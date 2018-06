Test energetické návratnosti bot a maraton uběhnutý pozpátku

Nike Vaporfly 4% šetří běžcům energii

Že je model Vaporfly 4% od Nike povedený, o tom svědčí úspěchy elitních běžců, kteří v nich vyhrávají závody a běhají skvělé časy. Třeba jako Eliud Kipchoge, který s nimi zvítězil v olympijském maratonu a později se v nich pokoušel prolomit maratonskou hranici dvou hodin (což se nakonec nepodařilo, ale i tak z toho byl úžasný čas 2:00:25).

Nyní se v časopise Sports Medicine objevila studie, která zkoumala efekt těchto bot i mezi obyčejnými (neprofesionálními) běžci. Účastnilo se jí celkem 18 běžců a výsledkem bylo snížení energetické náročnosti při běhu u všech 18 z nich.

K porovnání sloužily boty Nike Zoom Streak 6 a adidas adizero Adios BOOST 2 a rozdíl v energetické náročnosti byl v průměru o 4,16 respektive 4,01 procent ve prospěch Vaporfly.

Testování probíhalo při pětiminutových běžeckých intervalech, při nichž vědci sledovali okysličení krve běžců, produkci CO2 a spotřebu energie. Zní to docela zajímavě, neboť čtyři procenta není zrovna málo. A pokud tohle opravdu dokážou pouze boty, jsem zvědavý, jak bude vývoj pokračovat dál. Snad jen trochu škoda, že součástí studie nebylo také porovnání energetické náročnosti s během na boso, který by pomohl odhalit celkový efekt samotných bot.

Maraton pozpátku jako boj proti nemoci

Justine Gallowayová běhala od malička a běhala ráda. Když jí bylo 30 let, začal se její běžecký styl poněkud měnit. Jedna její noha ji přestávala poslouchat a příznaky se postupně zhoršovaly. Rok chodila po doktorech, kteří se snažili zjistit příčiny zhoršujících se problémů, jenže jedna mylná diagnóza střídala druhou. Jeden z lékařů prý dokonce prohlásil, že je to následek psychických problémů.

Nakonec se ukázalo, že trpí jistou variantou Parkinsonovy choroby, tedy onemocněním centrální nervové soustavy, které jí způsobuje problémy s ovládáním a kontrolou pohybu jejích nohou. Justine Gallowayová myslela, že už se k běhání nikdy nebude moci vrátit. Během cvičení a souboje s nemocí však zjistila, že i přes tyto problémy dokáže docela dobře běhat alespoň pozpátku, proto se znovu pustila do tréninku.

Letošní maraton v New Yorku zvládla uběhnout pozpátku celý. Během závodu si sice musela udělat přestávku a celkový čas 6:06:51 už nebyl zdaleka tak dobrý jako dřív, ale pro ni to znamenalo mnoho. Jak můžete vidět na krátkém videu níže, jen kousek před cílem stihla i krátké objetí s hercem Michaelem J. Foxem, který sám Parkinsonovou chorobou trpí a jehož organizaci pomáhá shánět peníze na boj s tímto zákeřným onemocněním.

Světový rekord na 100 mil

Na silničním 100 mil dlouhém ultramaratonu Tunnel Hill 100 doběhla Camille Herronová nejen jako první před všemi svými mužskými i ženskými soupeři, ale stanovila i nový ženský světový rekord na stomílové trati. Její čas 12:42:39 znamenal průměrné tempo kolem 4:45 na kilometr, předchozí rekord, který patřil Gine Slabyové, tak vylepšila o více než hodinu.

Pro Camille Herronovou to bylo konečně zadostiučinění. Poté, co se zranila na Western States Endurance Run a později také na Leadville Trail 100, konečně doběhla do cíle a mohla ukázat, jak dobře je připravena.

Zajímavostí je, že Camille Herronová drží i další rekord, tentokrát uvedený v Guinnessově knize rekordů: má ho za nejrychleji uběhnutý maraton v dresu superhrdiny. V roli Spider-Mana to zvládla za 2:48:51.