Novinky ze světa: rekordy, zlepšováky i drby běžeckých celebrit

400 kilometrů, 100 hodin, 1 nový rekord

Islanďanka zdolala jako vůbec první žena Ultra Gobi pod 100 hodin.

V atletice začíná vytrvalost už na 800 metrech, pro někoho je dlouhá desítka, spousta z nás vzhlíží k maratonu a někteří přičichnou dokonce až k ultra. Nový rekord však sahá na kompletně jinou úroveň, a to 400 kilometrů dlouhé Ultra Gobi. Islanďanka Elísabet Margeirsdóttirová, třiatřicetiletá ultraběžkyně, se tady v polovině října stala první ženou, která závod dokončila pod neuvěřitelných 100 hodin, konkrétně finišovala s časem 97 hodin a 11 minut. Ultra Gobi se pořádá v čínské poušti Gobi, absolutním vítězem letošního ročníku byl Liang Jing (Čína) s časem 85:46:43, jako druhá žena doběhla Xing Ruling (Čína) téměř 20 hodin po vítězce s časem 116:16:50.



„Kouzelné“ zařízení zvyšuje efektivitu běhu o osm a více procent

Zní to neuvěřitelně. Íránští výzkumníci však prý vyvinuli zařízení, které si na sebe běžec obleče a zlepší svoji efektivitu pohybu díky přenosu energie přímo z kyčle do kroku. Podle listu The New York Times došlo čerstvě k menší, přípravné studii (IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering) dokazující, že deset mužů s tímto zařízením dokázalo na běžeckém pásu po deset minut při klidném tempu zlepšit efektivitu běhu o osm procent. Jinými slovy, využili méně energie než obvykle.



Nové zařzení podporuje efektivitu běhu o 8 procent.

Zařízení má podobu jakési nositelné, nerobotické vnější kostry (exoskelet), která mírní ztrátu energie při běhu. Podle autorů je takový vynález užitečný zejména pro ty, kdo trpí zdravotními problémy, nebo ty, jimž je běh z nejrůznějších důvodů nepříjemný či nepohodlný.



Usain Bolt fotbalistou?

Usain Bolt přebíhá k fotbalové kariéře.

Slavný sprinter se nikdy netajil svým snem stát se profesionálním fotbalistou a dočkal se. V minulých dnech dostal profi nabídku s členstvím v australském fotbalovém týmu The Mariners, ve kterém hraje už několik měsíců. Podle všeho však olympijský šampion nabídku odmítne, jak tvrdí BBC. Nabídka The Mariners se dělí na „komerční“ a „fotbalové“ podmínky, nicméně bez finanční podpory třetí strany se Bolt s vedením klubu nedohodne. Stejně tak už na začátku měsíce Bolt odmítl dvouletou nabídku Valleta FC. Podle všeho se sprinterovi i při absolutní změně sportu nedaří vůbec špatně.