějších sporttesterů od této značky.

Forerunner 35 má již zabudovaný optický snímač tepu ze zápěstí, který se stává novým standardem, takže odpadá nutnost nosit hrudní pás. Změnou prošel také design, který se od levně vypadajícího sporttesteru přiblížil spíše elegantnímu fitness náramku typu Garmin Vivoactive.

Výrazné zlepšení oproti předchozímu Forerunneru 25 nabízí nový model v oblasti výdrže. V GPS módu by totiž měly hodinky vydržet 13 hodin, s vypnutou GPS pak až devět dní. Hodinky dále zaujmou poměrně velkým eInk displejem (můžete znát z elektronických čteček), který Garmin pro jeho energetickou nenáročnost používá u sporttesterů rád.

Samozřejmostí už dnes je monitoring denní aktivity (počítání kroků pomocí pohybového čidla) a propojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth, kterého využívá také pro zobrazení notifikací z telefonu. Dobrý dojem z technických parametrů podtrhuje udávaná vodotěsnost 5 ATM. Dá se proto říci, že těmto hodinkám vlastně nic zásadního nechybí. I díky příznivé ceně, která by se měla pohybovat kolem pěti tisíc korun, by tak mohly zaujmout velkou skupinu běžců.