Novinky ze světa: namalujte obrázek pomocí chůze a nové aplikace

Aplikace, která vám naplánuje trasu podle obrázku

GPS zařízení, která zaznamenávají vaši běžeckou či chodeckou aktivitu, se dají využívat různým způsobem. Jedním z nich je i vykreslování obrazců ze zaznamenaných tras. Tímto způsobem lze třeba i žádat o ruku své milované běžkyně, podobně jako to udělal Angličan Ben Chudley.

Originální žádost o ruku od Bena Chudleyho

Nová mobilní aplikace Trace, kterou vytvořili studenti na univerzitě v Seattlu, na to jde opačně. Ná základě obrázku, který pomocí aplikace namalujete, vám vytvoří a naplánuje trasu, kterou pak můžete jednoduše odeslat svým přátelům a třeba i na dálku je pozvat na výlet. Jakmile jim vaše trasa dorazí, zvolí si, na jak dlouhou trasu chtějí vyrazit, a na základě toho se naplánuje reálná trasa v jejich okolí. Do trasy jim navíc můžete přidávat poznámky, zvukové nahrávky nebo obrázky, které se jim cestou zobrazí.



Autoři věří v sociální rozměr aplikace, která bude motivovat novým zajímavým způsobem k objevování vašeho okolí. Trace je zdarma a je dostupná pro Android i iOS. Jak funguje, se můžete přesvědčit v následujícím krátkém videu.

Ultramaratony a extrémní závody způsobují otravu krve

To, že extrémní zátěž není pro naše tělo nic zdravého, asi nikoho nepřekvapí. Také nová studie Monashské univerzity to potvrzuje. Zkoumala krevní obraz běžců, kteří absolvovali celodenní nebo i vícedenní ultramaratony a další extrémní závody, a zjistila, že vzorky krve po takovéto zátěži obsahují endotoxin, který se do krve dostává ze střevních bakterií. Tento toxin znamená zátěž pro imunitní systém a při jeho silném působení může vyvolat až septický šok.

Vedoucí projektu Ricardo Costa dodává, že u zdravých a trénovaných závodníků je jasně vidět, že imunitní systém se s endotoxiny v krvy vyrovnává o poznání lépe než u netrénovaného jedince. Jeho tělo totiž obsahuje vyšší hladinu látek, které pomáhají negativním účinkům endotoxinů odolávat. Přesto byly negativní následky extrémní zátěže vidět prakticky u všech účastníků studie (za extrém považuje studie intenzivní zátěž delší než čtyři hodiny). Proto je velmi důležité před takovými závody absolvovat zdravotní vyšetření.

První crowdfundingový maraton

Crowdfunding je moderní způsob financování, který dovoluje realizovat zajímavé projekty a nápady bez nutnosti složitě shánět finanční prostředky. Na ty se totiž složí zájemci o daný produkt ještě před tím, než vůbec začne jeho výroba či organizace. V době internetu je takto možné oslovit velmi široké publikum a mnoho projektů díky tomu slaví úspěchy. Nejznámějšími crowdfundingovými servery jsou Kikstarter nebo Indigogo.

A právě na druhém zmiňovaném byl nedávno zafinancován první crowdfundingový maraton a půlmaraton. V současné době se mu podařilo vybrat již více než 61 tisíc dolarů, což je více, než projekt ke svému vzniku potřebuje.

Závod se poběží 17. dubna 2016 v americkém Destinu. Při financování projektu si účastníci mohou vybrat z několika balíčků v závislosti na ceně, od „dobrého pocitu“ přes registraci do samotného závodu, ubytování, masáž, osobního vodiče až po balíček služeb, který vám zajistí „nejlepší závodní víkend všech dob pro vás i vaše přátele“.

Zemřel Ron Clarke, první kdo zaběhl 10 km pod 28 minut

Ron Clarke (třetí v pořadí s viditelnou číslovkou 1 na svém dresu) dobíhající na třetím místě na olympiádě 1964.

Australan Ron Clarke, jeden z nejlepších běžců historie, odešel ve středu 17. června ve svých 78 letech do běžeckého nebe. Přestože se mu podařilo jedenáctkrát překonat některý z běžeckých světových rekordů, mimo jiné při běhu na 5 a 10 kilometrů, nikdy se mu nepodařilo získat zlatou olympijskou medaili. Do Tokia v roce 1964 odjížděl jako držitel světového rekordu na 10 kilometrů v roli favorita, nakonec však získal na své oblíbené trati pouze bronz. O čtyři roky později na olympijských hrách v Mexico City ve vysoké nadmořské výšce musel být přímo z trati odvezen rovnou na kyslíkové přístroje a při své poslední olympijské šanci v Edinburghu v roce 1970 nestačil na domácího hrdinu Lachieho Stewarta.

Když však Clarke jedhoho dne navštívíl v Praze Emila Zátopka, ten mu jednu ze svých olympijských medailí věnoval se slovy: „Protože ty si ji zasloužíš.“