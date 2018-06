Nevíte si rady s údržbou vaku na vodu? Poradíme vám

Vaky na vodu neboli hydrovaky výrazně usnadňují pitný režim během sportovní aktivity. Na rozdíl od lahví mají výrazně větší objem, dají se pohodlně uložit do většiny běžeckých batohů a díky hadičce s náustkem se z nich velmi pohodlně pije.



Kromě množství výhod je ovšem potřeba počítat také s náročnější údržbou, která je pro dlouhodobé využívání hydrovaků naprosto klíčová. Pokud tedy nechcete pít vodu plnou bakterií a plísní.



Určitě jste už zažili moment, kdy přijdete po dlouhém tréninku domů unavení a běžecký batoh letí do kouta. Tam zůstane ležet tak dlouho, než se konečně odhodláte k jeho vyprázdnění a vyčištění. Proces odhodlávání přitom u většiny běžců běžně trvá i několik dnů. Zatímco batohu se během této doby nestane nic, co by ruční praní nedokázalo spravit, poloprázdný hydrovak je na tom o poznání hůře.

Vlhké prostředí o pokojové teplotě, navíc často „vylepšené“ přítomností sladkého iontového nápoje, je jako stvořené pro růst bakterií, plísní a další havěti. Proto je potřeba vak vždy čistit co nejdříve, bez ohledu na to, jestli se člověku chce, nebo ne.

Různé tvary hydrovaků

V současné době máme na výběr hydrovaky různých tvarů a velikostí. Z hlediska údržby je ale nejzásadnější pouze jeden parametr, konstrukce otvoru, kterým se vak plní a zároveň čistí.

Nejčastěji se setkáme s vaky, které mají na horní straně překlápěcí otvor zabezpečený posouvací hrazdou (Salomon, Inov-8, Source, Hydrapak), ale velmi častý je i kulatý šroubovací otvor krytý víčkem (Camelbak, Osprey). Obě varianty mají své pro i proti.

Překlápěcí otvor je pro čištění praktičtější a poskytuje možnost vak převrátit naruby kvůli rychlejšímu vysychání. Pozor si ale dejte na to, aby hrazda držela pevně a nehrozilo její posunutí do strany. Skrze kulaté šroubovací víčko se pro změnu vak lépe plní i v nízkých umyvadlech, a pokud je otvor dostatečně široký, aby se skrz něj dala prostrčit ruka, bude relativně pohodlné i čištění. Manipulace se závitem však může být o poznání složitější než jednoduché nasunutí horní hrazdy.

Péče o vak

Vraťme se ale k samotné péči o vak. Jak už bylo řečeno, nejlepší péčí o hydrovaky je včasné propláchnutí a vysušení. Tento proces je zároveň velmi rychlý a jednoduchý a ušetříte si díky němu spoustu případných potíží s odstraňováním bakterií a plísní. Pokud se ale stane, že narazíte na vak s týden starým ionťákem, doporučujeme vak nejprve pořádně propláchnout čistou vodou a následně sáhnout po jedlé sodě v kombinaci s horkou vodou (tato kombinace se výborně hodí k eliminaci nepříjemných pachutí a k vyčištění skvrn) nebo po octu (odstraňuje plíseň).



Svou roli splní i obyčejný jar a jakékoliv nepříliš agresivní mýdlo. Pokud ovšem zvolíte tuto variantu, nezapomeňte vak následně několikrát propláchnout, protože použité plasty si velmi rády pamatují chuť posledního obsahu. K čistění hydrovaků se dají použít i speciální čisticí tablety, které se dají sehnat v každém běžeckém nebo outdoorovém obchodě.

Kartáč, nebo drátěnka?

K čištění vaku vám budou stačit pouze vaše ruce, ale můžete použít i jemný kartáček nebo houbičku. Rozhodně se vyhněte hrubým kartáčům nebo drátěnkám, které by mohly povrch vaku poškodit.

O poznání náročnější je péče o hadičku, která je velmi špatně přístupná. Proud vody přitom k její očistě mnohdy nestačí. Pro čištění hadiček se dá koupit speciální dlouhý kartáč, ale tuto pomůcku si můžete vyrobit i doma. Ideální je tvrdší drát nebo pevnější provázek, na jehož konec upevníte kousek vaty nebo vatového tamponu. Největší zádrhel pak spočívá v prostrčení drátu skrze celou délku hadičky, abyste jí následně mohli protáhnout vatu, která s sebou vezme všechny nečistoty.

Nezapomeňte vak pořádně vysušit

Máte-li vak řádně vyčištěn, nezapomeňte na poslední, ale neméně důležitou část údržby - sušení. Vak v žádném případě neukládejte do skříně, dokud není kompletně suchý. Aby bylo schnutí co nejrychlejší, je dobré vak, hadičku i náustek rozebrat na jednotlivé díly, které budou zvlášť schnout mnohem snáze a rychleji.

Vaky s překlápěcím otvorem doporučuji sušit převrácené naruby, do těch se šroubovacím otvorem zastrčte ohnutou hadičku nebo jakýkoliv podlouhlý předmět, který umožní, aby dovnitř mohl proudit vzduch.

Skladování v mrazáku

Posledním bodem údržby je dlouhodobé skladování. Pokud víte, že vak nebudete několik týdnů používat, můžete ho pečlivě vyčištěný a vysušený umístit do mrazáku, který zabrání množení jakýchkoliv plísní a bakterií. Před použitím pak stačí vak včas vyndat a rozmrazit.