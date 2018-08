Novinky ze světa: CrossFit v tréninku a závod s michelinskou hvězdou

CrossFit vs běhání

Funkční trénink zaměřující se na celé tělo a rozvoj síly i kondičky, tak by se dal ve stručnosti popsat CrossFit. Pokud ho neděláte vy sami, určitě máte v okolí nejednoho sportovce, který mu absolutně propadl. Jeho popularita je právě na nejvyšším bodě, stejně jako výrazně rozděluje společnost svojí efektivitou. Američtí výzkumníci z Bellermine Univerzity se proto rozhodli porovnat tréninkové výsledky běžců s rozfázovaným běžeckým tréninkem u jedné skupiny s druhou polovinou účastníků, kteří dvě tréninkové jednotky nahradili CrossFitem. Obě skupiny sportovaly pětkrát týdně a jednalo se o rekreační atlety, tedy ty, co běhají více jak 10 mílí týdně, ale méně jak pět hodin.

CrossFitový trénink podle posledních výzkumů dokáže pomoct v tréninku rekreačních běžců podobně jako běžecké jednotky.

Po 12 týdnech výsledky ukázaly, že nejen čistě běžecký trénink vede ke zlepšení času na trati. Překvapivě se totiž obě dvě skupiny zrychlily v průměru o jeden a půl minuty na vzdálenosti pěti kilometrů a zároveň došlo ke stejnému úbytku na tuku, zhruba o dvě a půl procenta. Jediný rozdíl nastal v měřené hodnotě VO2max, kterou si běžecká skupina zvedla o osm procent, za to “crossfiťáci” jen o tři. Při vyhodnocování výsledků ale autoři upozorňují, že data se dají pouze vztahovat na rekreační běžce, kde je prostor pro zlepšování vždy větší, a zároveň na kratší vzdálenosti. V opačných případech by prý tak optimističtí nebyli. V závěru je ale nutné zmínit, že obměny tréninků se běžci bát určitě nemusí. Naopak, i jiné aktivity vedou ke zrychlení.

Mexický rekord - v podvádění

Mexiko se „pyšní“ největším počtem podvodníků mezi účastníky. Z jediného důvodu - originální medaile po šesti letech vytvoří nápis Mexico.

Mexiko se opět zapsalo do běžeckých dějin, ale trochu jinak, než byste asi čekali. Poslední srpnovou neděli se v Jižní Americe totiž běžel Mexico City Marathon, kterého se podle prozatimních odhadů účastnilo až 13 000 podvodníků. Už loni bylo ze závodu diskvalifikováno téměř 6 000 běžců, číslo se ale letos více jak zdvojnásobilo. A ptáte se proč? Důvod je víc než jednoduchý, zároveň nepochopitelný, jsou to medaile. Ty tady totiž získají závodnící probíhající cílem a jsou ve tvaru písmen, které po šesti letech vytvoří nápis Mexico. Největším háčkem pak ale zůstává právě doběh do cíle, a tak se nejeden účastník s vidinou kovového písmena rozbíhá až koncem závodu a trať si záměrně zkracuje pouze s vidinou získaného písmenka.



Závod na Faerských ostrovech s michelinskou hvězdou

Trať trailového maratonu na Faerských ostrovech.

O víkendu 7. až 9. září se na Faerských ostrovech poběží velmi speciální závod, a to hned z několika důvodů. Útilív Advanture Festival je zdejší první horský maraton a ultramaraton, zároveň jediný závod na světě, jehož checkpoint hostí restaurace s michelinskou hvězdou. Tři kilometry za startem totiž čeká na závodníky jejich první kontrolní stanice s občerstvením restaurace KOKS, která získala ocenění hvězdou od světoznámého Michelinského průvodce.