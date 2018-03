Fitbit připravuje nové hodinky s atraktivním vzhledem a nižší cenou

Novinka of Fitbitu

Na serveru wareable.com se objevily uniklé informace o chystaném a dosud nepředstaveném modelu chytrých hodinek od Fitbitu. Tyto hodinky by měly navázat na loni představené Fitbit Ionic, se kterými budou sdílet operační systém, nabídnou ale atraktivnější vzhled a nižší cenu.

Vypadá to, že se Fitbit bude snažit těmito hodinkami dostat do povědomí většího počtu běžných uživatelů, tedy nejen sportovců nebo technických nadšenců. Menší rozměr (oproti Fitbit Ionic) by se mohl více líbit ženám a hodinky osloví i designem, který vypadá jako kombinace Apple Watch a Pebble Time.

Pokud jde o parametry hodinek, které server wareable.com získal od nejmenovaného zdroje, můžeme se těšit na optický senzor okysličení krve (stejný jako u Fitbit Ionic), podporu Fitbit aplikací, vodotěsnost 50M a mnoho barevných variant. Chybět však bude GPS. Termín uvedení na trh ani cena hodinek zatím nejsou známé.

Ploggujte za lepší svět

Víte, co je nejnovější hit mezi běžci nejen ve Švédsku? Ploggování! Vymyslel ho Erik Ahlström: rozhodl se zkombinovat běhání a sběr odpadků. Organizované běžecké skupinky vyrážejí na výběhy s rukavicemi a pytli na odpadky, které se v rámci výběhu snaží naplnit v co nejkratším čase. I když to není závod, většina běžců je od přírody soutěživých a předhánějí se v tom, kdo nasbírá odpadků více.

Je to docela zajímavá a sympatická aktivita, která se postupně rozrůstá i do dalších měst po světě. Účastníci si navíc libují v tom, že neustálé dřepy jim pomáhají s tréninkem.

Hrudní pás, který změří, jak dýcháte

Na serveru Kickstarter se rozjel nový projekt, který představuje speciální hrudní pás, který dokáže v reálném čase vyhodnocovat, jak dýcháte. Na základě práce vašeho hrudníku a měření tepové frekvence analyzuje hrudní pás Flow váš dech a poradí, jak změnit dýchání pro zlepšení kvality tréninku nebo sportovního výkonu.

Flow měří, jak se pohybuje váš hrudník, a počítá objem vzduchu, který během aktivity proteče vašimi plícemi každou minutu. Autoři pásu se chlubí tím, že právě na základě těchto údajů dokážou automaticky detekovat takzvaný sweetspot, optimální tempo na horní hranici aerobního pásma. Jedná se přesně o takové tempo, které by vám mělo pomoci běhat (nebo i jinak aerobně sportovat) na hranici vašich možností a překonávat osobní rekordy.

V době psaní článku měl projekt vybranou asi třetinu z potřebné částky třicet tisíc dolarů. Do konce kampaně však zbývá ještě téměř celý měsíc. Možnost měřit a pracovat se svým dechem v reálném čase vypadá velice zajímavě. Jsem zvědavý, zda to bude ve výsledku znamenat znatelný přínos oproti běžnému tréninku na základě tepové frekvence.