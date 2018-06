Máte depku? Vyběhněte s ní

Nepřestávejte běhat ani v těžkých dnech

Že běhání pomáhá pročistit si hlavu, oddechnout si od stresu a náročných situací, potvrzuje nová studie, která se objevila v časopise Health Psychology. Zapojilo se do ní více než dva tisíce dospělých, kteří po osm dní zaznamenávali veškeré události vyvolávající stres (hádky, diskriminace, stres doma, v práci či ve škole a podobně). Vědci následně zkoumali, jak byli lidé schopni se s těmito situacemi vyrovnat.

Studie se soustředila především na to, jaký vliv na vyrovnání se s náročnými stresovými situacemi má právě běh, případně jiná sportovní aktivita. Porovnávala jednak skupinu aktivně sportujících lidí se skupinou nesportujících a jednak také rozdíly během aktivních a neaktivních dní u lidí, kteří sportují. A výsledky jsou docela jasné. Sport pomáhá lépe překonat nepříjemné situace, rychleji na ně zapomenout a snížit další negativní vlivy stresu, jakými jsou vysoký krevní tlak nebo vysoké hladiny stresových hormonů.

Převedeno na čísla, aktivní skupina se s náročným dnem vyrovnávala v průměru o 14 procent lépe než neaktivní a den s výběhem znamenal zlepšení dokonce o 17 procent oproti dni bez výběhu.

Za sebe se musím přiznat, že v případě špatného dne nemám na běhání příliš pomyšlení. Většinou svůj souboj s motivací vyběhnout prohraji, pokud to však zvládnu, vracím se domů jako vyměněný. A když už to říkají i „američtí vědci“, měl bych opravdu vyběhnout častěji.

Sledování hladiny cukru v krvi v hodinkách

Do moderních hodinek míří stále více funkcí a senzorů, které pomáhají sledovat naše tělo a jeho zdravotní stav. Jednou z očekávaných funkcí by v budoucnu měla být možnost neinvazivně, bez odběru krve, sledovat hladinu cukru v krvi. Apple údajně tuto možnost zvažoval už u první generace Apple Watch. Negativní vliv na výdrž a velikost hodinek by však byl tak velký, že od tohoto záměru nakonec upustil.

List New York Times však získal informace od dvou lidí ze společnosti Apple, kteří tvrdí, že Apple na vývoji takového senzoru dále pracuje a rád by ho do svých hodinek zabudoval v budoucnu. Technologie neinvazivního sledování hladiny cukru je však podle nich zatím stále v nedohlednu a bude trvat ještě několik let, než se to podaří. Jedinou možností tak zatím zůstává příslušenství, které dokáže odebrat malý vzorek krve a hladinu cukru vyhodnotit z něho. Výrobcem takového příslušenství, které spolupracuje s Apple Watch, je Dexcom.

Funkce sledující naše zdraví se stávají jedním z hlavních prvků, které se výrobci snaží do chytrých hodinek implementovat. Jsou totiž přesně tím, co váš mobilní telefon nedokáže, a co může být právě tím důvodem, proč si chytré hodinky pořídit.

Chytrá vesta místo trenéra

A na závěr jeden zajímavý kousek chytrého oblečení. Na trh přichází vesta SPT2, která dokáže pomocí GPS, akcelerometru a gyroskopu sledovat a vyhodnocovat mnoho sportovních aktivit. Zaměřená je především na fotbal, ragby, ale i další outdoorové sporty, pro které má přímo nastavené profily. Kromě klasických údajů o naběhaných kilometrech nebo vaší rychlosti se dozvíte například, ve kterých částech hřiště jste se při fotbalu nejvíce pohybovali a jaký vliv to mělo na váš celkový výkon.

V podstatě tak můžete i jako amatér dostat do ruky podobná data, která mají k dispozici profesionální sportovci. K vestě je navíc dodáván pokročilý software, který vám s vyhodnocením vašeho tréninku pomůže.