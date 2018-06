New Balance 980: tlumená bota s prvky minimalismu

Minimalismus letí běžeckým světem již od roku 2009, kdy jím otřásla kniha amerického spisovatele Christophera McDougalla Born to run. Lavina, která se tehdy dala do pohybu, trendy v oblasti běhu stále výrazně ovlivňuje, ale za poslední rok nabraly události nečekaný obrat. Z minimalismu se jakoby mrknutím oka přešlo k něčemu, co se stále častěji označuje jako maximalismus. Proč?

Styl nade vše

Jedním ze základních principů minimalismu je dovést běžce k přirozenějšímu běžeckému stylu. Dosahuje se toho díky absenci tlumení (dopad přes patu bolí a běžec musí zkrátit krok a dopadat nejdříve na střední část chodidla) a díky nízkému rozdílu výšky materiálu mezi patou a špičkou (tzv. drop).

Minimalismus má ale kromě značných výhod i svou stinnou stránku. Málokdo z běžců má styl tak dokonalý a svalstvo natolik vyvinuté, aby nepotřeboval vůbec žádné tlumení, které případné chyby kompenzuje. Nezřídkakdy se kvůli tomu stává, že dojde ke zranění. Nejčastější jsou dvě varianty. První z nich je z takzvaného příliš mnoho příliš brzy, druhá varianta je dlouhodobé přetížení a následný zánět nebo únavová zlomenina. Nastala zkrátka situace, kdy ve frontě u ortopeda vystřídali tradiční pacienty se špatným kolenem takoví, které trápí výše zmíněné problémy. Proto přišel maximalismus.

Přidáme tlumení

Maximalismus jako takový posbíral zkušenosti z několikaletého využívání minimalistických bot a navazuje na ně, i když poněkud jiným směrem. Boty spadající do kategorie maximalismu předpokládají, že běžec už má "správný" styl zvládnutý a nepotřebuje k tomu žádný donucovací prostředek. Díky tomu je možné přidat větší míru tlumení. Zároveň se ale zachová nízký drop, aby byl dopad na střed chodidla příjemný a co nejpřirozenější.

České minimalistické prostředí je hodně radikální a těžko se vzdává extrémně nízkých bot, i díky tomu jsou u nás 980 jednou z prvních vlaštovek, i když v globálním srovnání tento model předběhlo mnoho jiných.

Nová konstrukce

980 je úplně nová bota, není tedy s čím srovnávat. Tento model si bude muset vybojovat své místo na trhu pěkně od podlahy. Určením devětsetosmdesátky spadají mezi tréninkové silniční boty s vyšší mírou tlumení. Rozdíl mezi patou a špičkou činí rovné 4 milimetry a váha je 250 gramů ve velikosti UK8. To jsou na objemovku hodně nízké hodnoty a řadí jí tak k těm lehčím a živějším. I přes opticky velkou výšku mezipodešve bota nepůsobí na noze nijak nestabilně ani těžkopádně.

Životnost materiálu

S novinkami na poli tlumení se za poslední rok roztrhl pytel a ani značka New Balance nemohla zůstat pozadu. V mezipodešvi 980 je použitá tlumicí pěna FreshFoam, která navazuje na starší RevLite. Rozdíl není nijak výrazný, ale FreshFoam přece jen působí měkčím dojmem a po absolvovaných 200 kilometrech i odolnějším. To je dobře, protože RevLite je zatím asi ten nejméně odolný materiál, který jsem na běžeckých botách měl. Sluší se ale napsat, že tuto negativní vlastnost plně vyvažovaly nízká váha i příznivá cena.

I tak dost možná FreshFoam nebude kdovíjaký zázrak. Z několika běhů po polních a lesních cestách si boty nesou pár nezvykle hlubokých šrámů vzniklých nakopnutím kamenů a dalšími nerovnostmi. Taková nepříjemnost se vám ale přirozeně na asfaltu, kde jsou boty doma, nestane. Pokud ale kromě silnice běháte i po zpevněných cestách, doporučil bych vám zvolit jinou alternativu.

Bota poskytuje při nízké váze velké pohodlí a přitom zůstává výrazně příjemnější pro běh přes špičku než většina objemovek. To je přesně kombinace, která mi u běžeckých bot vyhovuje nejvíce a dlouhou dobu byla částečně k nalezení u některých závodních modelů. Ty ale zpravidla disponují mnohem nižším tlumením a při náročném tréninku je to znát. 980 tento problém eliminují. Je to tedy bota vhodná především na dlouhé nebo náročné běhy po tvrdém povrchu a její vlastnosti ocení nejvíce běžci dopadající na střed chodidla.

Zase ta bílá

Stejně jako u letošní kolekce Mizuna, i u NB vládne bílá. U 980 jsem se bál, že rychle zašednou mnohem víc, než tomu bylo u závodních Hitogami nebo u tempovky Sayonara. Použitá síťovina mě ale mile překvapila a prach, který se postupně hromadí na hranách boty, šel odstranit bez větších problémů.

Jednoduše a funkčně

Střih boty je pohodlný i pro širší tvar chodidla, pouze výztuha paty je hodně měkká, jak je ostatně u New Balance zvykem. Nenajdete tu žádné pevné výztuhy ani stabilizační prvky nebo kontrolu pronace. Podešev je řešená lehkým vzorkem na souvislé vrstvě gumy, která dobře drží i na mokrém povrchu. Nezaznamenal jsem žádný problém s přilnavostí, a to ani při nejrůznějších podmínkách. Výhodou a nevýhodou zároveň je výrazné polstrování jazyka, které činí i pevný úvaz tkaniček příjemným, ale celý svršek díky tomu působí hodně robustním dojmem.

NB 980 budou svými parametry lákat především zkušenější běžce nebo ty, kteří si prošli minimalismem a chtějí se posunout dál. U spousty z nás zaplní prázdné místo boty, na kterou se dlouho čekalo. Ve výsledku hodnotím tento model velmi pozitivně, protože funkčně si stojí velmi dobře a nenapadá mě nic, co bych mu mohl vytknout. Jediným v pozadí se vznášejícím stínem je životnost použitého tlumení.

Vítek Kněžínek

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert