Novinky: jak předejít zraněním a jaká jsou nejoblíbenější běžecká jídla?

Co jedí běžci?

Strava zveřejnila informace o druhém nejoblíbenějším tématu mezi běžci hned za absolvovanými kilometry. O tom, co jíme nebo pijeme, aby tréninky byly co proto, dokážeme mluvit hodiny. Uživatelé běžecké aplikace mezi sebou sdílejí i tyhle informace a právě na základě toho vznikl žebříček 10 nejoblíbenějších pokrmů a nápojů sportovců. Pokud jste stejně jako já čekali na první příčce banán, rýži nebo těstoviny, zklamu vás.

TOP jídla a pití podle Stravy Pivo

Káva

Pizza

Burger

Donut

Sendvič

Banán

Burrito

Salát

Cookies



Desítka se skutečně přibližuje těm nejklasičtějším chutím nás smrtelníků. Na prvním místě tak s přehledem vítězí pivo, třetí je pizza a ještě dvě příčky před banánem, tedy na pátém místě, skončil donut (kobliha). Běžci si prostě nebojí dopřát!



Potichu a po špičkách

O tom, jak správně běhat, se namluvily už tisíce hodin mezi tisíci běžci. Co člověk, to vlastní názor. Proto se i vědci snaží najít a odůvodnit ten nejlepší styl, který minimalizuje riziko zranění. Nedávno zveřejněná studie v The American Journal of Sports Medicine poukazuje na to, že čím měkčí krok běžec má, tím méně se vystavuje riziku, a to dokonce až o 62 procent. Pod měkčím krokem si pak můžeme představit styl s kratšími kroky a nášlapem přes špičku. Při dalších zjištěních se však ukázalo, že běhání “potichu a po špičkách” má pozitivní vliv pouze na zranění konkrétních částí nohou, a to kolen a pat.

Měkčí běžecký krok předchází zraněním.

Naopak sledovaná skupina s měkčím krokem vykazovala častější problémy s achillovkami. Zpátky se tak dostáváme k tomu, že jeden perfektní styl běhu asi neexistuje, ale správným výběrem dokážete pomoci té své konkrétní bolístce.







Únavové zlomeniny z hladu

Únavové zlomeniny vznikají logicky z únavy. Nedostatek energie však nepochází čistě jenom z přetrénování jako takového, významně se na problému podílí i nedostatek přijaté energie ze stravy. Studie z Canadian Sport Institute Pacific totiž dokázala, že únavové zlomeniny (stejně tak jako dokola vracející se zranění) jsou čtyři a půl krát častější u sportovců s neadekvátním stravováním. A vliv má přitom už takové množství kalorií, jako je chybějících 300 kalorií za den.

Nebezpečný nedostatek energie se dá snáz poznat u žen, které jednoduše přestávají menstruovat. Problém ovšem trápí i muže, kteří k jeho odhalení musejí podstoupit krevní testy k prokázání nízké hladiny testosteronu. Autoři studie přitom nedoporučují počítat si přesně přijaté kalorie, mnohem efektivnější podle nich je sledovat celkový zdravotní stav, historii takových zranění a stav tréninků.