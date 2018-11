Novinky ze světa: nejaktuálnější doporučení na poli zdraví

Tlustý, ale fit

Váha a sport, samozřejmě včetně běhání, jsou zdrojem dlouhých diskuzí, obecná představa je však jasná. Zdravý sportovec je jedině ten hubený. Na vztah váha, pohyb a zdraví se však nedávno podívali vědci z Univerzity v Texasu a došli k poměrně zajímavým výsledkům. Podle jejich výzkumu totiž fit nutně neznamená mít shozené všechny přebytečné kilogramy.

Studie analyzovala data 2 300 účastníků výzkumu na běžeckém páse, rozdělených do čtyř skupin podle BMI a váhy (bez obezity a fit, bez obezity a ne fit, obézní a fit, obézní a ne fit). Sportující lidé, přesto však stále s nadváhou, přitom vykazovali výrazně lepší výsledky ve všech ohledech než lidé se stejnou tělesnou váhou, ale bez pohybu. Kromě menšího množství tuku a vyššího zastoupení svalů v tělesné skladbě šlo také o podstatně lepší stav kardiovaskulárního systému.

V závěru má tento výzkum poukázat zejména na to, aby se ani lidé s nadváhou nebo obezitou pohybu nebáli, nenamlouvali si donekonečna „až zhubnu, začnu“ a věnovali se minimálně kvůli svému zdraví pohybu hned. Tlouštík totiž může být i tak v pekelné kondici!

Nebezpečí energetických nápojů

Energy drinky pěkně zamíchají i s vašimi cévami a pozor by si měli dávat hlavně sportovci.

Znáte to taky. Když brzy ráno vyrážíte na závody, na cestu za volantem si připravíte jeden nebo dva energiťáky a jedete? Že nejde o nejzdravější věc z pultů obchodů, asi nikoho nepřekvapí, skupina vědců z Texasu však tentokrát varuje zejména sportovce, že už jedna plechovka jim může pěkně zamíchat s krevním oběhem.

Kromě zvyšování tepové frekvence a krevního tlaku, dehydratace nebo zažívacích problémů jsou nyní tyto nápoje obviněny i z narušování funkce našich cév. Na základě zmíněného výzkumu se po konzumaci energy drinků snížilo rozšiřování cév z 5,1 procent na 2,8 procent. Právě roztahování cév je přitom důležité pro ty, co sportují, protože v jejich těle dochází k větší poptávce po proudění krve. Doporučení tak zní naprosto jasně. Příště, až na vás padne únava, je lepší sáhnout po šálku kávy než chemickém koktejlu v plechovce energiťáku.

USA mění po 10 letech pohybová doporučení

U.S. Physical Activity Guidelines byly po deseti letech aktualizovány a pozměněny vlastně jedinou aktualizací - lidé by se měli více ještě více hýbat a méně sedět. Celkem jednoduché, že? Bohužel, alespoň v USA více než 50 procent obyvatel nesplňuje ani dosavadní požadavky a stále volí sedavý způsob života.

A jaká jsou tedy ta nová doporučení? Dospělí by měli věnovat týdně 150 až 300 minut aktivitě s mírnou intenzitou nebo 75 až 150 minut aktivitě o vysoké intenzitě, jako je například běhání. Případně jejich kombinaci. Dříve se doporučovalo věnovat se takové aktivitě minimálně deset minut v kuse, od toho se nyní odstupuje a mnohem větší důraz dávají odborníci na celkový čas aktivit než jejich rozložení. A co vy, vejdete se do těchto doporučení?