Novinky od Garminu, Fitbitu a další zajímavosti ze světa běhání

Nové sportovní a fitness produkty od Garminu a Fitbitu

Veletrh IFA byl pro sportovní nadšence v letošním roce velkou událostí. Nás v redakci zaujaly novinky především od Garminu a Fitbitu. Tyto značky totiž představily hned celé portfolio nových technických produktů, které posouvají trh zase o trochu dál.

Vypadá to, že další významnou funkcí, na kterou se můžeme těšit v chytrých hodinkách, jsou NFC platby, které mají nové hodinky Garmin Vivoactive 3 (představili jsme je blíže v prvním pohledu) i Fitbit Ionic. Fitbit má navíc stále razantněji našlápnuto na trh chytrých hodinek, kam by se chtěl posunout směrem od fitness náramků. Fitbit Ionic zaujmou čtyřdenní výdrží, integrovaným hudebním přehrávačem, podporou aplikací nebo senzorem, který rozezná okysličení krve. Prodávat se budou za 300 dolarů. Kromě hodinek Fitbit představil i novou verzi chytré váhy Aria 2, která ale kromě designu a úpravy konfigurace nepřináší mnoho nového, a bezdrátová sportovní sluchátka Fitbit Flyer.

Garmin kromě hodinek Vivoactive 3 uvedl na trh také nové hodinky Vivomove HR. Je to nová verze klasických ručičkových hodinek s fitness funkcemi. Už předchozí verze se nám líbila, nová zachovává elegantní vzhled a navíc přidává praktický displej přímo na ciferníku. Hodinky zvládnou notifikace z mobilního telefonu a díky optickému senzoru na spodní straně monitorují srdeční tep. Jejich cena byla stanovena na 199 dolarů.

Zákaz běhání v Sierra Leone

Pokud byste si chtěli zaběhat v Sierra Leone, musíte se mít na pozoru. Podle deníku The New York Times zde bylo zhruba před měsíce zakázáno běhání ve skupinách. Policie zákaz odůvodňuje tím, že běžecké skupiny jsou ve městě nebezpečné, způsobují zranění, komplikují dopravu, poškozují automobily nebo dokonce okrádají kolemjdoucí.

Vypadá to, že infrastruktura některých měst není na návaly běžců vlastně vůbec připravena. Dokážu si představit, že běžci v přecpaném městě v dopravní špičce bez vyhrazených stezek mohou znamenat problém. Ale na druhou stranu si vlastně ani moc nedovedu představit, koho by bavilo běhat a proplétat se mezi lidmi spěchajícím do práce nebo auty v kolonách. Místní běžci se ohrazují, že o víkendech, kdy jsou obchody zavřené, je ve městě klid a o ohrožení okolí či dopravy nemůže být řeč. Přesto jim nyní nezbývá než v případě běhu ve skupinkách vyrazit za město nebo běhat po pláži.

Nový rekord na Apalačské stezce

Bájná Apalačská stezka láká nejednoho ultraběžce. Velkou pozornost si zasloužila například díky Scottu Jurekovi, který celých 3 500 kilometrů dokázal uběhnout v rekordním čase 46 dnů a 8 hodin a završil tak svou úžasnou ultraběžeckou kariéru. Tuto hozenou rukavici se však později rozhodlo zvednout několik dalších skvělých běžců - a ti dokázali posunout nejlepší čas ještě níže.

Běžec Joe McConaughy teď celou stezku dokázal zvládnout v čase 45 dní, 12 hodin a 15 minut. Nejúžasnější je však na jeho výkonu skutečnost, že celou trasu zvládl zcela sám, bez jakékoliv pomoci. To se naposled podařilo Heather Andersonové, jenže o plných deset dní pomaleji.

Joe McConaughy musel každý den zcela sám zvládnout v průměru 80 kilometrů. Pokud to děláte 45 dní po sobě, je to, alespoň pro mě, neuvěřitelný výkon.