Scott Jurek uběhl 3500 kilometrů a překonal rekord o tři hodiny

Scott Jurek překonal rekord na Appalačské stezce

Dvanáctého července, přesně po 46 dnech, 8 hodinách a 7 minutách od startu, doběhl Scott Jurek na konec více než 3 500 kilometrů dlouhé Appalačské stezky. Tímto časem překonal dosavadní rekord Jennifer Pharr Davisové z roku 2011 o 3 hodiny a 13 minut. Nebylo to však vůbec jednoduché.



Původní plán Scotta Jurka byl překonat rekord o čtyři dny, během jeho cesty se však pokazilo téměř vše, co se pokazit mohlo. Vážné byly především problémy se zraněním kolena a nepřízeň počasí, kdy například státem Vermont probíhal během jednoho z nejdeštivějších měsíců vůbec. To ho zdrželo natolik, že ještě pět dní před cílem chtěl kvůli časové ztrátě na rekord svůj běh úplně vzdát. V nejtěžších chvílích mu velmi vydatně pomáhali jeho kamarádi ultramaratonci a především jeho žena Jenny, která mu poskytovala plnou podporu během celého trailu. Finiš byl snad úplně nejnáročnější, v posledních čtyřech dnech spal Scott Jurek jen asi 10 hodin a uběhl více než 300 kilometrů. Nakonec se to však podařilo.

„Toto byla nejtěžší věc, kterou jsem kdy zvládl,“ řekl Jurek po doběhu v cíli.

Rekordman v počtu maratonů

Předminulý víkend běžel Larry Macon dva maratony. Jeden v sobotu, druhý v neděli. Ten nedělní v sobě měl ale určitou symboliku, v jeho kariéře to totiž byl maraton s pořadovým číslem 1 500.

Jeho sbírka triček ze závodů byla už tak velká, že je začal rozdávat svým přátelům, jenže brzy už jich měli plno i oni, takže je posílá do Armády spásy. Doma má obrovskou a velmi těžkou krabici plnou medailí, které plánuje věnovat na charitativní účely.

Sedmdesátiletý Larry, který začal běhat až v 54 letech, má osobní rekord na maratonské trati 4:15, většinou ale dobíhá v čase mezi pěti až sedmi hodinami. V roce 2013 zvládl absolovovat neuvěřitelných 255 maratonů, čímž drží dosud nepřekonaný rekord.

Earthathon

Prvního července odstartovalo další kolo netradičního běhu kolem světa. Nejedná se o klasický závod s pevně danou startovní řárou a cílovou páskou, jeho hlavní část se totiž odehrává na Twitteru. Dave Spencer, zakladatel projektu, si jednoho dne řekl, že by bylo docela fajn, vydat se na cestu kolem světa, a tak prostě vyběhl. Svůj běh nasdílel na Twitteru s hastagem #earthathon a jeho přátelé se brzy začali přidávat do virtuální štafety.

Zájem byl tak velký, že brzy bylo jasné, že je potřeba celý koncept upravit. Začátkem letošního roku vybral Dave deset kapitánů, kteří vytvořili virtuální týmy a jejich členové přidávají své výběhy s daným hashtagem a názvem týmu na Twitter. Uběhnutá vzdálenost každého týmu se automatický sčítá na stránce earthathonrelay.com, kde je vidět, jak si jednotlivé týmy vedou.

Nejedná se však o závod, není tu žádný vítěz. Každé kolo končí až v momentě, kdy všechny týmy doběhnou stanovenou vzdálenost 25 tisíc mil. Jakmile nějaký tým dorazí do cíle, jeho členové se přidají do některého ze zbývajících, aby pomohli doběhnout všem. V cíli tak dobíhají všichni dohromady, jako jedna velká štafeta. V současné době se běží již třetí kolo.