Výběr batohu: čím se v široké nabídce řídit? Poradíme vám

Parametrů, které mohou váš výběr ovlivnit, je velké množství, proto je dobré začít tím, že si postupně sepíšete seznam všeho, co by měl váš vysněný batoh splňovat.

Účel použití

První místo na tomto seznamu by měl zabírat účel použití. Jiný batoh budete volit do města, na lezení, celodenní jízdu na kole nebo na lyžování. Rozdíly mezi těmito typy jsou především ve velikosti, konstrukci zádových systémů a v použitých materiálech.

Městské batohy dbají na prvním místě na civilnější design a rozměry, které bez problémů pojmou laptop a další rozměrnější předměty, se kterými denně vyrážíte do práce. Nezbytností je i organizér na dokumenty a psací potřeby. Ve srovnání s outdoorovějšími modely pak ty městské zpravidla postrádají pevnější bederní pás a sofistikovanější zádový systém, který by zvětšoval rozměry a zvedal hmotnost. Městské batohy jsou tak ideální volbou pro všechny, kdo batoh využívají v každodenním životě, zatímco na sport nebo turistiku ho budou brát spíše ojediněle.

Druhou častou variantou jsou batohy turistické. Ty na rozdíl od svých městských protějšků více dbají na celkovou ergonomii, aby batoh bez problémů seděl na zádech i zcela naplněn. Použité materiály jsou odolnější, setkáme se s pevnějším bederním a prsním pásem pro lepší stabilizaci. Nechybí ani množství detailů usnadňujících použití v terénu. Stále se však jedná o lehčí variantu, kterou při zvoleném nižším objemu můžete bez problémů využívat ve městě, ale doma bude též na libovolně dlouhém treku v přírodě.

Třetí možností je kategorie batohů cyklistických. Ty se konstrukčně i funkčně blíží svým turistickým kolegům, ale rozdíly nalezneme v propracovanějším tvarování a v množství sofistikovaných zádových systémů, které mají za cíl perfektně roznášet váhu na celá záda a zároveň odvětrávat, jak jen to jde. Právě díky zádovému systému jsou cyklistické batohy často těžší a zasazené do pevné konstrukce, což bude vyhovovat při standardním venkovním použití, ale problém může vzniknout při přepravě v autobuse nebo letadle. Na rozdíl od turistických batohů se také výrazně zmenšuje rozsah nabízených objemů, kdy největší cyklistické batohy obvykle nepřesahují 30 litrů.

Kromě těchto tří základních variant můžete narazit i na batohy lyžařské, lezecké nebo expediční, které jsou však svým zpracováním výrazně vzdálené od toho, co člověk využije při běžném používání.

Rozdělení do jednotlivých kategorií však není dobré vnímat jako dogma. Většina kvalitních batohů totiž splňuje požadavky několika kategorií naráz, proto vždy vybírejte především tak, aby batoh vyhovoval přesně tomu, na co ho plánujete využívat vy.

Ve srovnání s běžeckými batohy mají ty turistické, cyklistické i městské výrazně pevnější konstrukci, která umožňuje přenášet výrazně těžší a objemnější náklady. Běžecké batohy a vesty jsou oproti tomu ve většině případů pouze lehce vyztužené a z větší části textilní, tudíž neposkytují pro takové využití dostatečnou oporu a odolnost.

Objem úložného prostoru

Od jednotlivých typů se můžeme posunout k druhému klíčovému parametru, který výrazně ovlivní výběr. Tím je celkový objem batohu a jeho velikost. V tomto směru je variabilita nabízených produktů opravdu velká, můžete narazit na batohy o objemu 10 až 80 litrů.

Nejmenší možné batohy, tedy do 10 až 20 litrů, jsou vhodné na přenášení drobných předmětů při docházení do práce, případně jako výkonnostní varianta, kdy s sebou na kolo nebo túru chcete brát pouze to nejnutnější minimum a důležitá je pro vás nízká hmotnost a kompaktní rozměry. Problém však nastane v momentě, kdy zjistíte, že do batohu potřebujete přidat více věcí než obvykle.

Pohodlný batoh na túry i dovolenou The North Face Litus 32 - test si můžete přečíst zde

Nejoblíbenější kategorií bývají batohy středně velké o objemu asi 20 až 35 litrů. Ty jsou dostatečně velké, aby se do nich vešla výbava na celodenní výlet pěšky nebo na kole, ale i laptop, desky o rozměru A4, náhradní boty a další objemnější předměty, které vám jen přijdou na mysl. Zároveň jsou takové batohy stále ještě poměrně malé, lehké a velmi dobře se s nimi manipuluje. Výhodou je i kompaktní rozměr v momentě, kdy máte batoh téměř prázdný.

Jste-li velmi nároční, co se rozměru úložného prostoru týče, sáhněte po batozích a krosnách přesahujících objem 40 litrů. Ty jsou prakticky bezedné a do největších z nich není problém se sbalit i na několikatýdenní cestu. Na druhou stranu jsou tak velké batohy kvůli svým rozměrům nevhodné pro každodenní použití.

Správným výběrem velikosti a účelu máme napůl vyhráno, ale stále ještě zbývá množství parametrů, které mohou výběr ovlivnit též.

Zádový systém a nastavitelné rozměry

Důležitá bude volba zádového systému, aby maximálně vyhovoval a dobře seděl na zádech. Každý výrobce přichází se svým unikátním řešením, proto je dobré před koupí vyzkoušet pokud možno co největší počet nejrůznějších značek a modelů.

Zapomínat nesmíme ani na možnost nastavení velikosti a na volbu správných rozměrů, aby vám batoh nebyl příliš malý nebo naopak velký. Drobné dámy by se měly zaměřit na batohy navržené speciálně pro ženy, které jim svým tvarem a rozměry budou sedět na zádech výrazně lépe než modely univerzální. Podobně vybírat musí i pánové přesahující svou výškou dva metry.

Kapsy a kapsičky

Častým požadavkem je i množství rychle přístupných kapes, do kterých můžete snadno uklidit klíče, telefon, kus oblečení a další drobnosti bez nutnosti sundávat batoh ze zad. Důležitý může být i přístup do hlavního úložného prostoru ze dvou a více stran nebo možnost rozdělení hlavní kapsy na dvě samostatné.

Bezpečnost a pláštěnka

Vynechat bychom neměli ani bezpečnost, zdaleka ne každý batoh přitom disponuje množstvím reflexních prvků nebo poutkem na uchycení blikačky.

Svou roli sehraje i počasí, ve kterém budete batoh využívat nejčastěji. Vyrážíte-li ven i za deště a sychrava, pro jistotu se přesvědčte, zda má vámi vyhlédnutý model integrovanou pláštěnku, případně jestli se dá pláštěnka dokoupit samostatně.

Specifické požadavky

Kromě těchto nejčastějších bodů ale nezapomeňte do seznamu doplnit i další specifické prvky, jako například pevné oko umožňující uchytit psí vodítko, systém na uchycení cyklistické přilby, integrovaný chránič páteře nebo kompatibilita batohu s rezervoárem na vodu.

Při výběru nového batohu se pravděpodobně nevyhnete nejznámějším značkám, jako jsou Deuter, Osprey, Gemma, Corazon, Doldy, Mammut nebo Pinguin. Zajímavé varianty však nabízí i Black Diamond, Coleman, Arc’teryx, Vaude, Lowe Pro, Husky, Prima nebo Boll.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.