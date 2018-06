Díky naší výzvě zhubli 91 kilogramů. Jak se jim vede rok poté?

Čtěte o Proměně jara 2015 Protože v Rungo.cz nemyslíme jen na superrychlé chrty, ale chceme motivovat i ty, kteří s během teprve začínají a potřebují zhubnout, vyhlásili jsme na začátku minulého roku soutěž o Proměnu jara 2015. Přihlášení čtenáři se nám každý měsíc svěřovali s tím, jak se jim dařilo dodržovat svoje předsevzetí, že budou pravidelně běhat a zdravěji jíst. Posílali nám svoje fotografie, abychom my všichni na RUNGO.cz měli o jejich snažení přehled a oni sami nad sebou neviditelný bič. V únoru bojovali se sněhem a nemocemi, v březnu se krásně rozběhali, do finále doběhlo patnáct vítězů. A vítězi se stali všichni, kterým se podařilo výzvu dokončit!

Do výzvy Proměna jara 2015 jsme lákali začínající běžce i pokročilé neběžce všech kategorií a tvarů nabídkou, aby pod drobnohledem našich čtenářů získali motivaci změnit svůj životní styl na ten zdravý, hubený, sportující, pokud možno běžecký. Z jednadvaceti statečných, kteří se do soutěže přihlásili, jich výzvu dokončilo patnáct. Za čtyři měsíce zhubli dohromady devadesát jedna kilogramů.

Čísla ale nejsou všechno. Jak uznávají sami naši „pokusní králíci“, nejlepší výhrou bylo získání motivace k pravidelnému pohybu a zdravým stravovacím návykům, které s pravidelným pohybem přicházejí ruku v ruce. Dnes se s většinou z nich pravidelně potkáváme v běžecké komunitě. Někdo je úspěšný závodník, někdo si běh jen tak užívá a někdo se vydal jinou cestou. Všichni jsou ale nadšení, optimističtí a zapálení do sportu.

Lenka Novotná, čerstvě zamilovaná běžkyně:

„Proměna jara s Rungem mě nakopla a velmi mnoho se změnilo. Co se týče hmotnosti, ještě jsem ji snížila. V závěru roku jsem potkala parťáka do života i do sportu, takže nebyl čas řešit tolik sebe a sport, ale teď se do toho znovu pouštím a ještě ke všemu s úžasným chlapem. Za rok 2015 jsem uběhla 600 kilometrů a rok 2016 už mám taky naplánovaný. Každý měsíc závod, dva půlmaratony a snaha pomalinku rozběhat partnera a vrátit se na kolo.“



Lenka Novotná po závodě

Sára Oddfish, nejlepší běžecká fanynka:

„Běhat už asi nebudu, pokud nechci skončit na operačním stole se svými bederními obratli. Běhání mi hodně chybí, ale snažím se ho nahrazovat jinými sporty. Jsem optimistická a pozitivní. A co se běhu týče, budu jezdit povzbuzovat běžecké kamarádky a kamarády.“



Svatava Duranová, zapálená bojovnice:

„Stále běhám či chodím, jak mi zdraví dovolí. A já mu nedovolím, aby mě omezovalo příliš, když nemůžu běhat nebo chodit, aspoň cvičím na TRX. V roce 2016 to bude lepší a lepší. Nejen proto, že jsem k Vánocům dostala sérii Rungo závodů, ale mám už taky zaplacené registrace na další závody, třeba půlmaraton v Praze a Olomouci. Kila jsou sice pořád trochu přes normál, ale přechod ani věk nejsou důvod, abych to vzdala.“



Zbývají poslední startovní místa! Oblíbený závod pořádaný RUNGO.cz v přírodě na kraji Prahy je do 17. ledna za snížené startovné. Zbývají poslední desítky míst (...více zde).

Šárka Rybářová, závoďačka:

„Loňská proměna stála u mých běžeckých začátků a jsem ráda, že jsem tenkrát překonala ostych a šla do toho. Byla to pro mě motivace nevzdat se a aspoň těmi třemi měsíci se nějak prokousat. Trochu zklamání tenkrát bylo, že na váze jsem skoro nic nezhubla, ale běhání mě fakt chytlo, závodů bylo a je čím dál víc a občas se mi povedlo „urvat“ nějaké umístění.

