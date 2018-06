Otestujte novou termínovku s lepším vyhledáváním a hodnocením závodů

Když jsme se v redakci přede dvěma lety zamýšleli nad tím, jak vylepšit termínovku, aby pro vás byla co nejpřehlednější a používali jste ji rádi, měli jsme hlavu plnou nápadů. Ne vše se nakonec povedlo realizovat a ne všechny nápady se setkaly s pochopením od našich programátorů. Přesto je výsledek, který vám dnes představujeme a který na našich stránkách běží pod označením „beta“ od konce minulého roku, obrovským skokem vpřed. Změnili jsme vzhled, strukturu i parametry u jednotlivých závodů. Vylepšili jsme vyhledávání a přidali možnost přidávat hodnocení i komentáře.

Každý může vložit nový závod

Závodů spojených s běháním každým rokem přibývá a my chceme dát prostor úplně všem. Kdokoliv (nejlépe samozřejmě sám pořadatel) může vložit závod pomocí speciálního formuláře. Stačí vyplnit alespoň všechny povinné položky a poslat nám závod ke schválení. My v redakci takový závod následně zkontrolujeme a po schválení se objeví v termínovce. Je to zdarma a pro všechny!

Pokud u libovolného závodu narazíte na chybu, kliknutím na „požádat o editaci“ nám můžete chybu jednoduše nahlásit nebo uvést údaje na správnou míru.

Vylepšené vyhledávání

Aby vám žádný závod neunikl, snažili jsme se vylepšit vyhledávání. Můžete si nechat vylistovat závody podle mnoha parametrů od termínu konání, přes cenu, délku až třeba po povrch tratě. A nebo nemusíte zadávat vůbec nic a nechat si zobrazit závody úplně všechny. Termínovka vám poradí, kam vyrazit na volný víkend, nebo kdy si vybrat dovolenou, aby vám neunikl oblíbený závod.

Závody můžete komentovat i hodnotit

V případě, že již závod proběhl, můžete k němu nově přidávat i hodnocení a komentář. Tímto způsobem můžete organizátorům dát zpětnou vazbu za jejich snahu a třeba pomoci ostatním, kteří se budou rozhodovat, na který závod vyrazí v příštím roce. Jelikož je tato funkce úplně nová, zatím tam mnoho hodnocení nenajdete. Pokud si ale uděláte čas a ohodnotíte závody, na kterých jste byli třeba v minulém roce, uděláte radost nám i ostatním běžcům.

Na základě hodnocení (které se vypočítává podobným způsobem jako například na známé zahraniční filmové databázi IMDB) pak budete moci závody vyhledávat nebo sledovat žebříčky těch nejoblíbenějších.

Váš názor je pro nás důležitý

Přáli bychom si, aby se vám termínovka líbila, používali jste ji rádi a našli jste v ní vše, co potřebujete. Budeme se snažit ji nadále zlepšovat a už teď máme například připraveny úpravy vzhledu, které by měly termínovku ještě více zpřehlednit. Tak jako u každé novinky je ale možné, že narazíte na nějaké chyby, problémy nebo budete mít nápad, jak některou část udělat lépe. Napište nám o tom! Na mojí e-mailové adrese filip.marvan@rungo.cz budu vděčný za jakékoliv ohlasy, které nám pomohou termínovku posunout časem třeba ještě dál.