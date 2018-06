vybíráme nejlepší běžecké vybavení roku 2017

Následující výběr obsahuje to nejlepší, co nám během uplynulého roku prošlo rukama. Výběr produktů je založen na subjektivním hodnocení. Každá z položek ale prošla dlouhodobým testováním, během kterého jsme si potvrdili, že si místo v dnešním seznamu opravdu zaslouží.

1 Běžecký batoh

Hned první kategorie představuje velmi tvrdý oříšek. Povedených batohů se totiž v letošním roce objevila celá řada a vybrat ten nejlepší nebylo vůbec snadné. Do finále se nakonec dostal S-LABový model Sense Ultra 8 set a méně známá novinka od americké značky Nathan s označením VaporKrar 4L.



Vítězem se nakonec stává batoh VaporKrar, a to hned z několika důvodů. Tím prvním a nejdůležitějším je ještě nižší hmotnost při použití výrazně odolnějších materiálů. Tenhle batoh je totiž už na první pohled prakticky nezničitelný a přitom váží méně než dvě stě gramů a na těle sedí jako druhá kůže. Chybět nesmí propracovaný úložný prostor, který zajišťuje obrovské množství kapes, a za zmínku stojí i objem, který je sice pouhé čtyři litry, ale ve skutečnosti je batoh prakticky bezedný. Jedinou lehkou nevýhodou je osazení dvěma lahvemi o objemu 350 ml (půllitrové lahve by batohu slušely o něco víc). Posledním detailem, který sice není rozhodující, ale určitě potěší, je možnost volby mezi pánskou a dámskou verzí (která se označuje jako VaporHowe) a objemem čtyři nebo dvanáct litrů.

2 Bunda

Kvalitní bunda je naprostý základ pro běhání ve špatném počasí. Pokud navíc často vyrážíte do hor, je to bez debat. Pořízení voděodolné bundy přitom není vůbec lehký úkol, protože většina membránových modelů na trhu jsou pro běh příliš těžké a neprodyšné. Těch několik, které splňují potřebné parametry, pak zpravidla stojí šílené peníze.



Montane Minimus 777 hmotnost: 140 g voděodolnost: 25 000 mm vodní sloupec prodyšnost: 30 000 g/m2/24hod cena: 6 480 korun

Pokud bychom ve stručnosti vypsali všechny požadavky na ideální běžeckou bundu, dostaneme následující seznam: hmotnost pod 200 gramů, třívrstvá konstrukce, voděodolnost alespoň 20 000 milimetrů vodního sloupce, paroproustnost vyšší než 30 000 g/m2/24 hodin, dobrá sbalitelnost, nastavitelná kapuce, střih, který vás nebude omezovat při pohybu, a v neposlední řadě také rozumná cena. Že taková bunda neexistuje? Ale ano, na svědomí ji má britská značka Montane. Tenhle poklad mezi bundami se jmenuje Minimus 777, váží pouhých 140 gramů a splňuje všechny výše uvedené požadavky při ceně pod sedm tisíc korun. Je to zkrátka ideální společník pro běh v těch nejhorších podmínkách ve městě i na horách.

3 Funkční prádlo

Aby vám tak technická bunda k něčemu byla, budete potřebovat také správné funkční prádlo, které se postará o efektivní odvod potu a co nejlepší termoregulaci. Vtip je ale v tom, že příliš rychlý odvod potu může být paradoxně na škodu. Pot totiž slouží jako efektivní pomůcka k ochlazení našeho organismu, a pokud vlhkost od pokožky okamžitě odsajete pryč, bude třeba k ochlazení mnohem větší množství energie, kterou byste jinak mohli využít pro pohyb vpřed.



Práv na tomto principu pracuje švýcarské spodní prádlo X-Bionic, které je už na první dotek nezvykle strukturované a pro svou konstrukci využívá všech tří umělých vláken (polyamid, polyester a polypropylen). Ty se mezi sebou liší právě rychlostí odvodu přebytečné vlhkosti.

V praxi to pak funguje tak, že oblečení X-Bionic zůstává neustále vlhké, aby vás dokázalo ochladit na požadovaných 37 stupňů Celsia, tedy teplotu, kdy naše tělo funguje nejefektivněji. Prádlo ale není tak mokré, aby to bylo nepříjemné, a i po doběhu vám v něm dlouhou dobu nebude zima. Schopnost termoregulace je citelně vyšší než u většiny konkurenčních materiálů. Jedinou vadou na kráse tohoto oblečení je velmi vysoká cena, která ale reflektuje výrobu v Itálii a velmi vysokou životnost použitého materiálu.

