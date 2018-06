Běhání zlepšuje paměť a když se sprchuje rekordní počet běžců

Western States

Letošní ročník legendárního ultra závodu na 100 mil Western States Endurance Run byl již 388. v pořadí. Závod opředený mnoha příběhy, o němž se píše i v běžeckém bestselleru Zrozeni k běhu a který se stal i námětem filmového dokumentu, byl zajímavý i letos. V mužské kategorii zvítězil Rob Krar, který v minulém roce zvítězil ve všech čtyřech stomílových závodech, jichž se účastnil (včetně loňského rořníku Western States). Svým časem 14:48:59 v náročných teplotních podmínkách navíc zaostal jen necelé tři minuty za rekordem závodu, který v roce 2012 stanovil Timothy Olson.

Ještě zajímavější bylo vítězství v ženské kategorii. V té zvítězila držitelka zlaté olympijské medaile z maratonu Magdalena Boulet, pro kterou to byl vůbec první závod na této distanci. Zhruba ve třetině závodu navíc špatně odbočila, čímž ztratila téměř 30 minut. Jak vypověděla v cíli, byla to těžká chvíle hlavně po psychické stránce. Nejdůležitější byla trpělivost, aby zůstala v pohodě, jí prý pomohly myšlenkové hry. Nakonec zvítězila v čase 19:05:21.

Mimochodem, na dokumentární zpracování se můžeme těšit i u letošního ročníku.

Pravidelné cvičení zlepšuje funkci mozku i ve středním věku

Jak roste popularita běhání, se v poslední době objevuje spousta zajímavých studií a výzkumů s běháním spojených. Jedna taková z časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise uvádí do souvislosti cvičení a mozkové funkce u lidí středního věku. Výzkumníci z Texaské univerzity v Austinu v ní sledovali 59 lidí ve věku 43 až 65 let. Zhruba polovina z nich dostala za úkol alespoň čtyři dny v týdnu provozovat aerobní cvičení (většinou běh) a následně ji v sérii testů porovnávali s druhou skupinou lidí, která se cvičení neúčastnila.

Kromě rozdílů ve funkci cévního systému a prokrvení mozku (které sledovali pomocí ultrazvuku) prokázala „cvičící“ skupina také lepší výsledky v testech zaměřených na paměť a soustředění. „Pravidelné aerobní cvičení má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, který se dále projevuje zlepšeným fungováním mozku,“ shrnuje poznatky studie její spoluautorka Martha Pyronová. O důvod navíc nepřestávat s běháním ani po čtyřicítce!

Stovky běžců překonaly světový rekord při společné sprše

Na konci závodu Warrior Dash v americkém Indianapolisu naběhlo 331 špinavých běžců pod 164 sprchových hlav a dopřáli si rekordní společnou sprchu. Tím překonali podobnou událost z Thajska z loňského roku a zapsali se tak do Guinnessovy knihy rekordů. Podle organizátorů bylo na celé akci nejtěžší správné rozmístění a nastavení takového počtu sprchových hlav. Aby mohl být rekord uznán, bylo totiž potřeba splnit několik důležitých požadavků. Jedním z hlavních byl poměr alespoň jedna sprchová hlava na tři běžce a dobu sprchy (s použitím mýdla) nejméně pět minut. Vše se ale nakonec povedlo.