Novinky: Fenix Plus od Garminu, spravedlivý závod a běhající rozhodčí

Garmin představil hodinky Fenix Plus

Špičkové hodinky Garmin Fenix 5 jsou už na trhu zhruba rok a půl, a tak přišel čas představit jejich nástupce. Ovšem místo řady Fenix 6 jsme se dočkali “jen” částečného vylepšení v podobě označení Fenix Plus. Zůstaly zachovány tři základní verze – Fenix 5X Plus, Fenix 5 Plus a Fenix 5S Plus. Opět lze vybírat i mezi verzí se safírovým sklem nebo bez něj. Model 5X Plus jej má ale safírové sklo automaticky. K nejzásadnější změně patří přítomnost mapových podkladů pro všechny verze hodinek, podpora přehrávání hudby (více se o ní dočtete zde) a funkce Garmin Pay. Navigace bude nově možná také přes systém Galileo. Uživatele potěší i rychlejší procesor, jelikož reakce současných Garmin 5 určitě nejsou bleskové. Zvláštní zmínku si zaslouží model Fenix 5S Plus, který zachovává stejně rozměry jako jeho předchůdce, ale současně zvětšuje displej na 1,2” čímž se dorovná Fenixu 5 Plus.

Rozdíly mezi jednotlivými verzemi hodinek zůstávají hlavně v rozměrech a výdrži baterie. Nejvyšší a nejdražší Fenix 5X Plus má jako novou prémiovou funkci čidlo pro měření okysličení krve. V době psaní článku ještě nebyly známé české ceny, proto uvádíme alespoň ceny v dolarech, v závorce je vždy cena za verzi se safírovým sklem.



Garmin Fenix 5S Plus: 699,99 dolarů (799,99 dolarů)

Garmin Fenix 5 Plus: 699,99 dolarů (799,99 dolarů)

Garmin Fenix 5X Plus: 849,99 dolarů

Nejspravedlivější závod?

Některé běžecké závody sází na extrémní náročnost, jiné lákají rovinatým profilem na pokoření osobních rekordů. Dipsea Race chce dát šanci závodníkům na umístění i s jejich handicapy. Svým způsobem. Na Dipsea Race se mezi celkovými vítězi objevuje třeba osmiletá dívka nebo pán ve věku 72 let.

Jako první startují na Dipsea Race ti nejpomalejší

Na trailový závodě na 12 kilometrů, na kterém účastníci překonávají mimo jiné i 700 schodů, totiž závodníky před startem důsledně rozřadí do kategorií. Nejslabší startují nejdříve, rychlíci až s mnohaminutovým zpožděním na konci. Sice mají celkově nejlepší časy, ale díky startovnímu handicapu také výrazný problém dohnat čelo závodu. A tak se může snadno stát, že vítěz je opravdu nečekaný. Myšlenka je to určitě zajímavá. Nelákalo by vás v cílové rovince bojovat s Jirkou Homoláčem nebo Radkem Brunnerem? Třeba se inspiruje i někdo z českých pořadatelů. Zda nemají problémy s hromadícími se běžci v cíli, jsme se nedozvěděli.

Fotbalový rozhodčí, nejlepší běžec na hřišti

Probíhající mistrovství světa ve fotbale asi nejde úplně přehlédnout. I když vás možná nechává tento sport chladnými, jedno mu nelze upřít – běhá se při něm (alespoň občas). Zatímco hráči při devadesátiminutovém zápase uběhnou zhruba 11 kilometrů, rozhodčí to má výrazně těžší, protože musí být stále dostatečně blízko míče. Bez nadsázky tak lze říct, že zatímco hráči si vždy po chvíli odpočinou, rozhodčí musí stále utíkat, aby neztratil míč z dohledu. V nohách tak má více kilometrů než i ten nejaktivnější hráč.

Marc Geiger, jeden ze zástupců sudích, prozradil v rozhovoru pro web runnersworld, jaký podstupuje trénink, aby měl dostatek sil v zápase. I když vychází z podmínek FIFA, kde jsou stanoveny fyzické testy, které musí rozhodčí splňovat, jeho tréninky jsou ještě o něco tvrdší. Pokud chcete zjistit, jestli máte fyzičku srovnatelnou s Marcem Geigerem, připravte se v první řadě na čtyřicetimetrové sprinty pod šest sekund s desetisekundovým odpočinkem. Opakovaně musíte zvládnout také 150 metrů pod 30 sekund a ujít 50 metrů za 35 sekund. Na konci si ještě dejte čtyřkilometrový běh v tempu alespoň 5:20 na kilometr.