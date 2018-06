Novinky: GPS hodinky s měřením tepu i hudebním přehrávačem od TomTom

TomTom uvádí novinku Spark

Známý výrobce GPS navigací TomTom přichází na trh s novými hodinkami speciálně pro sportovce, nazvanými TomTom Spark. A jak asi tušíte, nejsou to jen tak obyčejné sportovní hodinky. Kladou si za cíl integrovat všechny potřebné funkce do jednoho zařízení a zbavit běžce nutnosti brát s sebou cokoliv dalšího.

Nejvybavenější model obsahuje GPS, optický senzor pro měření tepu a hudební přehrávač s 3 GB pamětí a přenosem hudby do bezdrátových sluchátek pomocí Bluetooth. Součástí je také monitor celodenní aktivity, který je dnes u podobných zařízení již standardem. Do konce roku navíc slibuje výrobce aktualizaci, která přinese notifikace z mobilního telefonu.

TomTom Spark si bez problémů poradí s vodou a je určen pro záznam plaveckých tréninků, samozřejmě i běhu a cyklistiky. Sympatické je, že naměřené údaje je možné synchronizovat s různými službami třetích stran, včetně například populárního RunKeeperu nebo Nike+. Na rozdíl od předchozích sportovních hodinek od TomTomu jsou elegantní Spark určené pro každodenní a celodenní nošení. Otázkou zůstává, jak si s tolika funkcemi poradí výdrž baterky. TomTom Spark jsou v současné době v předprodeji za cenu 190 liber.

Patnáctiminutové cvičení na rotopedu z vás udělá rychlejšího běžce

I když neznám moc běžců, které by bavilo jezdit na rotopedu, existuje důvod, proč to zkusit. Nová studie totiž ukazuje, že pokud si dopřejete alespoň patnáctiminutový intervalový trénink na rotopedu, pomůže vám to k rychlejším běžeckým časům.

RUNGO zavítá do Pardubic! Kdy: 3. října 2015

3. října 2015 Co: běžecký závod na šest kilometrů

běžecký závod na šest kilometrů Proč: jsme redaktoři běžci a běžcům rozumíme. Závody pro vás organizujeme vlastníma rukama a srdcem. Přijďte se přesvědčit! Více informací...

Studie byla provedena na 32 běžcích, kteří běhají delší vzdálenosti (pravidelně minimálně 40 kilometrů týdně). Ti byli rozděleni do čtyř skupin. Tři skupiny absolvovaly pravidelný intervalový trénink, který se skládal z desetisekundových cvičení na rotopedu ve vysokém tempu, přičemž intervaly odpočinku mezi jednotlivými cvičeními byly pro každou ze tří skupin různé. Čtvrtá skupina byla kontrolní a cvičení se nezúčastnila. Všichni testovaní běžci si kromě toho udržovali svůj standardní běžecký trénink.

Ukázalo se, že největšího zlepšení běžeckých časů dosáhla skupina s nejkratším odpočinkem mezi jednotlivými intervaly. Zatímco skupiny, které odpočívaly dvě minuty či 80 vteřin, nedosáhly znatelného zrychlení, skupina s 30 sekundovým intervalem odpočinku se dokázala zrychlit na tříkilometrové trati v průměru o tři procenta, respektive o 25 sekund.

Autoři studie to zdůvodňují tím, že kratší čas odpočinku dělá trénink náročnější, svaly se nedokáží dostatečně regenerovat a musí se rychleji přizpůsobit narůstající zátěži. Z toho pak dokázali běžci těžit během závěrečných běžeckých testů na tři kilometry.

Vzniká náhrada za Bluetooth?

Výzkumníci z University of California v San Diegu vymysleli nový způsob přenosu dat pomocí magnetického pole, které kolem sebe přirozeně vytváří lidské tělo. Jejich projekt je sice teprve v počátcích, nicméně ukazuje jeden ze způsobů, jak umožnit komunikaci technických zařízení, které člověk nosí neustále u sebe (typicky například hodinky, mobilní telefon nebo sluchátka) mnohem efektivněji než například současný standard Bluetooth.

Testování přenosu dat pomocí magnetického pole člověka.

Samotná technologie funguje na principu magnetické rezonance, která se využívá v lékařství, jen s řádově nižší energetickou náročností. V případě, že máte komunikující zařízení u sebe, je přenos dat několikanásobně energeticky úspornější než u Bluetooth, což by mohlo znatelně pomoci například v úspoře energie, se kterou mají moderní technické novinky většinou problémy. Zařízení jsou stále menší a tenčí, a tím pádem zbývá i méně místa na akumulátory.

Co myslíte, dokáže si takováto technologie najít své místo na trhu? celkem hlasů: 305