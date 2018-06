Novinka pro milovníky vysokých hor: Salomon X ALP

Ze silnice na zpevněné cesty, odtud na vyšlapané lesní pěšiny a z nich přímo do hor. Tak by se dal popsat pozvolný vývoj nejoblíbenějších destinací posledních let v běžeckém světě. Sportovní disciplína Skyrunning pak dokonce posouvá běh na místa, kde by ještě nedávno nikoho běhat nenapadlo.

S rostoucí obtížností terénu se zároveň zvedá náročnost na výstroj a výzbroj. Ve vysokých horách už to přece jen pouze v kraťasech a tričku není úplně ono. To byl jeden z důvodů, proč Salomon představil novou kolekci X ALP, která si klade za cíl vybavit nejen běžce, ale i skialpinisty a turisty tím nejlepším materiálem k pohybu ve vysokých horách.

Salomon X ALP Vybavení do vysokohorských podmínek Klady: univerzální využití nejen pro běh, ale i pro další horské sporty

velká výdrž použitých materiálů

maximální ochrana proti povětrnostním podmínkám Zápory: nehodí se pro lehký běh v nenáročném terénu a při pěkném počasí

Řada X ALP nabízí čtyři kousky pokrývající všechny nejdůležitější oblasti vybavení. První jsou pro běžce nepříliš zajímavé trekové membránové boty kompatibilní s mačkami, další dva kousky patří mezi oblečení a poslední, čtvrtý produkt je univerzální 20litrový batoh.Velmi důležitý impuls k zavedení této modelové řady udělil Salomonu i Kilian Jornet se svým pozvolným přesunem od obyčejných trailových závodů ke zdolávání vrcholů nejvyšších hor světa za rekordně krátký čas v rámci projektu Summits of my life. Tím světu ukázal, jak blízko k sobě mohou mít běh a vysokohorská turistika.

Bunda X ALP Anorak je ušitá z nejlehčího GTX materiálu a váží pouze 450 gramů. Použitým střihem a kombinací materiálů kombinuje vysokou elasticitu s nutnou odolností.

Podobné parametry mají i kalhoty S-LAB X ALP Pant, které neomezují při pohybu a zároveň vás podrží i ve špatném počasí. I tentokrát se setkáme s GTX Active v kombinaci se zesílením na kolenou a dalších exponovaných místech.

Při běhu ve vysokém tempu nebo po českých horách je využití nepromokavé membrány takřka zbytečné. Změna přichází v momentě, kdy ve vyšších polohách může doba potřebná k překonání jednoho kilometru dosáhnout desítek minut. V tuto chvíli je potřeba být v suchu a teple a v bezpečí před nepřízní počasí.

Poslední a z našeho pohledu nejzajímavější novinka je batoh X ALP 20, je vhodný nejen na běhání, treking, skialpy nebo kolo, ale libovolnou intenzivní sportovní aktivitu v horách i jinde. Povedená je především konstrukce dovolující dostat se dovnitř bez nutnosti batoh sundavat ze zad. Stačí pouze rozepnout prsní popruh, batoh otočit kolem pasu a pak už se skrze zip na zádech snadno dostanete dovnitř.

Salomon X ALP je tady pro všechny, která už naše kopce přestávají bavit a mají potřebu trénovat, závodit nebo prostě jen aktivně trávit čas ve vyšších nadmořských výškách a v náročném horském terénu. Za hranicí, kde obvykle maximálně odlehčené ryze běžecké vybavení přestává stačit.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert