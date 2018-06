Nové trendy v běžeckých botách pro rok 2018

1 Boost pro všechny

Je to už pět let, co adidas přišel s revolučním tlumicím materiálem boost, který se svými vlastnostmi výrazně lišil od standardní tlumicí pěny. Zásadní rozdíl byl v mnohem vyšší energetické návratnosti, delší životnosti a třetí výhodou bylo zachování stále stejných vlastností i v teplotách hluboko pod bodem mrazu.

Adidas byl dlouhou dobu jediný, kdo tento nový materiál používal a i když se ostatní výrobci snažili sebevíc, žádný z nich nebyl schopný ho uspokojivě napodobit. To už ale v příštích sezónách nebude potřeba. Boost totiž není dílem vývojářů v adidasu. Tato německá značka ho pouze odebírá od externího dodavatele a dlouhou dobu měla smlouvu o exkluzivitě. Boost, nebo přesněji řečeno termoplastický polyuretan (TPU), se v poslední době začíná objevovat stále častěji a díky svým funkčním vlastnostem se dá očekávat, že množství značek používajících odtlumení pomocí TPU do budoucna ještě poroste. Už nyní se tato pěna objevuje u většiny běžeckých bot Saucony (zde se jedná o materiál Everun) a chybět nebude ani u velké novinky pro příští rok - prvních běžeckých bot od Craftu.

2 Střih na míru

Během loňského podzimu se hned několik výrobců běžeckých bot přetahovalo o to, kdo jako první spustí výrobu běžeckých bot, které budou pomocí 3D tiskárny doslova vytištěné na míru pro konkrétního běžce. Tento postup je však časově i technologicky velice náročný a tak si na takové boty budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Místo toho přesunuli vývojáři některých značek pozornost ke svršku.

Nejdále zatím došel Salomon, který umožňuje skrze projekt Salomon ME:sh ušít boty na místě tak, aby přesně kopírovaly tvar vaší nohy. Tento unikátní svršek si můžete doplnit některou z pestré palety nabízených tlumicích vrstev a volitelná je i podrážka. Výsledná bota je pak naprostý originál a měla by naprosto přesně vyhovovat vašim představám. V České Republice zatím není možnost nechat si ME:sh vyrobit, ale pevně věřím, že se v případě úspěchu brzy dočkáme prvního výrobního místa i u nás.

Proces výroby svršku na míru je ale poměrně drahý (asi 7500 korun) a ne každý je ochotný platit za běžecké boty tak vysokou částku. Řešení představují stále rozšířenější svršky z pleteného a pružného materiálu, které dnes tvoří součást většiny běžeckých bot. Takto vyrobený svršek má sice pevně daný tvar, ale pokud vám bude vyhovovat šířka od nártu do špičky, pak se obepne kolem chodidla doslova jako ponožka.

3 Dynamicky řešená tuhost tlumení

Míra tlumení je téma, u kterého se názory mění co sezónu. V tuto chvíli jsou na vrcholu výrazně tlumené modely běžeckých bot s nižším dropem. Kombinace těchto dvou parametrů zajišťuje pohodlný běh i při velmi dlouhé vzdálenosti a zároveň umožňuje přirozenou práci chodidla, podobně jako v minimalistických botách.

Ne vždy je ale vysoká měkkost žádoucí. Obzvlášť u závodních a tempových modelů je potřeba, aby se chodidlo nebořilo hluboko do tlumení a vy jste tak neztráceli drahocennou energii. Vzhledem k tomu, že trend vysokého tlumení dorazil i do světa závodních bot, bylo nutné problém se ztrátou energie vyřešit.

Výsledné řešení je pak nečekaně jednoduché a elegantní. Množství výrazněji tlumicích bot dnes používá kombinaci různých druhů pěny podle toho, jak se má bota v té které části chovat. Většina modelů má velmi měkkou pěnu pod patou, zatímco směrem ke špičce se používá čím dál tužší materiál kvůli rychlému a dynamickému odrazu. Někteří výrobci zašli ještě dál a v tenké vodorovné vrstvě umisťují pod chodidlo samostatný díl pěny s vysokou pružností a energetickou návratností, pro pocitově rychlejší přechod do odrazu.

4 Karbon

Posledním trendem, který dnes zmíníme, je použití karbonu uvnitř podrážek běžeckých bot. Tento materiál, který má své nezastupitelné místo ve většině vytrvalostních sportů, se do běhání dostal díky značce Nike a projektu Breaking 2. Při snaze o zaběhnutí maratonu pod dvě hodiny totiž v Nike představili závodní běžecké boty Zoom Vaporfly 4% speciálně navržené pro tento úkol.

Od obyčejných závodek se liší nečekaně vysokou vrstvou tlumení a především přítomností prohnuté karbonové desky, která zajišťuje extrémně efektivní a rychlý přechod na špičku. Vaporfly tak pracuje podobně jako atletické tretry a o 4% zvyšuje energetickou efektivitu vašeho běhu. Karbon byl použit proto, že je to jeden z mála materiálů, u kterého můžete nastavit požadovanou tvrdost a který je zároveň dostatečně lehký, aby boty nevážily více, než 200 gramů.

Nikoho asi nepřekvapí, že Vaporfly 4% je bota s cenou takřka dvojnásobnou, než u většiny konkurence. Karbonová konstrukce spojená s příběhem o maratonu pod dvě hodiny očividně táhne, a i přes vysokou cenu je tento model na většině míst beznadějně vyprodaný.