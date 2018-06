TEST: Elegance pro sportovce, Nike+ SportWatch GPS

Jako většina běžců jsem dříve běhal s mobilem na paži. Má to své výhody, můžu z něj poslouchat hudbu, občas něco vyfotit, bohužel mě ale též nutí přijmout hovor nebo odpovědět na e-mail. Čím více jsem běhal, tím víc jsem hledal něco menšího, lehčího, něco, co mě nebude rozptylovat od běhu a co bude lépe držet. Přístroj, který by dokázal měřit při běhu tep a dal mi kontrolu nad délkou a rychlostí běhu.

Tak jsem se dostal k Nike+ SportWatch GPS. Od jiných sportovních hodinek se vzhledem liší. Zatímco většina ostatních výrobců jako by se účastnila soutěže, kdo navrhne hodinky co nejvíce podobné raketoplánu ze Star Treku, firma Nike vsadila na neotřelý decentní design, který vyzývá k tomu, abyste si je vzali i do práce.

Jen dva údaje a přepínat

V balení najdete USB kabel a lísteček s doporučením, jak hodinky připojit k počítači a jak stáhnout aplikaci Nike+ Connect. U bílé a černo-šedé varianty je součástí balíčku i senzor do boty Nike pro měření vzdálenosti bez použití GPS, u antracitovo-modré varianty ho ale nenajdete. Dokoupit si navíc můžete měřič tepu Polar WearLink pro Nike+. Manuál je v úctyhodných třinácti jazycích, češtinu mezi nimi ovšem nehledejte.

Nike+ Nike+ je systém produktů a služeb společnosti Nike a Apple. Boty označené tímhle logem mají pod chodidlem malý otvor na pohybový senzor (akcelerometr). Ten předává informace do aplikace Nike+ v mobilním telefonu, hodinkách nebo iPodu. Data je možné prohlížet přímo v aplikaci nebo po registraci na webu Nike+ sdílet přes internet a soutěžit v počtu naběhaných kilometrů. V případě bot, které logo Nike+ nenesou, je možné vložit akcelerometr pouze do některé z kapsiček zaplétaných do tkaniček. Případně je možné zaznamenávat běhy pomocí GPS v mobilním telefonu s pomocí aplikace dostupné pro iOS nebo Android.

Hned z počátku mě mile překvapily dvě drobnosti. Zaprvé fakt, že přímo na hodinkách je ve sponě pásku ukrytý standardní USB konektor, zadruhé to, že po jeho připojení k počítači se hodinky přihlásily jako USB disk, na němž jsem našel odkaz ke stažení již zmíněného Nike+ Connect. Pohodlné a uživatelsky přístupné.

Aplikace mě po instalaci požádala o přihlášení na účet Nike+ nebo o jeho založení. Poté jsem začal s nastavováním. Je třeba si vybrat, zda mají být znaky bílé na černém pozadí, nebo naopak, ale hlavně, co vlastně chcete na displeji při běhu vidět. I když by se na něj totiž vešly tři údaje, najdete na něm jen dva. Mně se osvědčilo mít jako hlavní, větší údaj tempo a menší přepínat mezi vzdáleností, srdečním tepem, uběhnutým časem a hodinami. Zobrazit si ale můžete též průměrné tempo, čas na jedno kolo a počet spálených kalorií. Hodinky podporují intervalový trénink a počítání kol. Obojí se však dá nastavit pouze v aplikaci, na hodinkách pak lze tyto volby jen aktivovat.

Jsou přesné

Po nastavení již nezbylo než sporttester nasadit na zápěstí a vyrazit ven. Ještě že jsem za poslední dobu zhubnul, jinak bych ho totiž na ruce nezapnul. Nejprve zkouším ovládání pomocí tří velkých tlačítek, jde pohodlně i v silných zimních rukavicích, pro podsvícení displeje pak stačí do hodinek lehce cvrnknout. Před výběhem ještě spáruji hodinky s podem v botě a srdečním senzorem. První vyhledání satelitů trvá o něco déle, ale s připojeným snímačem v botě můžu vyrazit, ke spojení s GPS dojde po chvíli samo. Při běhu s GPS a senzorem v botě se hodinky automaticky kalibrují, kdykoliv mají dostatečně silný signál.

Rungo test Všechny běžecké produkty a vychytávky pro vás testujeme nezávisle. Co nám firmy neposkytnou, to si koupíme, protože nám jde o představení takových věcí, které jsou podle nás dobré a které vám můžeme s čistým svědomím doporučit. Testovali jsme například: batoh Salomon Skin Pro 10+3 Set, sporttester Crivit, boty Adidas Energy Boost a Mizuno Wave Sayonara, Walkman Sony NWZ-W273 Chystáme pro vás testy následujících produktů: boty Salomon Sense Mantra, Adidas SNova Riot, Scott Kinabalu, Mizuno Elixir 8, běžecký batoh Raidlight, GPS hodinky Timex Ironman a další

S hodinkami jsem naběhal v různých podmínkách zhruba 350 kilometrů a vyzkoušel variantu běhu jen s GPS, s GPS a senzorem v botě i jen se senzorem. Ve všech případech byla přesnost téměř shodná. Na úseku jednoho kilometru s kombinací běhu po rovině, z kopce, do kopce, rovinky a několika prudkých zatáček nebylo možné posoudit, zda je rozdíl dán jiným způsobem měření, nebo mírnou odchylkou v trase. Pohyboval se od nuly do necelých padesáti metrů, ve většině případů nebyla odchylka větší než dvě procenta.

Mimochodem, přesné byly hodinky i při desetikilometrovém závodu We Run Prague, jehož část se běží mezi domy, kde je špatný GPS signál. Hodinky naměřily deset kilometrů a šedesát metrů, měření jsem přitom zapínal při průběhu startovní branou a vypínal u občerstvovačky asi třicet metrů za cílem.

Zvládly by i kratší ultramaraton

Plusy a minusy + elegantní + integrovaná GPS + jednoduché ovládání + miniaturní snímač pohybu do boty + integrované USB - zobrazení pouze dvou údajů současně - pouze na běh - export dat pouze do Nike+

Údaje výrobce hovoří o výdrži osmi hodin běhu s GPS, hodinky vám tedy vydrží na nějaké dva maratony. Já za čtyři dny naběhal osm hodin a dvacet minut se zapnutou GPS a senzorem tepu, poté se objevila informace o slabé baterii. Druhý test jsem prováděl bez GPS, jen se snímačem v botě a snímačem tepu. Než se objevilo hlášení o nízkém stavu baterie, ukazovala celková doba běhu dvanáct hodin a třicet minut, a to za osm dní, množství záznamů v hodinkách se blížilo maximu, pro které vystačí hodinkám paměť, tedy výrobcem udávaných patnácti hodinám. S tím už by šel zvládnout i kratší ultramaraton.

Nike+ SportWatch GPS můžete pořídit za 3 790 korun ve verzi bez čipu, nebo za 4 290 korun včetně četně čipu do boty. K oběma verzím lze připojit snímač tepové frekvence, za něj připlatíte dalších 1 550 korun. Cena je tak srovnatelná například s funkčně podobným přístrojem Garmin Forerunner 210. Oproti němu získáváte stylový sportovní doplněk, který rozhodně zaujme. Naproti tomu možnost zobrazit najednou pouze dva údaje předurčuje hodinky pro hobby běžce.

Budete si však díky nim moci porovnávat své výkony s přáteli, sledovat svou běžeckou historii i svá zlepšení. A pokud náhodou zapomenete vyběhnout, hodinky vám budíkem připomenou, že je čas se hýbat.