Novinky ze světa: neuvěřitelné časy i stogramové boty

Podzimní smršť rekordů

K dvouhodinové maratónské hranici se o pořádný kus přiblížil keňský vytrvalec Eliuda Kipchoge.

Na přelomu léta a podzimu se letos podařilo prolomit hned několik rekordů významných závodů. Čas, o kterém slyšel snad už každý, a jemuž jsme i my věnovali samostatný článek, je keňského vytrvalce Eliuda Kipchoga. Kipchoge vyhrál Berlínský maraton a zároveň výrazně vylepšil dosavadní maratónský rekord o jednu minutu a osmnáct vteřin. Zapisuje se tak do historie jako nejrychlejší maratonec světa s časem 2:01:40. Jeho předchůdce, také Keňan Dennis Kimett, doposud držel nejlepší výsledek od roku 2014 (2:02:57).

Kilian Jornet v cíli závodu Ring of Steall Skyrace jako vítěz a přemožitel loňského rekordu o neuvěřitelných 20 minut.

Nejen na rovinkách však padaly dřívější rekordy. V polovině září se konalo prestižní mistrovství světa ve skyrunningu Skyrunning World Championships 2018 ve vydatných skotských kopcích a za ještě vydatnějšího skotského počasí. Během víkendu závodníci nastoupili nejdříve na start Vertical Kilometer, kde na délce pěti kilometrů nastoupali tisíc metrů. A i přes to, že silně pršelo a foukalo, na trati padl nový rekord. Švýcarovi Rémy Bonnetovi se povedlo doběhnout do cíle s časem 38:23. Velký úspěch si připisuje také hvězdný Španěl Kilian Jornet, který o víkendu překonal rekord na 29 kilometrů dlouhém Salamon Ring of Steall Skyrace o neskutečných 20 minut oproti loňskému výsledku (s výsledným časem 3:04:34). Mistrovství se ve Skotsku zúčastnilo více něž dva tisíce závodníků z téměř 60 zemí.

Na B7 2019 budou startovat i jednotlivci

V roce 2019 budou moct nastoupit na start B7 poprvé i jednotlivci.

Rok 2019 nebude pro extrémní český závod Beskydská sedmička významný nejen díky tomu, že půjde o jubilejní desátý závod, ale také proto, že dojde k výrazným organizačním změnám. Úplně poprvé se na start B7 budou moci postavit také jednotlivci. Ovšem ne každý. I když přesná kritéria ještě nejsou jasná, půjde například o dosažený čas z předchozích ročníků závodu. I v příštím roce se ale účastníci budou moct těšit na trasu LONG s délkou poctivých 95 kilometrů a závod se bude pyšnit titulem Mistrovství České republiky v Ultra Sky Marathonu 2019.



Stogramová bota od Reeboku

Novinka od Reebok - 100 gramová bota Floatride Run Fast Pro.

Novinku na trhu aktuálně představuje značka Reebok lákající na jednu z nejlehčích závodních bot vůbec - Floatride Run Fast Pro vážící 100 gramů (pánská velikost číslo 9). Což je mimochodem skoro o polovinu méně než iPhone X. Spolu s tempovkou Floatride Run Fast jsou boty určeny pro výkonnostní a elitní běžce se záběrem především na rychlost běhu. O pohodlí svižné boty se stará nejlehčí verze tlumící pěny Floatride, minimalistická síťovina zase slibuje prodyšnost a podešev optimální trakci. Novinka by mohla být lákavá především pro běžce na pět nebo deset kilometrů, pár Floatride Run Fast Pro už však stačil vyzkoušet například Tyler Pannel na Bostonském maratonu, kde v nich doběhl na čtvrtém místě.