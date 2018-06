Exkluzivně: Garmin Vivoactive 3 se dnes představují světu. A my je vyzkoušeli

Aktualizováno: V článku jsme upravili informaci ohledně barometru. Garmin Vivoactive 3 ho mít budou.

Díky českému zastoupení Garminu jsem měl možnost vyzkoušet Garmin Vivoactive 3 ještě před samotným uvedením na trh. Svým vzhledem se trochu podobají Garmin Fenix 5s, jsou však ještě o něco menší a tenčí. Díky tomu na ruce vypadají vlastně jako civilní hodinky a kulatý ciferník jim opravdu sluší (hlavně v kombinaci s koženými řemínky).

Řada Vivoactive byla u Garminu vždy docela zajímavá. Nabízí totiž to nejdůležitější z Garmin sposttesterů (GPS, multisportovní funkce), celodenní sledování pohybu a spálených kalorií, notifikace z mobilního telefonu i podporu platformy Connect IQ pro instalaci ciferníků, widgetů a datových polí. Pokulhávaly snad jen v designu. První řada byla alespoň podle mě velmi elegantní, byť čtvercový displej nesedl každému. Druhá verze Vivoactive Optic byla ale krokem zpět, a tak jsem opravdu rád, že Garmin konečně i u Vivoactive použil to, co mu u řady Fenix funguje skvěle - jednoduchou eleganci kulatého ciferníku. Konečně jsou tu Vivoactive, které vypadají jako hodinky.

Jak je u Vivoactive zvykem, hodinky mají dotykový displej, a i když to v případě malých displejů na zápěstí nemám příliš rád, s ovládáním jsem neměl žádný problém. Na boku hodinek je navíc speciální aktivní plocha, pomocí které se můžete pohybovat v menu pouhým pohlazením. Funguje to kupodivu velmi dobře a tohle ovládání jsem používal raději než přejíždění prstem po displeji. Na druhém boku hodinek se pak nachází jediné fyzické tlačítko, pomocí kterého se vracíte v menu zpět nebo například přerušujete probíhající měřenou aktivitu. Hodinky jsou symetrické a v nastavení si můžete upravit, zda chcete mít fyzické tlačítko na levé nebo na pravé straně (nastavením prostě jen otočíte rozhraní hodinek vzhůru nohama).

Garmin Vivoactive 3 displej: 30,4 mm

30,4 mm rozlišení: 240 x 240 px

240 x 240 px hmotnost: 43 g

43 g vodotěsnost: 5 ATM

5 ATM barometr: ano

ano bezdrátová konektivita: Bluetooth LE, ANT+, NFC

Bluetooth LE, ANT+, NFC šířka řemínku: 20 mm

20 mm výdrž: 8 dní / 13 hodin (GPS)

8 dní / 13 hodin (GPS) cena: 8 990 korun

Nový není jen vzhled a konstrukce. Vivoactive 3 přináší i nové funkce. Tou nejzajímavější je podpora plateb pomocí technologie NFC. Do hodinek nahrajete svou VISA nebo MasterCard platební kartu a pak už bude stačit jen přiložit hodinky k platebnímu terminálu a bezkontaktně zaplatit. Zadat PIN by mělo stačit jednou denně. Než ale budeme moci platit Garmin hodinkami, budeme si muset chvíli počkat. V první fázi se s podporou pro Českou republiku nepočítá, rozšíření o další regiony by ale mělo proběhnout údajně ještě do konce letošního roku. Snad i díky jinak aktivnímu českému zastoupení Garminu nebudeme čekat dlouho.

Vylepšeny byly profily pro sledování sportovních aktivit. Jsou tu připravené aplikace například pro jógu nebo cvičení. Do hodinek si můžete nahrát předem připravený trénink, ony pak budou sledovat cviky, série i odpočinek. Pokud chodíte do fitka, může se to hodit. Vylepšeny byly také notifikace z mobilního telefonu, které nyní umožňují odeslání textové zprávy s odpovědí, kterou jste si dopředu připravili (například „Zavolám, až doběhnu“).

Vše ostatní, co fungovalo u předchozích modelů Garmin Vivoactive, samozřejmě zůstává: tedy celodenní sledování kroků, nastoupaných pater, spálených kalorií nebo tepové frekvence pomocí optického senzoru. Hodinky dokážou odhadovat vaše VO2 max nebo pomocí tepové frekvence sledovat, zda nemáte nedostatek regenerace. A pokud vám nestačí vestavěné funkce, můžete připojit další senzory jak přes ANT+, tak pomocí Bluetooth. Nechybí ani podpora Connect IQ, tedy možnost instalovat ciferníky (které si ale do určité míry můžete vytvářet i přímo v menu hodinek), widgety nebo datová pole.

Displej stále využívá technologie elektronického inkoustu, tím pádem poskytuje vynikající čitelnost i na přímém slunci a může být neustále zapnutý, aniž by měl devastující vliv na výdrž baterky. Podrobný test výdrže jsem zatím neprováděl, neboť jsem měl k dispozici ještě předprodukční vzorek. Podle specifikací Garminu se ale můžeme těšit na osm dní výdrže v režimu hodinek a 13 hodin se zapnutou GPS. S tím už se dá uběhnout i nějaký ten ultramaraton.

A cena? Garmin si je vědom svého postavení na trhu, takže s každým novým modelem posouvá cenu výš a výš. Ne jinak je tomu u Vivoactive 3. Zatímco předchozí model Optic pořídíte za 6 500 korun, na Vivoactive 3 si budete muset připravit necelých devět tisíc. To není zrovna málo. Pokud ale zůstaneme ve světě Garminu, je to o celé tři tisíce méně, než je oficiální cena nejlevnějších Garmin Fenix 3, rozdíly ve funkcích přitom nejsou zase tak výrazné. Pokud nepotřebujete outdoor funkce jako kompas nebo delší výdrž baterky v GPS režimu (pomocí úsporného ultratrack režimu), stávají se Vivoactive 3 cenově zajímavou alternativou k velmi drahé (a přesto úspěšné) řadě Fenix. Oproti vzhledově podobným Fenix 5s je pak cenový rozdíl ještě výraznější.

Na trhu budou k dispozici tři varianty Vivoactive 3. Černá se stříbrnou lunetou, kterou jsem měl k dispozici a kterou můžete vidět na fotografiích v článku. Dále bude na trhu bílá se stříbrnou lunetou a za příplatek 500 korun si budete moci pořídit také celočernou variantu (černé hodinky s černou lunetou) se speciální PVD povrchovou úpravou proti poškrábání.