4 Kompresní oblečení

Kompresní oblečení je segment, který se za poslední roky příliš nemění. Ono se také není čemu divit, Prostoru pro případný vývoj totiž není mnoho, proto se většina výrobců pouští do rozšiřování svých kolekcí o bundy, batohy a další běžecké příslušenství. To ale není případ australské značky Skins, pro kterou je komprese stále na prvním místě a která se za pomoci zdravotního a sportovního výzkumu snaží přicházet se stále novými produkty i materiály.



Nejvyšší příčku za kompresní oblečení za letošní rok si proto zaslouží hned dvojice produktů. Tím prvním jsou dvouvrstvé kraťasy Skins DNAmic Superpose half tights, druhým dlouhé legíny Skins A400 long tights.

přečtěte si recenzi na kompresní oblečení Skins

V obou případech sedí tkanina na těle jako druhá kůže - a co je nejdůležitější, zvolená míra komprese je dostatečně silná, aby podpořila funkci vašich svalů, a zároveň dostatečně jemná, abyste o ní nevěděli ani při celodenním nošení. Skins dokázal u obou produktů dosáhnout velmi vysoké míry komfortu a po absolvování každého náročného tréninku nebo závodu jsme se znovu a znovu přesvědčovali, že komprese opravdu není reklamní tah, ale že při správném použití dokáže velmi výrazně ovlivnit rychlost svalové regenerace.

Další plusové body si Skins přičítá za cirkulární způsob tkaní, díky kterému se vám kalhoty po zatrhnutí nerozjedou od pasu až k patě, ale dírka se zatáhne a zůstane neškodně pouze na jednom místě.

5 Čelovka

Velmi aktuální téma jsou čelovky. Zde svádí výrobci velmi tvrdý boj o to, kdo nabídne nejvyšší výkon a nejvychytanější funkce za co nejlepší cenu.



Petzl Actik Core Hybrid hmotnost: 82 gramů výkon: až 350 lm voděodolnost: IPX4 záruka: 3 roky cena: od 1 200 korun

Tento boj momentálně vyhrává legendární francouzská značka Petzl se svou čelovkou Actik Core Hybrid. Ta totiž za necelých patnáct stovek nabízí výkon až 350 lumenů, který zajišťují dvě samostatné lampy, nabíjecí akumulátor, který můžete kdykoliv vyměnit za tři AAA baterie a červenou diodu. Taková kombinace se na trhu jen tak nevidí, a když k tomu přičteme ještě hmotnost 82 gramů, voděodolnost na úrovni IPX4 a prodlouženou tříletou záruku, bylo o vítězi čelovkového klání velmi rychle jasno.

6 Regenerační pomůcky

Základem tréninku je regenerace, to vám potvrdí každý běžecký trenér. Aby byla co nejefektivnější a nejrychlejší, je občas potřeba našemu tělu trochu pomoci. Nezbytnou věcí je poctivé protahování, ale ani to nemusí vždy pomoci. Obzvlášť některé svalové partie se protahují poněkud obtížně - a v tu chvíli přichází na řadu masážní pomůcky od Trigger Pointu, které jsme vyhodnotili jako nejužitečnější vybavení pro regeneraci uplynulého roku. Kromě nich ještě připadalo v úvahu kompresní oblečení, expandéry nebo celá řada masážních krémů a olejů.



Více o pěnových válcích se dočtete v našem článku

Trigger Point má ve svém portfoliu celou řadu pomůcek od malých míčků až po dlouhé pěnové válce. Vybírat můžete podle toho, jaká část vašeho těla vás nejvíce trápí, ale právě pěnové válce jsou nejčastějším a nejužitečnějším pomocníkem. Ty od Trigger Pointu jsou postavené na prakticky nezničitelném dutém jádru z tvrzeného plastu a vybrat si můžete ze tří různých tvrdostí (nejměkčí válec je celopěnový). Součástí balení je i přístup do galerie s instruktážními videi, která zajistí, že si válcem neublížíte, ale skutečně pomůžete. Kromě válce ale stojí za zmínku i malé míčky MB1 (v tvrdší variantě MBX), které dokážou hotová kouzla s vaší nožní klenbou a při poctivém používání jsou schopné zbavit vás problémů s plantární fascitidou a dalších nepříjemností spojených se zatuhlými šlachami.