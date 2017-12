Dáváte si předsevzetí? Roli hraje vlastní přesvědčení i reálnost cíle

Zásadním problémem je u mnohých odhodlání. I když nám bude okolí neustále připomínat, že naše atletická postava už dávno není to, co bývala, bez vlastní víry a přesvědčení to změníme jen stěží. V první řadě se tak zeptejte především sami sebe, jestli změnu chcete skutečně podstoupit. Odpověď na tuto otázku totiž ve většina případů rozhodne o tom, jestli bude vaše předsevzetí úspěšné.

Zvolte reálné cíle tak, abyste nezklamali sami sebe.

Další chybou a důvodem, proč naše novoroční předsevzetí občas končí ještě dřív, než na jejich plnění začneme pracovat, je námi zvolený cíl. Ten by měl být především realistický. Jestli s běháním teprve začínáte, není příliš dobrou volbou předsevzít si absolvovat maraton. Pokud si však zvolíte jako svůj cíl pětikilometrový závod, je daleko pravděpodobnější, že své předsevzetí nakonec splníte. Navíc, úspěch je klíčem k nadšení a odhodlání, díky kterému si nakonec můžete splnit i svůj maratonský sen.



Důležité také je, začít s rozumem. Pokud chcete v novém roce trhnout osobák, nemusí to být přeci hned při prvním tréninku. Naopak je dobré pracovat na svých předsevzetí systematicky. K tomu vám může pomoci plán nadcházející běžecké sezony. Jak jej vytvořit, se může dočíst zde. Jeho dodržování může být pro mnohé daleko snazší, pokud se zapojí i vaši tréninkoví parťáci. Jestli si totiž dáte společné předsevzetí se svými přáteli, pravděpodobně nebudete chtít patřit k těm, kteří ho poruší jako první.

Tipy na vaše běžecká předsevzetí do nového roku

1. Zařaďte více posilovacích cvičení

Silové tréninky vzbuzují u řady běžců nedůvěru. Doplnění běžeckého tréninku o posilovací cvičení je přitom nejen dobrou prevencí před zraněním, ale dokáže pozitivně ovlivnit i výkonnost. Nemusíte si přitom hned kupovat permanentku do posilovny, daleko efektivnější je cvičení s vlastní vahou, které můžete provádět kdekoliv. Na rozdíl od posilování na strojích totiž cviky s vlastní vahou zapojují hned několik svalových skupin najednou.

Tip: Cviky můžete zařadit na konci svého běžeckého tréninku. Pro řadu běžců je tato varianta daleko přijatelnější než samostatný silový trénink během dne.

Zkuste raději posilovat s vlastní vahou.

2. Vyzkoušejte trochu jiný závod

První půlmaraton i maraton už jsou za vámi a vy marně hledáte cíl pro nadcházející rok? Oživte běžeckou sezonu 2018 trochu jiným závodem, než jste zvyklí. Motivací, která vás bude hnát kupředu, se může stát extrémní závod. I když přípravu by člověk neměl rozhodně podcenit, není nutné se těchto typů závodů přehnaně obávat. Většina účastníků totiž nemíří pro vítězství, ale pro nezaměnitelný zážitek, neváhá proto podat pomocnou ruku komukoliv, kdo si o ni řekne.

Tip: Nepřeceňujte své síly a přihlaste se na závod, na který stačíte. I když se může zdát, že pětikilometrový závod zvládnete levou zadní, je potřeba rozložit síly nejen na běžeckou část, ale i na překážky.

3. Dodržujte pitný režim

Dodržovat pitný režim je sice důležité pro všechny, avšak pro sportovce dvojnásob. Kvůli pocení při tréninku totiž ztrácíme více tekutin než ti, kteří nemají pravidelnou aktivitu. Nedostatek vody pak způsobuje ukládání toxinů, bolesti hlavy a únavu, která může nepříznivě ovlivnit náš výkon. Pokud víte, že je dodržování pitného režimu vaší slabinou, můžete to v novém roce změnit.

Tip: S pravidelným příjmem tekutin vám může pomoci mobilní aplikace, která vám připomíná, kdy je čas se znovu napít. Během tréninků můžete zase využít speciálních nosičů lahví, které vám umožní mít vodu doslova vždy po ruce.

Dáváte si novoroční předsevzetí? celkem hlasů: 4