V létě jsem si k běhání přidala duatlon, triatlon, závody na kole i orienťák MTB, s příchodem zimy zase nabíhám kilometry. V roce 2016 chci absolvovat seriál závodů Lužický horal, mám startovné na Pražský maraton, a doufám, že mi vyjdou další radosti, třeba některý ze závodů Běhej lesy a Run Česká Kanada. Taky bych si přála, abychom lépe natrénovali běh se psem, zatím běháme spíš pro pobavení přihlížejících. Pořád se snažím mít běh i ostatní sporty pro radost, závod spojit s výletem, poznat se s dalšími prima lidmi, udělat si žízeň a po výkonu si dát za odměnu jedno nebo víc vychlazených a orosených...“



Šárka Rybářová jako proměněná

Petra Stránská, běhající, kochající se:

„Jasně, že pořád běhám! Nijak to nepřeháním, když to nejde, tak si dám pauzu. Naběhala jsem přes tisíc kilometrů a dalších tisíc byla turistika a cyklistika. Běháme s manželem a se synem, to je nejhezčí část víkendu. Předsevzetí si moc nedávám, hlavně, aby vydrželo zdraví a trochu se umoudřila moje propadlá klenba, s níž se moc chodit nedá, ale běhat jde paradoxně lépe. Takže jsem přidala víc rehabilitace. Největší běžecký zážitek byl půlmaraton v Českém ráji!“



Petra Stránská ve sportovním

Jan Mitrenga, hledající:

“Samotné běhání bylo super. Nejhorší však bylo donutit se k němu, a to se mi naposledy povedlo v září. Od té doby jsem neměl další motivaci, abych ve volnem čase opět vyběhl. Teď se poohlížím po nějaké více společenské aktivitě (sebeobrana, fotbal) a doufám, že mě to chytne víc než letošní vánoční přejídání se na profesionální úrovni.”



Mirka Žárová, osobní rekordmanka:

„Stále běhám a výhledově mám v plánu účast v únoru na zimním běhu na Ladronce, v březnu bych ráda na váš pražský běh s Tydýty a v dubnu již tradičně na malý lokální závod nedaleko ve Stránce. A trošku se pochlubím, v září jsem si na Vinařském běhu v Hoříně u Mělníka zaběhla osobáček – 10 kilometrů pod jednu hodinu.“



Mirka Žárová dobíhá desítku v osobním rekordu

Leona Zahradníková

„V únoru se mi tým rozroste o „Emilka“. Co jiného se taky může narodit běžkyni? Běh se stal mou součástí a doposud se snažím běhat i s břichem, ale už to moc nejde, nic moc nevydržím a není mi každý den na sto procent dobře, takže sním o bězích s kočárkem a placatým břichem. Samozřejmě, že kočárek bude běhací!



Plány na rok 2016 jsou jasné - po porodu začít co nejvíc chodit a pobíhat až běhat. První bude lívancový závod v dubnu, do září chci natrénovat na půlmaraton v Ústí nad Labem. Partner začal také trochu běhat a už je přihlášený na Pražský půlmaraton, kam přijdeme já i mrňous. Často si říkám, že jsem fakt ráda, že jsem se Proměny účastnila. Zhubla jsem totiž 10 kilogramů, takže se mi líp těhu-tloustlo, protože až na pár kilo navíc jsem na své váze před proměnou. Věřím, že většinu nechám v porodnici a zbytek brzo vyběhám. Také celé těhotenství snáším docela dobře, i to přičítám běhu. Jsem tak nějak v kondici. Dokonce mě pochválila i moje sestřička koňařka, když jsme se vracely z vánočních nákupů: „To je určitě tím běháním, že nejsi tak schvácená jako jiné těhotné!“

Naši „pokusní králíci“ se bez výjimky posunuli. Našli řád, radost, disciplínu, rovnováhu sami v sobě, nové přátele i lásku. A běh. Motivace je důležitá, a i když začnete běhat jen proto, abyste se mohli najíst a nemuseli přitom vysekávat větší dveře, časem vám otevře i jiné možnosti. Na této cestě nás baví být vám průvodci, proto pro vás připravujeme druhé kolo Proměny. Těšte se!