Každá budeme Popelkou. Nová běžecká obuv se přizpůsobí ženské noze

Tlumenější, lehčí, rychlejší... Výrobci bot se perou o zákazníky novinkami, které chrlí několikrát do roka, a hýří superlativy. Ne vždy jde o marketing, některé inovace skutečně vylepší běžci pocit z jeho milovaného sportu.

Když přišel loni adidas s novým modelem Tempo 8 mé oblíbené řady Adizero, a to pouze v modelu určeném pro ženy, chtěla jsem vyzkoušet, v čem je bota vyvinutá pouze pro dámské chodidlo jiná. Ačkoliv nebylo modelu co vytknout, neoslnil a má zvídavost nedostala uspokojivou odpověď. Snad jen že přední část boty oplývala nebývale štědrým prostorem, jak tomu bývá spíše u obuvi do terénu. Jednalo se ale o model silniční a měla jsem pocit, že oproti předešlým řadám bota ztratila na švihu, což jsem u tempové obuvi zrovna neuvítala.



Jen před pár týdny se však na trhu objevila novinka téže značky se stejným konceptem bota pro ženy. Při zkoumání materiálů jsem začala tušit, že tentokrát se má adidas čím pochlubit.

UltraBOOST X Objemová silniční obuv pro ženy hmotnost: 232 g (UK 6) drop: 10 mm cena: 4 899 korun Klady: reflektuje specifika nohy

vysoké odpružení

stabilita Zápory: nestandardní řešení podpory klenby, nelze vyměnit za jinou vložku

velmi vysoká pořizovací cena

Reflektuje specifika tvaru ženského chodidla, které má každá žena jiné

Právě tak znělo heslo, které razilo botě cestu na svět. Znělo skvěle, ale má vrozená nedůvěřivost ho chtěla ověřit. Potřebovala jsem si botu vyzkoušet na vlastní nohy.

Adidas na to šel chytře, svršek boty vyřešil pružným materiálem PRIMEKNIT, který ustoupí snad každé anomálii. Ať máte deformované nohy z nošení úzkých střevíčků, nebo vbočený palec zvaný hallux valgus, adidas váš problém vyřešil. Kdekoliv by jinak svršek boty tlačil, tento přizpůsobivý materiál ustoupí. To vše bez ztráty stability při běhu. Vymknutých kotníků se netřeba obávat ani na silnici, ani v lehkém terénu, vyzkoušela jsem to. Patní plastové misky i systém na bocích chodidel drží něžně nohu tam, kde má být, aniž bych pocítila jakékoli nepohodlí.

Za zmínku stojí určitě tkaničky. Ačkoliv je bezešvý obepínající svršek upletený do tvaru ponožky, kterou na nohu vlastně jen natáhnete, tkaničky zde nejsou na ozdobu. Jejich dotažením můžete dobře korigovat právě stabilizační systém usazení nohy.

Celý tento systém je posazený na osvědčené a velmi odolné mezipodešvi Boost, určené pro dlouhé běhy po tvrdém povrchu. Ta skýtá opravdu bohaté odpružení, takže vyznavačky pohodlného běhu či běžkyně s ne úplně dokonalým došlapem mohou v pohodě řádit a odběhat mnoho kilometrů. Jen pro pořádek podotknu, že boty se tak řadí mezi objemové, o které je mezi hobby běžci obecně největší zájem.

Svršek však není k mezipodešvi přilepený v celé ploše, jak jsme tomu byli dosud zvyklí. Střední část chodidla (jak je vidět na obrázku výše) je zcela volná, pouze obepnutá onou „ponožkou“. Ta má mírně kompresní účinek kvůli podpoře klenby. Díky této konstrukci boty je při zkoušení potřeba věnovat pozornost tomu, zda vám podpora vyhovuje a je vám příjemná. Doporučuji provést výběr bot v prodejně, kde si je budete moct vyzkoušet na běžeckém pásu. Pokud jste zvyklé používat do bot ortopedické vložky, pravděpodobně budete muset sáhnout po jiném modelu. UltraBOOST X žádnou vložku, za kterou byste ji mohly vyměnit, nemá.

Kdo by se bál, tak jako já, zapadávání kamínků, tomu obavy rozptýlím. Kamínky nezapadávají ani pod volné místo pod klenbou, ani do „oček“ svršku.

Podešev by se na první pohled mohla zdát příliš hladká a bez vzorku, ale její přilnavost funguje skvěle i na mokrém asfaltu, jak tomu už u spolehlivého Continentalu bývá. Dobře zvládá také lehký terén, zde to platí ale jen za sucha. Jak již bylo řečeno, bota je primárně určená na silnici, proto jí to v žádném případě nelze vytknout.

Běžkyně s deformacemi nohou i bez se mohou právem radovat. Adidas vymyslel pohodlnou odpruženou botu, kterou si mnohé z nich zamilují. Myslím si však, že podobný problém řeší nemálo mužů, proto by stálo za zamyšlení, zda je nutné zužovat nabídku jen na dámské velikosti.